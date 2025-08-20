Мои заказы

Город на воде Чжуцзяцзяо – экскурсии в Шанхае

Найдено 3 экскурсии в категории «Город на воде Чжуцзяцзяо» в Шанхае на русском языке, цены от $360, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
На машине
5 часов
115 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в Чжуцзяцзяо
Погрузитесь в атмосферу старинного Китая, прогуливаясь по Чжуцзяцзяо. Вас ждут водные пейзажи, архитектура эпохи Мин и Цин, а также традиции местных жителей
Начало: В холле отеля
Завтра в 08:00
7 сен в 08:00
$360 за всё до 4 чел.
Удивительный Чжуцзяцзяо: город на воде
На машине
6.5 часов
-
5%
Водная прогулка
Удивительный Чжуцзяцзяо: город на воде
Отправиться из Шанхая в Восточную Венецию - поплавать по каналам и оценить местные блюда
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$370$389 за всё до 5 чел.
Венеция в пригороде Шанхая: городок на воде Чжуцзяцзао
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Венеция в пригороде Шанхая: Чжуцзяцзяо
Погрузитесь в атмосферу старинного Чжуцзяцзяо, где каналы заменяют улицы, а храмы и мосты создают уникальный колорит. Идеально для любителей экзотики
Завтра в 09:00
7 сен в 09:00
$360 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    20 августа 2025
    Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
    Спасибо за организацию экскурсии, внимание и отзывчивость команды сопровождения! Все понравилось!
  • А
    Анна
    20 августа 2025
    Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
    Хотелось бы выразить благодарность организаторам и гиду за проведенную экскурсию. Нам очень понравилось! Место колоритное и спокойное, нет толпы туристов. Гид ответил на все наши вопросы, было очень интересно
  • А
    Александра
    19 августа 2025
    Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
    Несмотря на дождь эта экскурсия оставила незабываемые впечатления и колоритные фотографии на память. Огромное спасибо!
  • А
    Арина
    7 августа 2025
    Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
    Все прошло супер!!! Гиды и машины вовремя, без опозданий. Говорят по русски хорошо. Евгений всегда на связи
  • Н
    Наталья
    4 августа 2025
    Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
    Отличная экскурсия, для тех кто хочет совместить спокойный отдых с сувенирными лавками и экзотической едой. Остались довольны организацией
    Отличная экскурсия, для тех кто хочет совместить спокойный отдых с сувенирными лавками и экзотической едой. Остались довольны организацией
  • А
    Александр
    25 июля 2025
    Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
    Из-за задержки рейса пришлось изменить планы и вместо Венеции поехали на обзорную. Спасибо Жене за то что с пониманием отнёсся
    читать дальше

    и быстро организовал другой вариант. Ольга очень отзывчивый и приятный гид, знает русский и историю, во многом нам помогала. Несмотря на нашу усталость и большое количество людей всюду экскурсия прошла очень интересно. Чайная церемония была неожиданностью, в России планировали на неё сходить, а здесь она сама нас нашла, в Китае, да ещё и на нормальном русском! Чай очень вкусный и сама церемония замечательная и интересная. Огромное спасибо за отличную оганизацию и душевное отношение

  • Ю
    Юлия
    21 июля 2025
    Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
    Спасибо за отлично организованную экскурсию. Было очень интересно и познавательно.
  • М
    Михаил
    15 июля 2025
    Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
    Получили удовольствие, посмотрели шанхайскую Венецию. Галина очень старалась нам показать все самое интересное. Спасибо.
  • А
    Анастасия
    9 июля 2025
    Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
    У нас был гид Андрей, все было прекрасно. Очень хороший русский язык и адаптация экскурсии под нас.
  • I
    Iana
    6 июля 2025
    Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
    Нас сопровождал на экскурсии Андрей. Очень хорошо говорит по-русски. Внимательно и заботливый гид. Интересно рассказывает. Прекрасная локация.
  • С
    Светлана
    3 июля 2025
    Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
    Переписывались с организатором, а экскурсию для нас проводил другой гид. Китайская Венеция - это в целом не про экскурсию в
    читать дальше

    широком смысле. Это город рынок, где нужен провожатый. Гид справился с этой задачей замечательно. Машина была подана вовремя и это был хороший, комфортный автомобиль. Всё наши пожелания, были учтены. Спасибо!!!

  • Д
    Дина
    18 июня 2025
    Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
    Спасибо большое за экскурсию. Все понравилось
    Спасибо большое за экскурсию. Все понравилось
  • Н
    Наталья
    15 июня 2025
    Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
    Особая благодарность Елене! У нас был индивидуальный тур для 2-х человек. Грамотная, хорошо поставленная речь, практически без акцента, слушается очень
    читать дальше

    легко. Интересный живой рассказ и большой багаж знаний у экскурсовода. И такая энергия жизни! Словно с давней подругой погуляли по чудесным садам Шанхайской Венеции! Сама экскурсия замечательно построена: сначала прогулялись по улочками поместья аристократа, потом покатались на лодочке, где Елена устроила нам настоящую романтику, включив красивую китайскую музыку и мы наслаждались видами и природой! Попали в храм Будды, где трижды били в колокол. В восторге! В общем мы прекрасно поняли вечером, какая большая невидимая организационная работа была проведена, чтобы мы везде попали, все посмотрели. Рекомендуем!

