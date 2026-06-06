Чтобы познакомиться с культурой острова Хайнань, едем в тематический Романтический парк. А затем — смотреть грандиозное шоу с акробатическими номерами, музыкой и спецэффектами, в котором принимают участие сотни артистов. Вы насладитесь удивительным местным колоритом и мастерством перформанса, а мы позаботимся о вашем комфорте.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Романтический парк

Вы увидите павильоны, традиционную архитектуру, тематические кварталы и фотозоны, посвящённые культуре и истории Хайнаня. Декорации воссоздают атмосферу древнего китайского города и помогают настроиться на главное событие вечера.

Тематические зоны и инсталляции

По пути встретим арт-объекты, сценические площадки и инсталляции под открытым небом. Они знакомят гостей с китайскими легендами и историческими сюжетами, которые затем оживают в театральной постановке.

Шоу «Романтика династии Сун»

Главное событие программы — одно из самых известных шоу Китая. Перед зрителями разворачивается история эпохи династии Сун, рассказанная с помощью масштабных декораций, акробатических номеров, музыки, света и современных спецэффектов. Всё устроено таким образом, чтобы зрители испытали эффект полного погружения в древнюю легенду.

Вечерний парк

После шоу можно неспешно прогуляться по подсвеченной территории парка, сделать фотографии, заглянуть в сувенирные магазины и ещё раз насладиться атмосферой этого необычного места.

Гид будет сопровождать вас на прогулке по парку и расскажет о его тематических зонах, которые стилизованы под древний китайский город. Вы услышите:

о древней улице Ячжоу

этнической деревне с торговыми улочками

локальных ремесленниках и их мастерских

и многом другом

Организационные детали