Приглашаем на двухдневную экскурсию по Пекину, где вы посетите крупнейшую в мире площадь Тяньаньмэнь, Запретный город Гугун, где проживали императоры, насладитесь чайной церемонией, ознакомитесь с храмом Неба и Великой Китайской стеной. Также вы посетите нефритовую фабрику, летнюю резиденцию императоров «Ихеюань» и увидите олимпийские объекты.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание тура

День 1: Увлекательная экскурсия по центру Пекина

Первый день нашего путешествия начнется с посещения исторических и культурных достопримечательностей Пекина. Мы начнем с площади Тяньаньмэнь, которая является символом Китая и местом значимых событий в истории страны.

Запретный город Гугун

После этого мы направимся в Запретный город Гугун, который был резиденцией императоров на протяжении многих веков. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу древнего Китая, насладиться великолепной архитектурой и узнать множество интересных фактов о жизни императорской семьи.

Чайная церемония

Не упустите возможность посетить чайную церемонию, где вы сможете узнать о традициях китайского чаепития и попробовать различные сорта чая. Это не только вкусно, но и очень познавательно!

Храм Неба

Завершим день посещением Храма Неба, где императоры молились о хороших урожаях. Этот великолепный комплекс с его уникальной архитектурой и живописными парками оставит у вас незабываемые впечатления.

День 2: Погружение в историю и культуру

На второй день нашего путешествия мы отправимся к одной из самых известных достопримечательностей Китая — Великой Китайской стене.

Великая Китайская стена

Это грандиозное сооружение, протянувшееся на тысячи километров, впечатляет своим масштабом и историей. Вы сможете прогуляться по стене, насладиться живописными видами и почувствовать дух древних времен.

Нефритовая фабрика

После этого мы посетим нефритовую фабрику, где вы сможете увидеть, как изготавливаются изделия из нефрита, и даже приобрести уникальные сувениры на память.

Летний сад «Ихэюань»

Затем мы направимся в Летний сад «Ихэюань», известный своими живописными пейзажами и историческими постройками. Это идеальное место для отдыха и наслаждения природой.

Олимпийские объекты

В завершение дня мы посетим олимпийские объекты, построенные для летних Олимпийских игр 2008 года. Вы сможете увидеть знаменитый «Птичье гнездо» и «Водный куб», которые стали символами современного Пекина.

Это путешествие подарит вам множество ярких впечатлений и позволит лучше узнать культуру и историю Китая. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир Пекина!