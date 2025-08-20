Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в Чжуцзяцзяо
Погрузитесь в атмосферу старинного Китая, прогуливаясь по Чжуцзяцзяо. Вас ждут водные пейзажи, архитектура эпохи Мин и Цин, а также традиции местных жителей
Начало: В холле отеля
Завтра в 08:00
7 сен в 08:00
$360 за всё до 4 чел.
-
5%
Водная прогулка
Удивительный Чжуцзяцзяо: город на воде
Отправиться из Шанхая в Восточную Венецию - поплавать по каналам и оценить местные блюда
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$370
$389 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Венеция в пригороде Шанхая: Чжуцзяцзяо
Погрузитесь в атмосферу старинного Чжуцзяцзяо, где каналы заменяют улицы, а храмы и мосты создают уникальный колорит. Идеально для любителей экзотики
Завтра в 09:00
7 сен в 09:00
$360 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна20 августа 2025Спасибо за организацию экскурсии, внимание и отзывчивость команды сопровождения! Все понравилось!
- ААнна20 августа 2025Хотелось бы выразить благодарность организаторам и гиду за проведенную экскурсию. Нам очень понравилось! Место колоритное и спокойное, нет толпы туристов. Гид ответил на все наши вопросы, было очень интересно
- ААлександра19 августа 2025Несмотря на дождь эта экскурсия оставила незабываемые впечатления и колоритные фотографии на память. Огромное спасибо!
- ААрина7 августа 2025Все прошло супер!!! Гиды и машины вовремя, без опозданий. Говорят по русски хорошо. Евгений всегда на связи
- ННаталья4 августа 2025Отличная экскурсия, для тех кто хочет совместить спокойный отдых с сувенирными лавками и экзотической едой. Остались довольны организацией
- ААлександр25 июля 2025Из-за задержки рейса пришлось изменить планы и вместо Венеции поехали на обзорную. Спасибо Жене за то что с пониманием отнёсся
- ЮЮлия21 июля 2025Спасибо за отлично организованную экскурсию. Было очень интересно и познавательно.
- ММихаил15 июля 2025Получили удовольствие, посмотрели шанхайскую Венецию. Галина очень старалась нам показать все самое интересное. Спасибо.
- ААнастасия9 июля 2025У нас был гид Андрей, все было прекрасно. Очень хороший русский язык и адаптация экскурсии под нас.
- IIana6 июля 2025Нас сопровождал на экскурсии Андрей. Очень хорошо говорит по-русски. Внимательно и заботливый гид. Интересно рассказывает. Прекрасная локация.
- ССветлана3 июля 2025Переписывались с организатором, а экскурсию для нас проводил другой гид. Китайская Венеция - это в целом не про экскурсию в
- ДДина18 июня 2025Спасибо большое за экскурсию. Все понравилось
- ННаталья15 июня 2025Особая благодарность Елене! У нас был индивидуальный тур для 2-х человек. Грамотная, хорошо поставленная речь, практически без акцента, слушается очень
- ЕЕлена4 июня 2025Замечательная экскурсия - рекомендую. Интересно и взрослым и детям.
Великолепная организация от начала и до конца. Забрали на комфортабельном авто, провели
- RROMAN2 июня 2025Согласовали заранее с организатором удобное время и место сбора. Машина приехала точно в указанное время. В пути гид рассказала про
- ММарина18 мая 2025Экскурсия прошла великолепно в компании супер гида Марии. С таким гидом проводить время - одно удовольствие. Спасибо за организацию Евгению.
- ИИнна12 мая 2025Экскурсия понравилась, несмотря на дождь прошла хорошо..
Комфортный, чистый, просторный автомобиль, осторожное вождение.
Наш гид Андрей хорошо знает русский - понятно и
- ВВиктор11 мая 2025Заказали экскурсию, прочитав на сайте много положительных отзывов, и они не обманули. Женя написал сразу после оформления и оплаты заказа,
- ООлеся6 мая 2025Наш гид Ольга была очень потрясающей! Все хорошо и интересно рассказывала, показывала! Была очень вовлечена и внимательна! Помимо экскурсии очень много показала и рассказала о вкусных ресторанах национальной кухни, массажных студиях! Очень рекомендуем
- ЮЮля29 апреля 2025Большое спасибо Жене и его команде. У нас была китайский гид Анастасия с прекрасным знанием русского языка. Она предоставила нам
