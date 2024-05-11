Знакомство с Пекином: кухня, культура, архитектура
Авторский тур в Пекине

Погрузитесь в атмосферу Пекина: от величественных дворцов до традиционной кухни. Этот тур станет вашим лучшим путешествием

Пекин, столица Китая, является сердцем культурного и политического наследия страны. Этот город, где переплетаются история и современность, предлагает путешественникам уникальный опыт.

В рамках тура «Знакомство с Пекином» вы получите возможность увидеть самые знаковые достопримечательности: Великую Китайскую стену, которая является одним из чудес света, площадь Тяньаньмэнь - сердце политической жизни страны, а также посетить великолепные дворцовые комплексы и олимпийские объекты, отражающие мощь и величие Китая.

Вы также окунетесь в мир буддизма, посетив один из самых красивых монастырей, и узнаете о традициях чаепития, которые играют важную роль в культуре страны.

Кульминацией тура станет дегустация знаменитой утки по-пекински - блюда, которое стало визитной карточкой китайской кухни.

Этот тур предлагает не просто экскурсии, а полное погружение в атмосферу Пекина, его историю, культуру и кулинарные традиции.

Подходит для семейного отдыха, включая участие с детьми, обещая незабываемые впечатления и новые открытия на каждом шагу
Знакомство с Пекином: кухня, культура, архитектура
Знакомство с Пекином: кухня, культура, архитектура
Знакомство с Пекином: кухня, культура, архитектура
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$530
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми.

Проживание. Не включено в стоимость тура.

Питание. В стоимость тура включены обеды. Завтраки и ужины — за дополнительную плату.

Дети. Если ребёнку еще не исполнилось 6 лет, его участие в туре — бесплатное.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Пекину

Встречаемся и отправляемся на экскурсию по центру Пекина. Прогуляемся по одной из крупнейших площадей мира Тяньаньмэнь. Её название переводится как «площадь небесного спокойствия», а одновременно здесь мог бы уместиться миллион человек! На ней проходят все культурные мероприятия, сюда местные жители приходят в выходные и ежедневно проводится ритуал поднятия флага. Вы увидите мавзолей Мао и другие архитектурные и исторические памятники национального значения.

Затем посетим Запретный город Гугун — средневековый дворцовый комплекс, служивший до начала прошлого века главной резиденцией китайских императоров, куда простые люди не имели доступа. После обеда побываем в Храме неба 1420 года. Осмотрим синюю как небосвод крышу, поддерживающуюся столбами, и уникальный алтарь из мраморных плит, число которых кратно 9 — цифре, наделенной наивысшей силой в китайской мифологии.

Обратите внимание: если экскурсия в Запретный город не состоится из-за отсутствия билетов, организатор имеет право отменить её и вернуть туристам стоимость входных билетов: 60 юаней с 1 апреля по 31 октября; 40 юаней с 1 ноября по 31 марта. В качестве компенсации бесплатно проведём экскурсию в парк Цзиншань, где поднимемся на вершину горы и оттуда полюбуемся Запретным городом.

Экскурсия по ПекинуЭкскурсия по ПекинуЭкскурсия по ПекинуЭкскурсия по ПекинуЭкскурсия по Пекину
2 день

Великая Китайская стена, чайная церемония, олимпийские объекты

Сегодня отправимся к масштабному сооружению, символу мощи страны — Великой Китайской стене, пролегающей над пустынями, горами и полями и протянувшейся на десятки километров с востока на запад, строительство которой началось более 2000 лет назад.

Затем вас ждёт знакомство с китайской чайной церемонией. Вы узнаете способы приготовления чая, посмотрите на специальную посуду и приборы и услышите о событиях, которые служат в местной культуре поводом для чаепития. После обеда осмотрим снаружи олимпийские объекты.

Великая Китайская стена, чайная церемония, олимпийские объектыВеликая Китайская стена, чайная церемония, олимпийские объектыВеликая Китайская стена, чайная церемония, олимпийские объектыВеликая Китайская стена, чайная церемония, олимпийские объекты
3 день

Монастырь Юнхэгун, парк Ихэюань

В этот день посетим один из самых красивых буддистских монастырей страны — Юнхэгун. Вы увидите многометровую статую Будды, пройдёмся по залам, и вы сможете ощутить царящую здесь атмосферу умиротворения и спокойствия.

За обедом вы попробуете известнейшее китайское блюдо — утку по-пекински. А затем погуляем по территории парка летнего дворца Ихэюань. Вы полюбуетесь озером с перекинутыми через него мостами со скульптурами и рельефами, горой Долголетия, вершину которой украшает храм, и дворцовым ансамблем, включающим более 3000 построек. Экскурсия продлится 8 часов.

Монастырь Юнхэгун, парк ИхэюаньМонастырь Юнхэгун, парк ИхэюаньМонастырь Юнхэгун, парк ИхэюаньМонастырь Юнхэгун, парк ИхэюаньМонастырь Юнхэгун, парк ИхэюаньМонастырь Юнхэгун, парк Ихэюань

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы и экскурсии по программе
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Входные билеты по программе
  • Обеды
  • Если ребёнку еще не исполнилось 6 лет, его участие в туре - бесплатное
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Пекина и обратно
  • Трансфер до отеля/аэропорта
  • Страховка
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Виза
  • Личные расходы
  • Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты. Просьба бронировать тур не менее, чем за неделю
  • Стоимость тура указана за группу из 2 человек и зависит от количества участников. При группе из 6 человек цена составит 330 долларов с человека. При группе из 5 человек цена составит 365 долларов с человека. При 4 участниках - 400 долларов с человека. При группе из 3 человек цена составит 460 долларов с человека. При индивидуальном проведении - 765 долларов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пекин, утро (точное время - по договорённости)
Завершение: Пекин, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Пекина

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе турыГастрономические

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