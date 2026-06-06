А затем — смотреть грандиозное шоу с акробатическими номерами, музыкой и спецэффектами, в котором принимают участие сотни артистов.
Вы насладитесь удивительным местным колоритом и мастерством перформанса, а мы позаботимся о вашем комфорте.
Описание экскурсии
Романтический парк
Вы увидите павильоны, традиционную архитектуру, тематические кварталы и фотозоны, посвящённые культуре и истории Хайнаня. Декорации воссоздают атмосферу древнего китайского города и помогают настроиться на главное событие вечера.
Тематические зоны и инсталляции
По пути встретим арт-объекты, сценические площадки и инсталляции под открытым небом. Они знакомят гостей с китайскими легендами и историческими сюжетами, которые затем оживают в театральной постановке.
Шоу «Романтика династии Сун»
Главное событие программы — одно из самых известных шоу Китая. Перед зрителями разворачивается история эпохи династии Сун, рассказанная с помощью масштабных декораций, акробатических номеров, музыки, света и современных спецэффектов. Всё устроено таким образом, чтобы зрители испытали эффект полного погружения в древнюю легенду.
Вечерний парк
После шоу можно неспешно прогуляться по подсвеченной территории парка, сделать фотографии, заглянуть в сувенирные магазины и ещё раз насладиться атмосферой этого необычного места.
Гид будет сопровождать вас на прогулке по парку и расскажет о его тематических зонах, которые стилизованы под древний китайский город. Вы услышите:
- о древней улице Ячжоу
- этнической деревне с торговыми улочками
- локальных ремесленниках и их мастерских
- и многом другом
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер из/в отель в Санье и входные билеты в парк и на шоу
- Возьмите с собой паспорт для входа в парк
- На прогулке будет длинная лестница — рассчитывайте свои силы
- Можем организовать поездку для большего количества участников — до 4 за доплату $50 за каждого следующего человека
- С вами будет один из гидов нашей команды