Встречаемся и отправляемся на экскурсию по центру Пекина. Прогуляемся по одной из крупнейших площадей мира Тяньаньмэнь. Её название переводится как «площадь небесного спокойствия», а одновременно здесь мог бы уместиться миллион человек! На ней проходят все культурные мероприятия, сюда местные жители приходят в выходные и ежедневно проводится ритуал поднятия флага. Вы увидите мавзолей Мао и другие архитектурные и исторические памятники национального значения.

Затем посетим Запретный город Гугун — средневековый дворцовый комплекс, служивший до начала прошлого века главной резиденцией китайских императоров, куда простые люди не имели доступа. После обеда побываем в Храме неба 1420 года. Осмотрим синюю как небосвод крышу, поддерживающуюся столбами, и уникальный алтарь из мраморных плит, число которых кратно 9 — цифре, наделенной наивысшей силой в китайской мифологии.

Обратите внимание: если экскурсия в Запретный город не состоится из-за отсутствия билетов, организатор имеет право отменить её и вернуть туристам стоимость входных билетов: 60 юаней с 1 апреля по 31 октября; 40 юаней с 1 ноября по 31 марта. В качестве компенсации бесплатно проведём экскурсию в парк Цзиншань, где поднимемся на вершину горы и оттуда полюбуемся Запретным городом.