Шанхайский Диснейленд — мир любимых героев, захватывающих аттракционов и ярких шоу. С русскоговорящим гидом вы погрузитесь в атмосферу парка, не отвлекаясь на организационные вопросы.
Трансфер, помощь с билетами, перевод и продуманный маршрут уже включены в ваше волшебное приключение.
Трансфер, помощь с билетами, перевод и продуманный маршрут уже включены в ваше волшебное приключение.
Описание экскурсии
Комфортный трансфер — едем на премиальном минивэне Zeekr 009 или Voyah.
Помощь с билетами. Подберём оптимальный вариант — стандартный билет или ранний вход — и поможем с покупкой.
Продуманный маршрут. Расскажем, как пользоваться системой быстрого прохода, какие аттракционы лучше посетить утром, а какие оставить на вторую половину дня.
Индивидуальный подход — учтём ваши пожелания: экстремальные аттракционы, детские зоны, шоу, фотолокации или встречи с персонажами Disney.
Поддержка в парке — поможем сориентироваться, выбрать ресторан и решить любые вопросы.
Ещё вы узнаете:
- чем Шанхайский Диснейленд отличается от других парков Disney
- как в его оформлении сочетаются диснеевская магия и китайские традиции
- почему некоторые аттракционы есть только здесь
Примерный тайминг
- 10:00 — выезд из вашего отеля
- 11:00 — вход в парк
- 11:30 — «Зверополис: Погоня за адреналином»
- 12:00 — «Поездка семи гномов»
- 12:30 — «Громовая гора» или «Полёт над горизонтом»
- 13:00 — «Пираты Карибского моря: битва за затонувшее сокровище»
- 13:30 — «Рёв раптора»
- 14:00 — «Наследние Трона»
- 14:30 — Обед
- 15:00 — «Приключения Винни-Пуха»
- 16:00 — «Полёт Питера Пэна»
- 16:30 — время для фотографий и просмотра парада
- 17:00 — шоу «Микки и волшебная книга»
- 18:00 — аттракцион «Волшебное плавание»
- 18:00–20:00 — свободное время. По желанию посетите шоу или другие аттракционы
- 20:00 — шоу «Сияющая мечта» и фейерверк
- 20:30 — трансфер в отель
Маршрут и время скорректируем в зависимости от ваших интересов, загруженности парка и погодных условий.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: входные билеты, обед
- С вами будет один из гидов-переводчиков нашей команды
Цены на билеты
- Взрослый — 415 юаней ($62) в низкий сезон, 539 юаней ($79) в высокий сезон
- Детский (от 3 до 11 лет и ростом от 100 до 140 см): 296 юаней ($44) в низкий сезон, 389 юаней ($58) в высокий сезон
- Карта привилегий (посещение без очереди — по желанию) — 180 юаней ($27) за аттракцион
- Карта раннего входа (по желанию) — 190 юаней ($29) за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ван — ваша команда гидов в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 284 туристов
Я живу в Шанхае с 2020 года, отлично знаю язык и местные особенности — от древних храмов до модных кварталов. Мы с командой коллег помогаем русским путешественникам открывать нашу удивительную
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