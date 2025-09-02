Описание тура
Организационные детали
Для въезда в Китай потребуются следующие документы:
1. Отрицательный результат ПЦР-теста или антиген-теста на Covid-19, сделанного не ранее чем за 48 часов до вылета. Результат теста должен быть на русском или английском языке.
2. Анкета здоровья, заполненная за 48 часов до прибытия. После заполнения анкеты вы получите QR-код, который необходимо будет показать по прибытии в страну. Подробную инструкцию по заполнению пришлёт менеджер за несколько недель до путешествия.
Необходимо самостоятельно оформить стандартную туристическую визу КНР (тип L, один въезд, 30 дней пребывания, коридор въезда 90 дней). Можно сделать в визовом центре. Рекомендуем подавать документы через агентство.
Важно! В анкете не стоит указывать, что работаете в СМИ, правозащитных организациях, силовых структурах.
Туристам, в паспорте которых указано место рождения отличное от России и с отсутствием отметки об отъезженной визе в Китай, дополнительно потребуется предоставить справку об отсутствии судимости.
Лучше привезти с собой юани из России, так как менять валюту в Китае очень долго и не всегда технически возможно. Можно также использовать для оплаты банковские карты Visa и Mastercard, выпущенные иностранными банками. Если вы планируете использовать карту платёжной системы Union Pay, выпущенную российскими банками, рекомендуем обратиться в ваш банк и уточнить, принимаются ли они к оплате в КНР.
Спешим оповестить тех, кто будет везти с собой доллары: купюры старше 2006 года в Китае не действительны.
В первый день тура встреча группы в 09:00 в международном аэропорту Пекин Дасин (PKX)
Как добраться до Пекина:
Если вы летите из Москвы, рекомендуем брать билеты на рейсы с прибытием в Пекин ранним утром. Обратите внимание, что разница местного времени с московским +5 часов.
Проживание. 11 ночей запланировано в отелях уровня 4*, в 2-местных номерах с удобствами. Возможно 1-местное размещение за доплату.
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Дети. Возможно участие с детьми от 16 лет.
Уровень сложности. Маршрут не имеет ограничений. Повышенная физическая нагрузка возможна во время треккинга по Великой Китайской стене. Чтобы избежать излишних нагрузок на горе Хуашань, мы воспользуемся туристическим автобусом и фуникулёром.
Программа тура по дням
Встреча, экскурсия в храме Неба
Встречаемся и идём в храм Неба — жемчужину архитектуры и ландшафтного дизайна, внесённую в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь на огромной площади разместился целый ансамбль дворцов, храмов, галерей и павильонов. В древнем Китае считалось, что император имеет особую связь с небом: в храме правители возносили молитвы небесам и совершали подношения.
Вечером погрузимся в местную культуру через традиционную кухню: вы попробуете ту самую утку по-пекински.
Великая Китайская стена
В этот день вы увидите символ Китая и одно из самых масштабных сооружений в мире — Великую Китайскую стену! На микроавтобусе доедем до неё и пройдём вдоль несколько километров, наслаждаясь видами старинных башен на фоне горных хребтов. После обеда вернёмся в Пекин.
Экскурсия в Запретный город, переезд в Сиань
Сегодня отправляемся в знаменитый Запретный город — большой дворцовый комплекс, построенный в 15 веке. Вы полюбуетесь роскошным убранством императорского дворца и изящными парковыми зонами.
Во второй половине дня сядем на поезд и отправимся в Сиань. В пути — 4-6 часов. По прибытии разместимся в отеле.
Знакомство с городом Сиань
После завтрака прогуляемся по старым кварталам Сианя. Пройдём по городской стене, поднимемся на смотровые площадки Барабанной и Колокольной башен, заглянем в Сианьскую мечеть, во внешнем виде которой сочетаются черты китайского и арабского стилей. А пообедаем уличным фастфудом — его обязательно стоит попробовать! Затем осмотрим 7-ярусную Большую пагоду диких гусей 7 века. Это сооружение возведено без использования цемента — кирпичи идеально подгонялись по форме и плотно входили друг в друга.
Вечером прогуляемся по сверкающему разноцветными огнями Танскому бульвару.
Треккинг по пикам горы Хуашань
Сегодня едем к горе Хуашань — одной из пяти священных гор даосизма. Поднимемся на неё по канатной дороге и отправимся в треккинг по нескольким пикам. Вечером вернёмся в Сиань.
