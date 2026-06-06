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Романтический парк Саньи и шоу династии Сун

Погрузиться в атмосферу древнего Китая и увидеть одно из самых впечатляющих шоу страны
Чтобы познакомиться с культурой острова Хайнань, едем в тематический Романтический парк.

А затем — смотреть грандиозное шоу с акробатическими номерами, музыкой и спецэффектами, в котором принимают участие сотни артистов.

Вы насладитесь удивительным местным колоритом и мастерством перформанса, а мы позаботимся о вашем комфорте.
Романтический парк Саньи и шоу династии Сун
Романтический парк Саньи и шоу династии Сун
Романтический парк Саньи и шоу династии Сун

Описание экскурсии

Романтический парк

Вы увидите павильоны, традиционную архитектуру, тематические кварталы и фотозоны, посвящённые культуре и истории Хайнаня. Декорации воссоздают атмосферу древнего китайского города и помогают настроиться на главное событие вечера.

Тематические зоны и инсталляции

По пути встретим арт-объекты, сценические площадки и инсталляции под открытым небом. Они знакомят гостей с китайскими легендами и историческими сюжетами, которые затем оживают в театральной постановке.

Шоу «Романтика династии Сун»

Главное событие программы — одно из самых известных шоу Китая. Перед зрителями разворачивается история эпохи династии Сун, рассказанная с помощью масштабных декораций, акробатических номеров, музыки, света и современных спецэффектов. Всё устроено таким образом, чтобы зрители испытали эффект полного погружения в древнюю легенду.

Вечерний парк

После шоу можно неспешно прогуляться по подсвеченной территории парка, сделать фотографии, заглянуть в сувенирные магазины и ещё раз насладиться атмосферой этого необычного места.

Гид будет сопровождать вас на прогулке по парку и расскажет о его тематических зонах, которые стилизованы под древний китайский город. Вы услышите:

  • о древней улице Ячжоу
  • этнической деревне с торговыми улочками
  • локальных ремесленниках и их мастерских
  • и многом другом

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер из/в отель в Санье и входные билеты в парк и на шоу
  • Возьмите с собой паспорт для входа в парк
  • На прогулке будет длинная лестница — рассчитывайте свои силы
  • Можем организовать поездку для большего количества участников — до 4 за доплату $50 за каждого следующего человека
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гузаль
Гузаль — ваша команда гидов в Санье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 12 туристов
Несколько лет живу в Азии и могу организовать любую программу по Китаю, Таиланду, Вьетнаму и другим странам. Мы с командой запустили множество туров: найдём необходимое решение именно для вас:)

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