Всего в часе езды от небоскрёбов Шанхая — совсем другой мир.
Здесь время словно течёт медленнее: узкие каналы пересекают каменные мосты, плакучие ивы склоняются к воде, а вдоль набережных стоят старинные дома эпох Мин и Цин.
Мы прогуляемся по самым красивым уголкам города, прокатимся на лодке и вы познакомитесь с традиционной культурой региона Цзяннань.
Здесь время словно течёт медленнее: узкие каналы пересекают каменные мосты, плакучие ивы склоняются к воде, а вдоль набережных стоят старинные дома эпох Мин и Цин.
Мы прогуляемся по самым красивым уголкам города, прокатимся на лодке и вы познакомитесь с традиционной культурой региона Цзяннань.
Описание билета
- Сад Кэчжи. Один из самых красивых частных садов объединяет классический китайский ландшафтный дизайн с элементами европейской архитектуры. Погуляем по павильонам среди прудов и галерей.
- Сад Хэсинь. Здесь собраны редкие артефакты, старинные архитектурные элементы и традиционные композиции в стиле садов региона Цзяннань.
- Прогулка на лодке по каналам. Мы проплывём под древними каменными мостами и полюбуемся городом с воды.
- Северная улица с деревянными фасадами, чайными домами, ремесленными мастерскими и сувенирными лавками. При желании вы попробуете местные сладости, купите изделия из шёлка, жемчуга и ценных пород дерева.
- Мост Фаншэн — самый большой каменный мост региона, с которого открывается прекрасный вид на Старый город.
- Буддийский храм Юаньцзинь и Даосский храм Чэнхуанмяо. Мы поговорим о религиозных традициях и роли монастырей в жизни старого Китая.
- Почта династии Цин. Вы увидите старинные письма, почтовые открытки и документы прошлых веков. Мы поставим традиционные многослойные печати, а при желании вы отправите открытку в любую точку мира.
- Китайская аптека Тунтяньхэ. Мы расскажем о принципах традиционной китайской медицины.
А ещё мы пройдём через бамбуковую рощу, полюбуемся рокариями, покормим карпов, и при желании вы сфотографируетесь в традиционной китайской одежде.
Примерная программа:
11:00 — встреча в туристическом центре Чжуцзяцзяо
11:30 — посещение сада Кэчжи
12:30 — посещение сада Хэсинь
13:30 — прогулка на лодке
14:00 — Северная улица и свободное время на обед
15:00 — мост Фаншэн и исторический центр
16:00 — шопинг и помощь гида в общении с продавцами (по желанию)
Организационные детали
- До Чжуцзяцзяо из Шанхая можно добраться на метро или такси
- Входные билеты по программе и водная прогулка входят в стоимость
- Обед и примерка национальной одежды — по желанию, за доплату
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|$93
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Чжуцзяцзяо»
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 09:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Варвара — ваша команда гидов в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 557 туристов
Я профессиональный гид-переводчик с лицензией. Владею русским, английским и китайским языками. С 2019 года живу в Шанхае и Ханчжоу, поэтому хорошо знаю их атмосферу и повседневную жизнь. Провожу экскурсии так, что
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