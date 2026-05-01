Женской компанией в Китай: 4 города, прогулка в костюмах, кулинарный мастер-класс и круиз

Посетить геопарк «Улун», научиться готовить лапшу, исследовать Запретный город и места съёмок
Мы предлагаем не посмотреть, а прочувствовать, прожить и насладиться Китаем в нашем большом путешествии.

В Пекине увидим Храм Неба и Запретный город, а в Чунцине — впечатляющие небоскрёбы и метро, проходящее
читать дальше

сквозь дом! Посетим Гуйлин, воспетый поэтами и художниками, и погуляем по Гонконгу.

Насладимся круизом по реке Ли, пройдём по ущельям в геопарке «Улун», побываем в местах съёмок знаменитых фильмов.

А ещё отпразднуем 8 марта в ресторане, побываем в топовых локациях, где получаются эффектные снимки, и примерим традиционные наряды ханьфу для красивых фотографий. У вас останется свободное время, чтобы насладиться шопингом и попробовать блюда уличной кухни.

Описание тура

Организационные детали

Перед бронированием тура и покупкой авиабилетов необходимо связаться с организатором.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Пекину и Летний дворец

Встретим вас в аэропорту Пекина и доставим в отель. После отправимся на прогулку по городу и посетим Летний дворец — выдающийся образец китайского садово-паркового искусства, где пагоды соседствуют с озёрами и ухоженными аллеями. День завершится ужином в традиционном ресторане.

2 день

Запретный город, прогулка в традиционных костюмах, Храм Неба и празднование 8 марта в ресторане

Отправимся в сердце Поднебесной — в Запретный город, где веками жили императоры. Перед нами предстанут величественные ворота, дворцы с золотыми крышами, сады и внутренние дворы. Мы возьмём в аренду традиционные китайские костюмы, чтобы увезти с собой не только впечатления, но и сказочные кадры.

Далее мы посетим Храм Неба — комплекс, где императоры династий Мин и Цин молились о богатом урожае. Здесь гармония архитектуры и пространства проявится в аллеях старых кипарисов, резных павильонах и небесно-синих куполах. Вечером мы отметим 8 марта праздничным ужином в тематическом ресторане с представлением.

Фотосъёмка не включена в программу, но при желании гид поможет сделать памятные снимки.

3 день

Переезд в Чунцин и прогулка по «китайскому Нью-Йорку»

Поедем в Чунцин — город, который называют «китайским Нью-Йорком» и который является самым большим городом в мире по площади. Погуляем по старинной улице Цысикоу с лавками ремесленников и разнообразной уличной едой. Мы попробуем местные закуски и сладости, чтобы познакомиться с гастрономической культурой региона.

После этого увидим знаменитое метро, проходящее сквозь дом — инженерное чудо, которое давно стало визитной карточкой Чунцина. Вечером пройдёмся по площади Цзефанбей, где жизнь кипит круглые сутки.

4 день

Геопарк «Улун»

Отправимся в национальный геопарк «Улун» — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сначала посетим смотровую площадку, а затем прогуляемся по знаменитым Трём Ущельям. Над головой у нас будут нависать гигантские каменные арки, будто мы попали в мир древних духов. Именно здесь снимали эпизоды фильма «Трансформеры: Эпоха истребления».

5 день

Кулинарный мастер-класс, комплекс Хонъядон

Утром запланирован кулинарный мастер-класс, на котором мы приготовим чунцинскую лапшу. После этого посетим древний храм, чтобы ощутить контраст между шумным мегаполисом и традициями прошлого. Вечером прогуляемся по легендарному комплексу Хонъядон — многоуровневому сооружению с огнями, ресторанами и смотровыми площадками. День завершится ужином в ресторане с панорамным видом на город.

6 день

Переезд в Гуйлинь

Покидаем шумный Чунцин и направляемся в Гуйлинь — город, воспетый китайскими художниками и поэтами. По прибытии заселимся в отель с волшебными видами.

7 день

Круиз по реке Ли

Отправимся в круиз по реке Ли. Лодка будет медленно скользить по воде, а вокруг возвышаться причудливые карстовые горы, покрытые густой зеленью, с виднеющимися вдалеке старинными деревушками. Эти живописные пейзажи часто называют визитной карточкой Китая — именно они изображены на купюре в 20 юаней. Здесь также снимали фильм «Разрисованная вуаль». Мы увидим рыбаков с бакланами, лодки с местными жителями и невероятные панорамы, от которых захватывает дух.

8 день

Прибытие в Гонконг, набережная Виктории, Авеню звёзд и район Цим-Ша-Цуй

Переедем в Гонконг. Прогуляемся по набережной Виктории и Авеню звёзд, где можно увидеть статуи культовых актёров и режиссёров Гонконга, а вечером — насладимся завораживающим световым шоу на небоскрёбах. Исследуем район Цим-Ша-Цуй со множеством торговых центров, ресторанов и оживлённой набережной.

9 день

Монастырь десяти тысяч Будд, Радужный дом, «Дом-монстр» и рынок Монгкок

С утра мы отправимся в монастырь десяти тысяч Будд. Дорога к нему пройдёт по аллее, усеянной золотыми статуями Будды, каждая из которых уникальна.

Посетим Радужный дом с разноцветными фасадами, которые стали символом Гонконга. Увидим впечатляющий жилой комплекс «Дом-монстр».

Вечером погуляем по рынку Монгкок, где можно будет попробовать уличную еду, купить сувениры, одежду и разнообразные безделушки.

10 день

Подъём на пик Виктория

На старинном фуникулёре мы поднимемся на пик Виктория. С вершины откроется панорамный вид на небоскрёбы, бухту Виктория и зелёные холмы. Вечером будет свободное время, которое можно посвятить шопингу: в люксовых бутиках или на атмосферных рынках.

11 день

Отъезд

Наш тур завершён, утром мы доставим вас в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$2350
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в Пекине и Гуйлине, 1 праздничный ужин на 8 марта
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Билеты на скоростные поезда
  • Входные билеты по программе
  • Аренда традиционной китайской одежды
  • Круиз по реке
  • Кулинарный мастер-класс
  • Сопровождение турлидера, знающего китайский язык
  • Помощь в оформлении Alipay (электронный кошелек)
Что не входит в цену
  • Билеты до Пекина и обратно из Гонконга
  • Питание вне программы
  • Медицинская страховка
  • Аксессуары и причёска в день аренды костюмов (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Пекина, 8:00
Завершение: Аэропорт Гонконга, 10:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Пекине
Привет, я Ира! 13 лет назад я села в самолёт без обратного билета… И сейчас за моими плечами 35 стран (пока), 10+ лет жизни в Китае, сотни пройденных маршрутов и
читать дальше

десятки групп, которые доверили мне самое дорогое — свой отпуск. Моя жизнь — это бесконечные чемоданы, аэропорты и смена локаций. А ещё это красота: моря и горы, огни ночных улиц, эмоции, встречи с сотнями новых людей, моменты, от которых дух захватывает, и города, которые ощущаются как ДОМ. Если честно, я давно поняла: путешествие — это не про маршрут, это про состояние. Это про лёгкость, внутреннюю свободу, возможность быть собой и ощущение, что ты не просто турист, а герой новой истории. Своей. Для меня каждое путешествие — шанс понять себя и мир вокруг, увидеть красоту не только в природе или архитектуре, но и в простых вещах, в повседневной жизни и, конечно же, в людях. И, кто знает, может, следующая история — про тебя?

