Тропический парк «Янода» — размером с одну небольшую европейскую страну или две Московские области.
Деревья здесь растут в четыре яруса, а для гостей парка есть обсутроенные дорожки, подвесные и стеклянные мосты и разнообразные развлечения. Без проводника тут можно заплутать и не увидеть самое красивое. Покажем вам главные локации парка и расскажем о нём интересные детали.
Описание экскурсии
Трансфер из Саньи (~1 час)
Фуникулёр в парк (~10 мин)
Вы подниметесь над зелёным массивом и увидите джунгли с высоты.
Джунгли Янода — прогулка по парку (~6 часов)
Окажетесь среди тропического леса, где деревья растут в четыре яруса, а вокруг — лианы, ручьи и водопады.
- Подвесной и стеклянный мосты
Пройдёте по подвесному мосту через Долину снов и по стеклянному — над ущельем.
- Парк орхидей и мини-зоопарк
Увидите редкие растения и познакомитесь с местной природой.
- Пруд с чёрными лебедями и карпами
Покормите птиц и рыб и отдохнёте у воды.
- Развлечения (по желанию)
Если захочется добавить адреналина — прокатитесь на зиплайне или покачаетесь на качелях над пропастью
Возвращение в Санью (~1 час)
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер, билет в парк, подъём на фуникулёре, аренда электрокара и обед
- Дополнительно по желанию оплачиваются: качели — ¥90 (€11–12), зиплайн — ¥129 (€16–17), качели над пропастью — ¥398 (€50–52), фото/видео, кормление животных
- С вами будет один из русскоговорящих гидов нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|выезд из бухты Дадунхай
|$70
|выезд из бухты Саньябэй, Ялонгбэй
|$72
|дети ростом до 120 см
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Санье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 13 туристов
Я живу в Санье и уже не первый год организую досуг гостей прекрасного острова Хайнань. Готов предложить вам трансфер, аренду авто, мопеда, яхты, полёт на вертолёте и многое другое. А также разнообразные экскурсии: в центр буддизма, парк аттракционов, заповедные горы и источники, деревню местных племён, на рыбалку и прочие интересные программы!
