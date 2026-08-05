Билет в Шанхайский цирк «ERA: Путешествие во времени 2»

Шоу «ERA: Путешествие во времени 2» — это 100 минут акробатики, экстремальных трюков, музыки и современных спецэффектов. Это спектакль о любви, времени, прошлом и настоящем. Вы увидите, как китайское цирковое искусство рассказывает истории без слов, но на языке всего мира.
Описание билета
Захватывающие номера — акробатика, танец с белыми голубями, экстремальное катание на роликах, мотоциклетные трюки внутри металлической сферы и другие эффектные выступления.
Современное прочтение традиций — 3D-проекции, световые эффекты и оригинальная музыка показывают, как древнее китайское цирковое искусство превратилось в шоу мирового уровня.
Шанхай на языке цирка — представление передаёт характер города, где восточные традиции гармонично сочетаются с современностью и новаторством.
Организационные детали
- Не приносите с собой еду, напитки, зажигалки и профессиональные фото- и видеокамеры
- Рекомендуем представление взрослым и детям от 2 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$53
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Шанхайский цирк»
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Zowoyoo Group — Организатор в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 38 туристов
Мы специализируемся на качественных экскурсиях и локальных впечатлениях для путешественников со всего мира. Мы сотрудничаем с профессиональными гидами в Китае и странах Юго-Восточной Азии — и предлагаем однодневные туры, городские экскурсии, культурные программы, трансферы и индивидуальные путешествия. Наша миссия — сделать путешествие проще и ближе к настоящей культуре.
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