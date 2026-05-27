Мы познакомим вас с природой и укладом острова, где тропический лес соседствует с морем, а рядом с людьми свободно живут макаки.
Вы пролетите над заливом по канатной дороге, понаблюдаете за обезьянами и побываете в рыбацкой деревне на воде: увидите быт местных жителей, который не меняется десятилетиями.
Описание экскурсии
8:30 — сбор группы и отправление к острову
10:00 — подъём на остров по канатной дороге. Вы полюбуетесь тропическими холмами и рыбацкими лодками в море
10:30 — прогулка по заповеднику и наблюдение за обезьянами в их естественной среде обитания
12:30 — свободное время
13:30 — посещение рыбацкой деревни. Вы осмотрите дома на сваях и морские фермы, познакомитесь с традиционным укладом жизни
14:30 — спуск по канатной дороге и отъезд
16:30 — прибытие к точке сбора
Вы узнаете:
- о жизни диких макак в заповеднике и особенностях поведения животных в естественной среде
- природе Хайнаня, его экосистемах и способах сохранения его флоры и фауны
- местном быте и том, как люди веками живут в гармонии с морем
- развитии региона как туристического направления
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле/автобусе с кондиционером (в зависимости от размера группы)
- Трансфер от точки сбора, вход в заповедник и билет на канатную дорогу включены
- Дополнительные расходы (по желанию): питание и напитки. На территории парка есть кафе
- Экскурсия не подойдёт людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
в среду, пятницу и воскресенье в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$85
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У точки сбора
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гузаль — ваша команда гидов в Санье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 12 туристов
Несколько лет живу в Азии и могу организовать любую программу по Китаю, Таиланду, Вьетнаму и другим странам. Мы с командой запустили множество туров: найдём необходимое решение именно для вас:)
