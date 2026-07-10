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Индивидуальная
до 6 чел.
Аэропорт - центр Шанхая: индивидуальный трансфер
Быстро и с комфортом добраться до отеля или, наоборот, успеть на рейс
Начало: В аэропорту или у вашего отеля
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
от $70 за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Велопрогулка по Шанхаю на ретровелосипедах: от Французской концессии до Бунда
Уловить контрасты города в движении - в компании англоговорящего гида
Начало: В районе Wukang Road
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
12 июл в 13:00
13 июл в 09:00
$105 за человека
Билеты
Музей мадам Тюссо в Шанхае: входной билет
Сфотографироваться с восковыми копиями мировых знаменитостей
Начало: People’s Square Station
Расписание: ежедневно в 10:00
13 июл в 10:00
14 июл в 10:00
$50 за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «На китайском языке»
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Сейчас в Шанхае в категории "На китайском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 105. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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