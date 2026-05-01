Отправимся в сердце Поднебесной — в Запретный город, где веками жили императоры. Перед нами предстанут величественные ворота, дворцы с золотыми крышами, сады и внутренние дворы. Мы возьмём в аренду традиционные китайские костюмы, чтобы увезти с собой не только впечатления, но и сказочные кадры.

Далее мы посетим Храм Неба — комплекс, где императоры династий Мин и Цин молились о богатом урожае. Здесь гармония архитектуры и пространства проявится в аллеях старых кипарисов, резных павильонах и небесно-синих куполах. Вечером мы отметим 8 марта праздничным ужином в тематическом ресторане с представлением.

Фотосъёмка не включена в программу, но при желании гид поможет сделать памятные снимки.