Также вы посетите нефритовую фабрику, летнюю резиденцию императоров «Ихеюань» и увидите олимпийские объекты.
Описание тура
День 1: Увлекательная экскурсия по центру Пекина
Первый день нашего путешествия начнется с посещения исторических и культурных достопримечательностей Пекина. Мы начнем с площади Тяньаньмэнь, которая является символом Китая и местом значимых событий в истории страны.
Запретный город Гугун
После этого мы направимся в Запретный город Гугун, который был резиденцией императоров на протяжении многих веков. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу древнего Китая, насладиться великолепной архитектурой и узнать множество интересных фактов о жизни императорской семьи.
Чайная церемония
Не упустите возможность посетить чайную церемонию, где вы сможете узнать о традициях китайского чаепития и попробовать различные сорта чая. Это не только вкусно, но и очень познавательно!
Храм Неба
Завершим день посещением Храма Неба, где императоры молились о хороших урожаях. Этот великолепный комплекс с его уникальной архитектурой и живописными парками оставит у вас незабываемые впечатления.
День 2: Погружение в историю и культуру
На второй день нашего путешествия мы отправимся к одной из самых известных достопримечательностей Китая — Великой Китайской стене.
Великая Китайская стена
Это грандиозное сооружение, протянувшееся на тысячи километров, впечатляет своим масштабом и историей. Вы сможете прогуляться по стене, насладиться живописными видами и почувствовать дух древних времен.
Нефритовая фабрика
После этого мы посетим нефритовую фабрику, где вы сможете увидеть, как изготавливаются изделия из нефрита, и даже приобрести уникальные сувениры на память.
Летний сад «Ихэюань»
Затем мы направимся в Летний сад «Ихэюань», известный своими живописными пейзажами и историческими постройками. Это идеальное место для отдыха и наслаждения природой.
Олимпийские объекты
В завершение дня мы посетим олимпийские объекты, построенные для летних Олимпийских игр 2008 года. Вы сможете увидеть знаменитый «Птичье гнездо» и «Водный куб», которые стали символами современного Пекина.
Это путешествие подарит вам множество ярких впечатлений и позволит лучше узнать культуру и историю Китая. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир Пекина!
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Ответы на вопросы
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- Услуги гида
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- Личные расходы
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Важная информация
- Билеты в запретный город бронируются заранее по копии паспорта. На экскурсии паспорт необходимо иметь при себе