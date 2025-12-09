За три часа вы исследуете две грани острова: живописную природу и подлинную местную жизнь.
Маршрут начинается с панорамных видов на побережье в парке Лухуэйтоу, а затем переносит в гущу событий на фермерском рынке Хунган. Идеальный баланс между созерцанием и погружением в быт!
Описание экскурсии
Парк Лухуэйтоу: легенда на вершине
Это место — одна из визитных карточек города. По извилистым тропам среди тропической зелени вы выйдете на смотровую площадку. Отсюда видно всё: бескрайнее Южно-Китайское море, изгибы бухты и силуэт города на фоне гор. Это сочетание ландшафтов определяет характер всего Хайнаня.
Фермерский рынок Хунган: вкус и ритм города
Короткая поездка на такси — и вы окажетесь в эпицентре местной жизни. Рынок Хунган — это не туристическая декорация, а место, где жители Саньи делают ежедневные покупки. Здесь вас ждёт настоящий праздник чувств:
- яркие прилавки со свежими тропическими фруктами
- отделы с морепродуктами, только что доставленными с улова
- ароматы местных специй и трав
- возможность попробовать нарезанные фрукты или традиционные закуски у приветливых продавцов
Организационные детали
- Транспорт между локациями (такси) входит в стоимость
- Питание (обед или ужин) не включены
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Международного торгового центра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Санье
Провёл экскурсии для 15 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
