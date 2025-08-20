А Анна Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция Спасибо за организацию экскурсии, внимание и отзывчивость команды сопровождения! Все понравилось!

А Анна Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция Хотелось бы выразить благодарность организаторам и гиду за проведенную экскурсию. Нам очень понравилось! Место колоритное и спокойное, нет толпы туристов. Гид ответил на все наши вопросы, было очень интересно

А Александра Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция Несмотря на дождь эта экскурсия оставила незабываемые впечатления и колоритные фотографии на память. Огромное спасибо!

А Арина Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция Все прошло супер!!! Гиды и машины вовремя, без опозданий. Говорят по русски хорошо. Евгений всегда на связи

Н Наталья Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция Отличная экскурсия, для тех кто хочет совместить спокойный отдых с сувенирными лавками и экзотической едой. Остались довольны организацией

А Александр Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция читать дальше и быстро организовал другой вариант. Ольга очень отзывчивый и приятный гид, знает русский и историю, во многом нам помогала. Несмотря на нашу усталость и большое количество людей всюду экскурсия прошла очень интересно. Чайная церемония была неожиданностью, в России планировали на неё сходить, а здесь она сама нас нашла, в Китае, да ещё и на нормальном русском! Чай очень вкусный и сама церемония замечательная и интересная. Огромное спасибо за отличную оганизацию и душевное отношение Из-за задержки рейса пришлось изменить планы и вместо Венеции поехали на обзорную. Спасибо Жене за то что с пониманием отнёсся

Ю Юлия Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция Спасибо за отлично организованную экскурсию. Было очень интересно и познавательно.

М Михаил Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция Получили удовольствие, посмотрели шанхайскую Венецию. Галина очень старалась нам показать все самое интересное. Спасибо.

А Анастасия Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция У нас был гид Андрей, все было прекрасно. Очень хороший русский язык и адаптация экскурсии под нас.

I Iana Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция Нас сопровождал на экскурсии Андрей. Очень хорошо говорит по-русски. Внимательно и заботливый гид. Интересно рассказывает. Прекрасная локация.

С Светлана Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция читать дальше широком смысле. Это город рынок, где нужен провожатый. Гид справился с этой задачей замечательно. Машина была подана вовремя и это был хороший, комфортный автомобиль. Всё наши пожелания, были учтены. Спасибо!!! Переписывались с организатором, а экскурсию для нас проводил другой гид. Китайская Венеция - это в целом не про экскурсию в

Д Дина Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция Спасибо большое за экскурсию. Все понравилось

Н Наталья Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция читать дальше легко. Интересный живой рассказ и большой багаж знаний у экскурсовода. И такая энергия жизни! Словно с давней подругой погуляли по чудесным садам Шанхайской Венеции! Сама экскурсия замечательно построена: сначала прогулялись по улочками поместья аристократа, потом покатались на лодочке, где Елена устроила нам настоящую романтику, включив красивую китайскую музыку и мы наслаждались видами и природой! Попали в храм Будды, где трижды били в колокол. В восторге! В общем мы прекрасно поняли вечером, какая большая невидимая организационная работа была проведена, чтобы мы везде попали, все посмотрели. Рекомендуем! Особая благодарность Елене! У нас был индивидуальный тур для 2-х человек. Грамотная, хорошо поставленная речь, практически без акцента, слушается очень

Великолепная организация от начала и до конца. Забрали на комфортабельном авто, провели читать дальше по красивым местам, покатали на лодке и обратно доставили.

Гид Андрей с прекрасным знанием русского языка. Рассказал нам много интересного, помог с покупками сувениров. Замечательная экскурсия - рекомендую. Интересно и взрослым и детям.

R ROMAN Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция читать дальше Шанхай, Китай. Было интересно и ненавязчиво.

При посещении места, гид не торопила, про достопримечательности рассказывала самое интересное.

На обратной дороге подсказала еще пару месту в Шанхае, где вечером красиво.

Так и оказалось.

При посещении кафе и магазинов, гид подсказывала где лучше торговаться:) Согласовали заранее с организатором удобное время и место сбора. Машина приехала точно в указанное время. В пути гид рассказала про

М Марина Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция Экскурсия прошла великолепно в компании супер гида Марии. С таким гидом проводить время - одно удовольствие. Спасибо за организацию Евгению.

Комфортный, чистый, просторный автомобиль, осторожное вождение.

Наш гид Андрей хорошо знает русский - понятно и читать дальше интересно рассказал нам о Шанхае. Китайская Венеция - Место историческое, красивое, даже слегка «киношное» - узкие торговые улочки с особой атмосферой, традиционные крыши, двери, каменные мосты, домики, обвитые девичьим виноградом, много китайских фонариков, цветущие гранаты и розы, плакучие ивы вдоль каналов. В ясную погоду, наверное, более прекрасно, но и очень тесно - сильно узкие дорожки.

Есть традиционный китайский сад. Вход платный, но посетить стоит, если нравятся китайские сады или еще не посещали ни один. Очень уютный и красивый. Нам повезло - из-за дождя не было людей, смогли насладиться тишиной и красивыми видами. Рекомендую любителям традиционных сувениров, рынков, уютных красивых уголочков. Фотографам точно есть на что посмотреть. Экскурсия понравилась, несмотря на дождь прошла хорошо.

В Виктор Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция читать дальше уточнил наш отель, напомнил об экскурсии и сообщил, что нашим гидом будет Елена, которая оказалась обаятельная, позитивная, хорошо говорящая на русском китаянка и рассказала нам много интересного. Длительность экскурсии 5 часов, мы все успели, при этом нас никто не торопил, все спокойно осмотрели. На улицах много магазинчиков с едой и сувенирами, кафе. Очень атмосферный городок, действительно как мини Венеция. Нам очень понравился этот день, спасибо за приятные эмоции и впечатления!) Заказали экскурсию, прочитав на сайте много положительных отзывов, и они не обманули. Женя написал сразу после оформления и оплаты заказа,

О Олеся Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция Наш гид Ольга была очень потрясающей! Все хорошо и интересно рассказывала, показывала! Была очень вовлечена и внимательна! Помимо экскурсии очень много показала и рассказала о вкусных ресторанах национальной кухни, массажных студиях! Очень рекомендуем