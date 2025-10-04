Тур в Китай для всей семьи: Шаолинь, скалы из «Аватара», Терракотовая армия, яркие шоу и отели 5
Побывать в 5 городах, увидеть парящие горы, пройти по Жемчужной реке и отведать местных блюд
Начало: Аэропорт Пекина, 9:50
«А ещё вас ждут красочные шоу с танцами, музыкой и театрализованными представлениями, пельменный банкет и другие гастрономические открытия»
4 окт в 09:50
$3630 за человека
Знакомство с Пекином: от Великой Китайской стены до утки по-пекински
Погрузитесь в атмосферу Пекина: от величественных дворцов до традиционной кухни. Этот тур станет вашим лучшим путешествием
Начало: Пекин, утро (точное время - по договорённости)
«За обедом вы попробуете известнейшее китайское блюдо — утку по-пекински»
26 июн в 08:00
27 июн в 08:00
$530 за человека
Главные символы и не только: рыбалка с бакланами, рисовые террасы, кухня в Китае
Попробовать блюда разных регионов, посмотреть водные шоу, покататься на лодке и бамбуковом плоту
Начало: Аэропорт Пекина, точное время - по договорённости
«Пообедаем в видовом ресторане, а затем доставим вас к аэропорту и попрощаемся»
11 сен в 08:00
9 окт в 08:00
334 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Гастрономические»
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