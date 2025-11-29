Чжуцзяцзяо — один из самых живописных водных городов Китая. Здесь каменные мосты соединяют узкие улочки и ведут к храмам и классическим садам, а каналы с лодками напоминают старинные пейзажи. Вы рассмотрите традиционную архитектуру, познакомитесь с историей города и получите эстетическое удовольствие от прогулки по аутентичным кварталам.

В Чжуцзяцзяо вы полюбуетесь цветущими двориками и классическими садами, которые создают идеальные декорации для фото и неспешных прогулок. А при желании глубже погрузитесь в историю и культуру города, заглядывая по пути в храмы, ремесленные лавки, музеи, чайные дома и на рынки.

Мост Фаншэн — знаменитый пятиарочный каменный мост 1571 года, символ города

А ещё в Чжуцзяцзяо стоит попробовать рисовое вино, тофу, крабовые палочки и цзунцзы — мы подскажем, где лучше всего дегустировать местные специалитеты.

За счёт чего рыбацкая деревня выросла до важного торгового узла.

Какую роль пресноводное озеро сыграло в жизни города

Почему Чжуцзяцзяо включили в число первых «культурных городов Китая», а также топ-100 культурно-исторических городов страны

Зачем здесь так много мостов, и почему они все такие разные

И многое другое

