За три часа вы исследуете две грани острова: живописную природу и подлинную местную жизнь. Маршрут начинается с панорамных видов на побережье в парке Лухуэйтоу, а затем переносит в гущу событий на фермерском рынке Хунган. Идеальный баланс между созерцанием и погружением в быт!

от $290 за 1–2 человек или $130 за человека, если вас больше

Парк Лухуэйтоу: легенда на вершине

Это место — одна из визитных карточек города. По извилистым тропам среди тропической зелени вы выйдете на смотровую площадку. Отсюда видно всё: бескрайнее Южно-Китайское море, изгибы бухты и силуэт города на фоне гор. Это сочетание ландшафтов определяет характер всего Хайнаня.

Фермерский рынок Хунган: вкус и ритм города

Короткая поездка на такси — и вы окажетесь в эпицентре местной жизни. Рынок Хунган — это не туристическая декорация, а место, где жители Саньи делают ежедневные покупки. Здесь вас ждёт настоящий праздник чувств:

яркие прилавки со свежими тропическими фруктами

отделы с морепродуктами, только что доставленными с улова

ароматы местных специй и трав

возможность попробовать нарезанные фрукты или традиционные закуски у приветливых продавцов

