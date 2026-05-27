Французская концессия Шанхая: история, стиль и скрытая элегантность

Погулять по улицам Вуканд и Анфу Роуд, увидеть арт-квартал Тяньцзыфан и бывшую французскую концессию
На прогулке вы посмотрите на Шанхай с его европейской стороны и поймёте, как он возник на стыке Востока и Запада.

Вас ждёт маршрут по красивым улицам и история о том, как колониальное прошлое, китайская культура и современный ритм переплелись в одно целое и сформировали особую атмосферу города.
Французская концессия Шанхая: история, стиль и скрытая элегантность

Описание экскурсии

Вуканд. Одна из самых красивых улиц города с историческими виллами и платанами. Здесь чувствуется дух старого Шанхая.

Анфу Роуд. Стильная улица с кафе, бутиками и спокойной атмосферой. Это популярное место среди жителей и экспатов.

Тяньцзыфан. Арт-квартал с лабиринтом домов в стиле шикумэнь: узкие переулки, мастерские, сувенирные лавки и творческая атмосфера.

Синьтяньди. Район, где аутентичную застройку превратили в рестораны и бутики. Здесь хорошо видно, как старый Шанхай стал частью современной городской жизни.

Бывшая французская концессия. Платановые улицы, скрытые дворики и европейская архитектура — самая атмосферная часть маршрута. Вы узнаете, как формировался этот район города.

Организационные детали

При желании можем зайти в музеи или на выставки, которые встретятся по дороге. Вход опалчивается дополнительно — обычно 30–80 юаней/чел. (€4–10).

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$98
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Народная площадь»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваш гид в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я уже несколько лет живу в Шанхае — городе, который невозможно понять за один день, но в который легко влюбиться. Я переехала в Китай в 2018 году и уже несколько лет
называю Шанхай своим домом. Здесь я училась в университете по филологической специальности, поэтому не только свободно говорю на китайском, но и хорошо понимаю культуру, менталитет и особенности жизни в стране. С 2024 года я провожу экскурсии по Шанхаю — как для индивидуальных путешественников, так и для мини-групп. Мне нравится показывать город не «по шаблону», а через реальные истории, атмосферные места и детали, которые помогают почувствовать настоящий Шанхай. Я стала гидом довольно естественно — в какой-то момент заметила, что постоянно показываю друзьям Шанхай, делюсь своими любимыми местами и радуюсь, когда им начинает нравиться город. Со временем это стало тем, чем мне действительно хочется заниматься.