«Терракотовая армия», переезд в Чэнду
Утром направимся к самой известной археологической достопримечательности Китая — «Терракотовой армии» — коллекции скульптур, изображающих воинов первого императора Китая. Это масштабное захоронение было обнаружено крестьянами в 1974 году и насчитывает более 8000 статуй.
Во второй половине дня сядем на поезд и за 4 часа доедем до города Чэнду, родины большой панды.
Центр изучения панд, прогулки по Чэнду
Сегодня вы увидите самый милый символ Чэнду и всего Китая — больших панд. Побываем в заповеднике, где их разводят и изучают, понаблюдаем за жизнью животных и, если повезёт, посмотрим и на неуклюжих маленьких медвежат. Всего в парке содержатся более 100 особей, среди которых есть и красные панды размером чуть больше кошки.
Затем погуляем по Чэнду: пройдёмся по тенистым аллеям, увидим пруды и беседки, полюбуемся пышной растительностью. Нагуляв аппетит, пообедаем хого — это блюдо, которое готовится в специальном самоваре с наваристым бульоном и в которые можно добавлять ингредиенты по своему вкусу.
После обеда мы отправимся в районы исторической застройки — Узкий и Широкий переулки. Вечером за доплату желающие смогут посетить традиционный сычуаньский чайный дом и посмотреть на выступления акробатов, мастеров чайных церемоний и актёров сычуаньской оперы.
Поездка в Лэшань, переезд в Гуйян
Позавтракав, снова в путь! Едем в город, знаменитый установленной здесь самой большой в мире каменной статуей Будды — Лэшань. (В пути 2 часа). Будда высотой 71 метр был высечен в скале в 8-м веке, а посмотреть на статую можно как сверху, так и снизу: стоя у гигантских ступней, чувствуешь себя совсем крошечным.
Чтобы представить себе размеры статуи, мы отправимся на прогулку по реке на небольшом круизном кораблике.
Позже на поезде переедем в Гуйян (650 км) и разместимся в отеле.
Пещера Чжицзин
В этот день исследуем огромную карстовую пещеру Чжицзинь, внутри которой — целое царство с подземными реками, сталактитами и сталагмитами невообразимых форм. В одних можно разглядеть гигантские каменные грибы, в других — ажурную вуаль, в третьих — силуэты людей. Выйдя из пещеры, полюбуемся видами карстовых гор, покрытых зеленью, и на специальном скальном лифте спустимся в каньон.
После прогулки вернёмся в отель.
Прогулка по парку Гуйчжоу
Сегодня вы увидите самый большой и знаменитый в Китае водопад Хуангошу. Его высота 78 метров, а ширина более 100 метров. За водопадом находится грот Водяного Занавеса. В парке вас ждёт прогулка мимо водопадов, пещер и прудов.
Вечером – возвращение в Гуйяне.
Деревня народности дун
После завтрака едем на поезде в национальную деревню народности дун. Дуны прославились своим умением создавать рисовые террасы — многоярусные поля на крутых горных и холмистых склонах. Мы прогуляемся по уютным улочкам с изящными деревянными домиками, башнями и мостами и отправимся в трек по рисовым террасам.
Вечером переночуем в деревне в традиционном гостевом доме.
Переезд в Гуанчжоу
С утра мы ещё немного погуляем в окрестностях китайской деревни, а затем поедем в Гуанчжоу — город, где перемешались восточная и западная культуры. Доберёмся до города на скоростном поезде, путь займёт 2,5 часа. Заселимся в отель и отправимся в ресторан на прощальный ужин.
Отъезд
После завтрака — самостоятельный переезд в аэропорт Гуанчжоу.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$3060
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях уровня 4
- Завтраки
- Групповой трансфер из аэропорта в 1-й день
- Все групповые переезды по маршруту (на поездах, микроавтобусах, общественном транспорте, пароме)
- Билеты на поезда
- Входные билеты в музеи, храмы и национальные парки, речные прогулки
- Работа гида
- Помощь и консультации во время подготовки к путешествию и в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Пекина и из Гуанчжоу
- Виза и медицинская страховка
- Обеды и ужины - от $15 в день
- Трансфер в аэропорт в заключительный день
- Личные расходы (дополнительные экскурсии, сувениры и т. д.)
- Посещение театрализованного шоу - $30-50
- Доплата за 1-местное проживание (по желанию) - $760