    Особая благодарность Елене! У нас был индивидуальный тур для 2-х человек. Грамотная, хорошо поставленная речь, практически
  • Е
    Елена
    4 июня 2025
    Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
    Замечательная экскурсия - рекомендую. Интересно и взрослым и детям.
    Великолепная организация от начала и до конца. Забрали на комфортабельном авто, провели
    читать дальше

    по красивым местам, покатали на лодке и обратно доставили.
    Гид Андрей с прекрасным знанием русского языка. Рассказал нам много интересного, помог с покупками сувениров.

  • R
    ROMAN
    2 июня 2025
    Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
    Согласовали заранее с организатором удобное время и место сбора. Машина приехала точно в указанное время. В пути гид рассказала про
    читать дальше

    Шанхай, Китай. Было интересно и ненавязчиво.
    При посещении места, гид не торопила, про достопримечательности рассказывала самое интересное.
    На обратной дороге подсказала еще пару месту в Шанхае, где вечером красиво.
    Так и оказалось.
    При посещении кафе и магазинов, гид подсказывала где лучше торговаться:)

  • М
    Марина
    18 мая 2025
    Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
    Экскурсия прошла великолепно в компании супер гида Марии. С таким гидом проводить время - одно удовольствие. Спасибо за организацию Евгению.
    Экскурсия прошла великолепно в компании супер гида Марии. С таким гидом проводить время - одно удовольствие. Спасибо за организацию Евгению
  • И
    Инна
    12 мая 2025
    Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
    Экскурсия понравилась, несмотря на дождь прошла хорошо..
    Комфортный, чистый, просторный автомобиль, осторожное вождение.
    Наш гид Андрей хорошо знает русский - понятно и
    читать дальше

    интересно рассказал нам о Шанхае. Китайская Венеция - Место историческое, красивое, даже слегка «киношное» - узкие торговые улочки с особой атмосферой, традиционные крыши, двери, каменные мосты, домики, обвитые девичьим виноградом, много китайских фонариков, цветущие гранаты и розы, плакучие ивы вдоль каналов. В ясную погоду, наверное, более прекрасно, но и очень тесно - сильно узкие дорожки.
    Есть традиционный китайский сад. Вход платный, но посетить стоит, если нравятся китайские сады или еще не посещали ни один. Очень уютный и красивый. Нам повезло - из-за дождя не было людей, смогли насладиться тишиной и красивыми видами. Рекомендую любителям традиционных сувениров, рынков, уютных красивых уголочков. Фотографам точно есть на что посмотреть.

    Экскурсия понравилась, несмотря на дождь прошла хорошо.
  • В
    Виктор
    11 мая 2025
    Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
    Заказали экскурсию, прочитав на сайте много положительных отзывов, и они не обманули. Женя написал сразу после оформления и оплаты заказа,
    читать дальше

    уточнил наш отель, напомнил об экскурсии и сообщил, что нашим гидом будет Елена, которая оказалась обаятельная, позитивная, хорошо говорящая на русском китаянка и рассказала нам много интересного. Длительность экскурсии 5 часов, мы все успели, при этом нас никто не торопил, все спокойно осмотрели. На улицах много магазинчиков с едой и сувенирами, кафе. Очень атмосферный городок, действительно как мини Венеция. Нам очень понравился этот день, спасибо за приятные эмоции и впечатления!)

  • О
    Олеся
    6 мая 2025
    Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
    Наш гид Ольга была очень потрясающей! Все хорошо и интересно рассказывала, показывала! Была очень вовлечена и внимательна! Помимо экскурсии очень много показала и рассказала о вкусных ресторанах национальной кухни, массажных студиях! Очень рекомендуем
  • Ю
    Юля
    29 апреля 2025
    Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
    Большое спасибо Жене и его команде. У нас была китайский гид Анастасия с прекрасным знанием русского языка. Она предоставила нам
    читать дальше

    массу интересной информации о Шанхае, его истории, окресностях и об устройстве жизни в Китае в целом.
    Всё, что касается организации и трансфера, было сделано без нареканий.
    Однако, важное замечание для других туристов - конкретно в этот город можно смело ехать без сопровождения гида, потратив небольшое время на изучение истории места и логистических нюансов.
    Туда и обратно можно легко добраться на такси или на общественном транспорте, а там уже самостоятельно гулять без временных ограничений, ведь именно в неспешном темпе с заглядыванием в лавочки и проявляется очарование этого городка, при этом присутствие гида является скорее лишним.
    Также не рекомендую посещать городок на выходных)

    Большое спасибо Жене и его команде. У нас была китайский гид Анастасия с прекрасным знанием русского

