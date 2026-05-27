В парк Наньшань из Саньи (на английском)

Погулять по буддийскому комплексу, увидеть 108-метровую статую богини милосердия и замедлиться
Как буддизм пришёл в Китай? Как значение числа 108 отражается в местной культуре? Что символизирует статуя Наньшань Гуаньинь? Все ответы вы найдёте на экскурсии.

А ещё увидите храмы и пагоды, узнаете о буддийских традициях и проведёте время в пространстве, где всё располагает к спокойствию и внутреннему балансу.
Описание экскурсии

8:30 — трансфер из отеля

9:30 — буддийский комплекс Наньшань. Вы увидите традиционные храмы, изящные павильоны и пагоды, узнаете об их символике и роли в жизни верующих. Архитектура здесь отражает философию буддизма — стремление к гармонии, спокойствию и внутреннему балансу

11:30 — статуя Наньшань Гуаньинь. Главная святыня комплекса — 108-метровая скульптура над морем. Гид расскажет, почему это место стало центром паломничества и какую роль богиня играет в буддийских традициях

12:30 — свободное время и обед (по желанию)

13:30 — парк и смотровые площадки. Вы пройдёте по живописным аллеям, откуда открываются панорамные виды на Южно-Китайское море

14:30 — свободное время. Вернитесь к понравившимся локациям, загляните в сувенирные лавки и отдохните в тени тропических садов

15:30 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Оплачивается дополнительно: билеты в комплекс Наньшань — $15–18 за чел., питание (по желанию) — $10–15 за чел.
  • Едем на комфортабельном микроавтобусе или автобусе с кондиционером
  • Экскурсия проводится на английском языке. При наборе русскоязычной группы будет сопровождать русскоговорящий гид
  • Не рекомендуется людям с серьёзными проблемами опорно-двигательного аппарата, потому что предстоит много ходить
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в среду, пятницу и воскресенье в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$95
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и сделайте запрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гузаль
Гузаль — ваша команда гидов в Санье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 12 туристов
Несколько лет живу в Азии и могу организовать любую программу по Китаю, Таиланду, Вьетнаму и другим странам. Мы с командой запустили множество туров: найдём необходимое решение именно для вас:)

