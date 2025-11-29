Чжуцзяцзяо — один из самых живописных водных городов Китая.
Здесь каменные мосты соединяют узкие улочки и ведут к храмам и классическим садам, а каналы с лодками напоминают старинные пейзажи.
Вы рассмотрите традиционную архитектуру, познакомитесь с историей города и получите эстетическое удовольствие от прогулки по аутентичным кварталам.
Здесь каменные мосты соединяют узкие улочки и ведут к храмам и классическим садам, а каналы с лодками напоминают старинные пейзажи.
Вы рассмотрите традиционную архитектуру, познакомитесь с историей города и получите эстетическое удовольствие от прогулки по аутентичным кварталам.
Описание экскурсии
В Чжуцзяцзяо вы полюбуетесь цветущими двориками и классическими садами, которые создают идеальные декорации для фото и неспешных прогулок. А при желании глубже погрузитесь в историю и культуру города, заглядывая по пути в храмы, ремесленные лавки, музеи, чайные дома и на рынки.
Вы увидите:
- Мост Фаншэн — знаменитый пятиарочный каменный мост 1571 года, символ города
- Сад Кэчжи — классический сад с павильонами, прудами и искусственными холмами
- Почтовое отделение времён династии Цин, прекрасно сохранившийся образец эпохи
- Северную улицу, которая и сейчас выглядит так же, как и во времена династии Цин
- Мост Юнцюань, художественные музеи, выставочные залы и живописные каналы старого города
А ещё в Чжуцзяцзяо стоит попробовать рисовое вино, тофу, крабовые палочки и цзунцзы — мы подскажем, где лучше всего дегустировать местные специалитеты.
Вы узнаете
- За счёт чего рыбацкая деревня выросла до важного торгового узла.
- Какую роль пресноводное озеро сыграло в жизни города
- Почему Чжуцзяцзяо включили в число первых «культурных городов Китая», а также топ-100 культурно-исторических городов страны
- Зачем здесь так много мостов, и почему они все такие разные
- И многое другое
Организационные детали
- Дорога из Шанхая занимает около часа на автомобиле Zeekr 009
- После бронирования на сайте доплата за экскурсию — наличными в долларах или юанях по официальному курсу на день оплаты
- Дополнительно оплачивается катание на лодке — 150 юаней за чел. за полчаса (~$21). Обед и дегустации — по желанию за доплату
- Экскурсию для вас проведёт один из русскоговорящих гидов нашей команды
в будние дни в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Нанкин-роуд
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ван — ваша команда гидов в Шанхае
Нихао! Я гид в Китае. Мы с командой вместе помогаем русским туристам открывать эту удивительную страну. Живу в Шанхае с 2020 года, отлично знаю язык и местные особенности — от
Входит в следующие категории Шанхая
Похожие экскурсии из Шанхая
Индивидуальная
до 5 чел.
Шанхай: история и современность в одном туре
Уникальная экскурсия по Шанхаю: от древних улочек до современных небоскрёбов. Ощутите дух города и его культурное богатство
Начало: У вашего отеля в центре города
Сегодня в 09:00
1 дек в 09:00
$280 за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Из Шанхая «в Венецию» - древний Чжуцзяцзяо
Исследовать улочки, проплыть по каналам и прочувствовать ритм жизни аутентичного китайского города
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
$321 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шанхая - в древний Ситан
Увидеть место, сотканное из мостов, каналов, навесных галерей и извилистых «лун»
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
1 дек в 08:00
$365 за всё до 4 чел.