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1 чел. По популярности На машине 3 часа 7 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Аэропорт - центр Шанхая: индивидуальный трансфер Быстро и с комфортом добраться до отеля или, наоборот, успеть на рейс Начало: В аэропорту или у вашего отеля от $70 за всё до 6 чел. На велосипеде 4 часа Групповая до 15 чел. Велопрогулка по Шанхаю на ретровелосипедах: от Французской концессии до Бунда Уловить контрасты города в движении - в компании англоговорящего гида Начало: В районе Wukang Road Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00 $105 за человека 2 часа Билеты Музей мадам Тюссо в Шанхае: входной билет Сфотографироваться с восковыми копиями мировых знаменитостей Начало: People’s Square Station Расписание: ежедневно в 10:00 $50 за билет Другие экскурсии Шанхая

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