В Пекине увидим Храм Неба и Запретный город, а в Чунцине — впечатляющие небоскрёбы и метро, проходящее
Описание тура
Организационные детали
Перед бронированием тура и покупкой авиабилетов необходимо связаться с организатором.
Программа тура по дням
Прогулка по Пекину и Летний дворец
Встретим вас в аэропорту Пекина и доставим в отель. После отправимся на прогулку по городу и посетим Летний дворец — выдающийся образец китайского садово-паркового искусства, где пагоды соседствуют с озёрами и ухоженными аллеями. День завершится ужином в традиционном ресторане.
Запретный город, прогулка в традиционных костюмах, Храм Неба и празднование 8 марта в ресторане
Отправимся в сердце Поднебесной — в Запретный город, где веками жили императоры. Перед нами предстанут величественные ворота, дворцы с золотыми крышами, сады и внутренние дворы. Мы возьмём в аренду традиционные китайские костюмы, чтобы увезти с собой не только впечатления, но и сказочные кадры.
Далее мы посетим Храм Неба — комплекс, где императоры династий Мин и Цин молились о богатом урожае. Здесь гармония архитектуры и пространства проявится в аллеях старых кипарисов, резных павильонах и небесно-синих куполах. Вечером мы отметим 8 марта праздничным ужином в тематическом ресторане с представлением.
Фотосъёмка не включена в программу, но при желании гид поможет сделать памятные снимки.
Переезд в Чунцин и прогулка по «китайскому Нью-Йорку»
Поедем в Чунцин — город, который называют «китайским Нью-Йорком» и который является самым большим городом в мире по площади. Погуляем по старинной улице Цысикоу с лавками ремесленников и разнообразной уличной едой. Мы попробуем местные закуски и сладости, чтобы познакомиться с гастрономической культурой региона.
После этого увидим знаменитое метро, проходящее сквозь дом — инженерное чудо, которое давно стало визитной карточкой Чунцина. Вечером пройдёмся по площади Цзефанбей, где жизнь кипит круглые сутки.
Геопарк «Улун»
Отправимся в национальный геопарк «Улун» — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сначала посетим смотровую площадку, а затем прогуляемся по знаменитым Трём Ущельям. Над головой у нас будут нависать гигантские каменные арки, будто мы попали в мир древних духов. Именно здесь снимали эпизоды фильма «Трансформеры: Эпоха истребления».
Кулинарный мастер-класс, комплекс Хонъядон
Утром запланирован кулинарный мастер-класс, на котором мы приготовим чунцинскую лапшу. После этого посетим древний храм, чтобы ощутить контраст между шумным мегаполисом и традициями прошлого. Вечером прогуляемся по легендарному комплексу Хонъядон — многоуровневому сооружению с огнями, ресторанами и смотровыми площадками. День завершится ужином в ресторане с панорамным видом на город.
Переезд в Гуйлинь
Покидаем шумный Чунцин и направляемся в Гуйлинь — город, воспетый китайскими художниками и поэтами. По прибытии заселимся в отель с волшебными видами.
Круиз по реке Ли
Отправимся в круиз по реке Ли. Лодка будет медленно скользить по воде, а вокруг возвышаться причудливые карстовые горы, покрытые густой зеленью, с виднеющимися вдалеке старинными деревушками. Эти живописные пейзажи часто называют визитной карточкой Китая — именно они изображены на купюре в 20 юаней. Здесь также снимали фильм «Разрисованная вуаль». Мы увидим рыбаков с бакланами, лодки с местными жителями и невероятные панорамы, от которых захватывает дух.
Прибытие в Гонконг, набережная Виктории, Авеню звёзд и район Цим-Ша-Цуй
Переедем в Гонконг. Прогуляемся по набережной Виктории и Авеню звёзд, где можно увидеть статуи культовых актёров и режиссёров Гонконга, а вечером — насладимся завораживающим световым шоу на небоскрёбах. Исследуем район Цим-Ша-Цуй со множеством торговых центров, ресторанов и оживлённой набережной.
Монастырь десяти тысяч Будд, Радужный дом, «Дом-монстр» и рынок Монгкок
С утра мы отправимся в монастырь десяти тысяч Будд. Дорога к нему пройдёт по аллее, усеянной золотыми статуями Будды, каждая из которых уникальна.
Посетим Радужный дом с разноцветными фасадами, которые стали символом Гонконга. Увидим впечатляющий жилой комплекс «Дом-монстр».
Вечером погуляем по рынку Монгкок, где можно будет попробовать уличную еду, купить сувениры, одежду и разнообразные безделушки.
Подъём на пик Виктория
На старинном фуникулёре мы поднимемся на пик Виктория. С вершины откроется панорамный вид на небоскрёбы, бухту Виктория и зелёные холмы. Вечером будет свободное время, которое можно посвятить шопингу: в люксовых бутиках или на атмосферных рынках.
Отъезд
Наш тур завершён, утром мы доставим вас в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$2350
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в Пекине и Гуйлине, 1 праздничный ужин на 8 марта
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Билеты на скоростные поезда
- Входные билеты по программе
- Аренда традиционной китайской одежды
- Круиз по реке
- Кулинарный мастер-класс
- Сопровождение турлидера, знающего китайский язык
- Помощь в оформлении Alipay (электронный кошелек)
Что не входит в цену
- Билеты до Пекина и обратно из Гонконга
- Питание вне программы
- Медицинская страховка
- Аксессуары и причёска в день аренды костюмов (по желанию)