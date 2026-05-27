На прогулке вы посмотрите на Шанхай с его европейской стороны и поймёте, как он возник на стыке Востока и Запада. Вас ждёт маршрут по красивым улицам и история о том, как колониальное прошлое, китайская культура и современный ритм переплелись в одно целое и сформировали особую атмосферу города.

Ваш гид в Шанхае

Описание экскурсии

Вуканд. Одна из самых красивых улиц города с историческими виллами и платанами. Здесь чувствуется дух старого Шанхая.

Анфу Роуд. Стильная улица с кафе, бутиками и спокойной атмосферой. Это популярное место среди жителей и экспатов.

Тяньцзыфан. Арт-квартал с лабиринтом домов в стиле шикумэнь: узкие переулки, мастерские, сувенирные лавки и творческая атмосфера.

Синьтяньди. Район, где аутентичную застройку превратили в рестораны и бутики. Здесь хорошо видно, как старый Шанхай стал частью современной городской жизни.

Бывшая французская концессия. Платановые улицы, скрытые дворики и европейская архитектура — самая атмосферная часть маршрута. Вы узнаете, как формировался этот район города.

Организационные детали

При желании можем зайти в музеи или на выставки, которые встретятся по дороге. Вход опалчивается дополнительно — обычно 30–80 юаней/чел. (€4–10).