Индивидуально по Пекину с гастропогружением, прогулкой на велорикше, мастер-классами и отелем 4
Посетить Великую стену и Гугун, сделать веер, исполнить оперу, попробовать блюда с лотосом и акулой
С нами вы не просто осмотрите достопримечательности — вы вольётесь в атмосферу живой столицы. Посетите визитные карточки — Великую стену, Запретный город Гугун, храм Неба.
Покатаетесь на велорикше среди хутунов, прикоснётесь читать дальшеуменьшить
к ремёслам и искусству: вместе с мастером изготовите шёлковый веер, а в Музее оперы возьмёте уроки пения и танцев, оцените костюмы и макияж.
Конечно, познакомитесь с разнообразной и контрастной китайской кухней: попробуете уличную еду, ягнёнка и утку по-пекински, вареники с лотосом, суп из акульих плавников, рисовые блинчики, редкие чаи.
Мы забронировали отель 4* и позаботились обо всех деталях — чтобы вы полноценно насладились отпуском.
Описание тура
Организационные детали
Обязательно возьмите паспорт и мелкую наличность.
Программа тура по дням
1 день
Великая Китайская стена, район хутунов
Встретимся утром и поедем к Великой Китайской стене. Изучим Мутяньюй — один из наиболее сохранившихся участков — и сделаем фото на фоне гор. За обедом продегустируем уличные блюда провинции Хэбэй и вернёмся в центр столицы. Погуляем по кварталу Цяньмэнь с хутунами и ремесленными мастерскими. Поужинаем в ресторане пекинской кухни ягнёнком, варениками с лотосом, улуном.
2 день
Запретный город, храм Неба, аллея Столбов
Завтракаем и едем в Запретный город. Гид-эксперт погрузит вас в историю династий Мин и Цин и символику архитектуры. Вы посетите зал Высшей гармонии и погуляете по саду. Пообедаем блюдами императорской кухни и выпьем чая редких сортов. Заглянем в храм Неба, познакомимся с ритуалами жертвоприношений, пройдём по аллее Столбов. Днём — отдых в отеле, а вечером — ужин пекинской уткой по-домашнему и супом из акульих плавников.
3 день
Прогулка на велорикше, мастерская вееров, Музей оперы, озеро Хоухай
После завтрака вновь поедем в район хутунов Цяньмэнь. Покатаемся на традиционной велорикше и посетим мастер-класс по изготовлению шёлковых вееров. На обед подадут блюда из утки, рисовые блинчики, улун. Затем отправимся в Музей оперы Китая: возьмём уроки пения и танцев, рассмотрим костюмы и макияж персонажей. Съездим к озеру Хоухай, где будет время для прогулки на лодке, визита в чайные домики и антикварные лавки.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
За одного при 2-местном размещении
$1500
1-местное проживание
$2700
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Входные билеты, экскурсии, активности по программе
Страховка
Комиссии и сервисные сборы
Что не входит в цену
Билеты в Пекин и обратно в ваш город
Питание вне программы
1-местное проживание
Стоимость указана за 1 человека при 2 участниках. Если вы едете в одиночку или в вашей компании нечётное количество человек, необходимо доплатить за 1-местное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пекин, аэропорт или место вашего проживания, 8:00
Завершение: Пекин, аэропорт или место вашего проживания, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Коля — ваша команда гидов в Пекине
Я роженец провинции Хунань, Китай, работаю гидом в Пекине несколько лет.
Я и моя команда познакомим вас с объектами мирового культурного наследия, такими как Запретный город, Храм Неба, Наньлуогусян, Удаоин Хутун и другими. Мы любим поговорить и умеем использовать простые способы быстро погрузить вас в атмосферу Пекина.
С нетерпением ждём возможности прогуляться с вами по столице и почувствовать древний и живой город!
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
–
4
–
3
–
2
–
1
–
К
Кристина
Довольны экскурсией и гидом Александром. Многое рассказал про историю Пекина, ответил на все вопросы, был вежлив и внимателен. Останавливались там, где нам интересно, а не положено.
Тур входит в следующие категории Пекина
Похожие туры на «Индивидуально по Пекину с гастропогружением, прогулкой на велорикше, мастер-классами и отелем 4»