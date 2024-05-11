Погрузитесь в атмосферу Пекина: от величественных дворцов до традиционной кухни. Этот тур станет вашим лучшим путешествием
В рамках тура «Знакомство с Пекином» вы получите возможность увидеть самые знаковые достопримечательности: Великую Китайскую стену, которая является одним из чудес света, площадь Тяньаньмэнь - сердце политической жизни страны, а также посетить великолепные дворцовые комплексы и олимпийские объекты, отражающие мощь и величие Китая.
Вы также окунетесь в мир буддизма, посетив один из самых красивых монастырей, и узнаете о традициях чаепития, которые играют важную роль в культуре страны.
Кульминацией тура станет дегустация знаменитой утки по-пекински - блюда, которое стало визитной карточкой китайской кухни.
Этот тур предлагает не просто экскурсии, а полное погружение в атмосферу Пекина, его историю, культуру и кулинарные традиции.
Подходит для семейного отдыха, включая участие с детьми, обещая незабываемые впечатления и новые открытия на каждом шагу
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$530
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми.
Проживание. Не включено в стоимость тура.
Питание. В стоимость тура включены обеды. Завтраки и ужины — за дополнительную плату.
Дети. Если ребёнку еще не исполнилось 6 лет, его участие в туре — бесплатное.
Программа тура по дням
Экскурсия по Пекину
Встречаемся и отправляемся на экскурсию по центру Пекина. Прогуляемся по одной из крупнейших площадей мира Тяньаньмэнь. Её название переводится как «площадь небесного спокойствия», а одновременно здесь мог бы уместиться миллион человек! На ней проходят все культурные мероприятия, сюда местные жители приходят в выходные и ежедневно проводится ритуал поднятия флага. Вы увидите мавзолей Мао и другие архитектурные и исторические памятники национального значения.
Затем посетим Запретный город Гугун — средневековый дворцовый комплекс, служивший до начала прошлого века главной резиденцией китайских императоров, куда простые люди не имели доступа. После обеда побываем в Храме неба 1420 года. Осмотрим синюю как небосвод крышу, поддерживающуюся столбами, и уникальный алтарь из мраморных плит, число которых кратно 9 — цифре, наделенной наивысшей силой в китайской мифологии.
Обратите внимание: если экскурсия в Запретный город не состоится из-за отсутствия билетов, организатор имеет право отменить её и вернуть туристам стоимость входных билетов: 60 юаней с 1 апреля по 31 октября; 40 юаней с 1 ноября по 31 марта. В качестве компенсации бесплатно проведём экскурсию в парк Цзиншань, где поднимемся на вершину горы и оттуда полюбуемся Запретным городом.
Великая Китайская стена, чайная церемония, олимпийские объекты
Сегодня отправимся к масштабному сооружению, символу мощи страны — Великой Китайской стене, пролегающей над пустынями, горами и полями и протянувшейся на десятки километров с востока на запад, строительство которой началось более 2000 лет назад.
Затем вас ждёт знакомство с китайской чайной церемонией. Вы узнаете способы приготовления чая, посмотрите на специальную посуду и приборы и услышите о событиях, которые служат в местной культуре поводом для чаепития. После обеда осмотрим снаружи олимпийские объекты.
Монастырь Юнхэгун, парк Ихэюань
В этот день посетим один из самых красивых буддистских монастырей страны — Юнхэгун. Вы увидите многометровую статую Будды, пройдёмся по залам, и вы сможете ощутить царящую здесь атмосферу умиротворения и спокойствия.
За обедом вы попробуете известнейшее китайское блюдо — утку по-пекински. А затем погуляем по территории парка летнего дворца Ихэюань. Вы полюбуетесь озером с перекинутыми через него мостами со скульптурами и рельефами, горой Долголетия, вершину которой украшает храм, и дворцовым ансамблем, включающим более 3000 построек. Экскурсия продлится 8 часов.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы и экскурсии по программе
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Входные билеты по программе
- Обеды
- Если ребёнку еще не исполнилось 6 лет, его участие в туре - бесплатное
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Пекина и обратно
- Трансфер до отеля/аэропорта
- Страховка
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Виза
- Личные расходы
- Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты. Просьба бронировать тур не менее, чем за неделю
- Стоимость тура указана за группу из 2 человек и зависит от количества участников. При группе из 6 человек цена составит 330 долларов с человека. При группе из 5 человек цена составит 365 долларов с человека. При 4 участниках - 400 долларов с человека. При группе из 3 человек цена составит 460 долларов с человека. При индивидуальном проведении - 765 долларов