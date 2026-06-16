Всего в часе езды от небоскрёбов Шанхая — совсем другой мир. Здесь время словно течёт медленнее: узкие каналы пересекают каменные мосты, плакучие ивы склоняются к воде, а вдоль набережных стоят старинные дома эпох Мин и Цин. Мы прогуляемся по самым красивым уголкам города, прокатимся на лодке и вы познакомитесь с традиционной культурой региона Цзяннань.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание билета

Сад Кэчжи. Один из самых красивых частных садов объединяет классический китайский ландшафтный дизайн с элементами европейской архитектуры. Погуляем по павильонам среди прудов и галерей.

Сад Хэсинь. Здесь собраны редкие артефакты, старинные архитектурные элементы и традиционные композиции в стиле садов региона Цзяннань.

Прогулка на лодке по каналам. Мы проплывём под древними каменными мостами и полюбуемся городом с воды.

Северная улица с деревянными фасадами, чайными домами, ремесленными мастерскими и сувенирными лавками. При желании вы попробуете местные сладости, купите изделия из шёлка, жемчуга и ценных пород дерева.

Мост Фаншэн — самый большой каменный мост региона, с которого открывается прекрасный вид на Старый город.

Буддийский храм Юаньцзинь и Даосский храм Чэнхуанмяо. Мы поговорим о религиозных традициях и роли монастырей в жизни старого Китая.

Почта династии Цин. Вы увидите старинные письма, почтовые открытки и документы прошлых веков. Мы поставим традиционные многослойные печати, а при желании вы отправите открытку в любую точку мира.

Китайская аптека Тунтяньхэ. Мы расскажем о принципах традиционной китайской медицины.

А ещё мы пройдём через бамбуковую рощу, полюбуемся рокариями, покормим карпов, и при желании вы сфотографируетесь в традиционной китайской одежде.

Примерная программа:

11:00 — встреча в туристическом центре Чжуцзяцзяо

11:30 — посещение сада Кэчжи

12:30 — посещение сада Хэсинь

13:30 — прогулка на лодке

14:00 — Северная улица и свободное время на обед

15:00 — мост Фаншэн и исторический центр

16:00 — шопинг и помощь гида в общении с продавцами (по желанию)

Организационные детали