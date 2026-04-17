Три часа уединения, роскоши и комфорта ждут вас! На борту — каюты и открытые палубы для загара, тропические фрукты и безалкогольные напитки.
Прогулка включает остановки для купания в открытом море, а после плавания — трансфер обратно в отель. Вы отдохнёте, расслабитесь и насладитесь красотой Хайнаня.
Прогулка включает остановки для купания в открытом море, а после плавания — трансфер обратно в отель. Вы отдохнёте, расслабитесь и насладитесь красотой Хайнаня.
Описание экскурсии
- Трансфер из отеля в порт и обратно.
- Индивидуальная прогулка на яхте вдоль побережья Хайнаня.
- Остановки для купания в чистых водах Южно-Китайского моря (при подходящих погодных условиях).
- Профессиональный капитан и экипаж, гарантирующие безопасность на протяжении всего плавания.
Организационные детали
- Время в пути до остановки на купание 30 мин, 2 ч вы проведёте на локации, ещё 30 мин занимает дорога в порт.
- В стоимость входит: прогулка на яхте, услуги опытного капитана и экипажа из нашей команды, трансфер от вашего отеля и обратно на комфортабельном автомобиле с кондиционером, страховка, безалкогольные напитки и фрукты на борту.
- Также вы можете принести свои напитки.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Санье
Провели экскурсии для 164 туристов
Я и моя команда обладаем исчерпывающей информацией обо всех ключевых и скрытых уголках Хайнаня — от живописных пляжей до древних буддийских храмов и тропических джунглей. Мы знаем, пожалуй, лучшие маршруты,
Похожие экскурсии на «Прогулка на яхте вдоль побережья Хайнаня»
Индивидуальная
до 10 чел.
Восточное побережье Саньи: плавучие деревни, пляжи и шопинг в CDF
Небанальные впечатления - природа, море и местная жизнь без курортной суеты
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
от $460 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Фольклорная деревня народностей Ли и Мяо на Хайнане - из Саньи
Погрузиться в быт и обряды островного народа
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
19 апр в 08:00
от $175 за человека
Билеты
Шоу «Легенда о романтике» в Санье - яркие танцы и легенды Хайнаня
Начало: 7ГРД+ГФД Цзиян округ, Саня, Саня, Хайнань, Китай
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$74 за билет
Групповая
до 20 чел.
Глубоководная рыбалка на яхте в Южно-Китайском море
Начало: 6ГС2+Д29 Цзиян округ, Саня, Саня, Хайнань, Китай
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$120 за человека