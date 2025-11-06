Я покажу вам современный Шанхай сквозь призму его богатой истории — без неё невозможно понять этот многоликий город.
Вы прогуляетесь по местам, которые были центром международной торговли, роскоши и развлечений в 20–40-х годах прошлого века. Узнаете, как жила городская элита и почему эти годы называют золотой эрой Шанхая.
Описание экскурсии
- Бывшая французская концессия — культовое здание французского клуба, очаровательные виллы и уютные кафе.
- Колониальные отели и банки, хранящие 100-летние тайны.
- Нанджин роуд — главная торговая улица Азии, где ощущается энергия денег.
- Английская набережная — архитектурный символ колониальной эпохи.
- Секреты и лучшие локации для фото на набережной Суджоу Крик.
- Бывший колониальный клуб — он был построен с мыслью, что эта эпоха никогда не закончится. Здесь вы попробуете первый коктейль, созданный в Шанхае.
Вы узнаете:
- Почему в Шанхае сложно определить центр города.
- Где жили русские эмигранты первой волны и какую улицу неофициально называли Санкт-Петербургом Востока.
- Какие истории любви, предательства и шпионских скандалов бушевали в колониальных отелях.
- Кто был «последним королём Шанхая» и какова была жизнь в бывшем колониальном клубе, куда женщинам вход был запрещён.
Организационные детали
- В стоимость включён проезд на такси.
- В летние месяцы из-за жары проведение экскурсии возможно рано утром или после 17:00.
- За дополнительную плату можно отправиться на чайный маркет или в Ю Гарден (Yuyuan Garden). Детали уточняйте при бронировании.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Во французской концессии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гиляна — ваш гид в Шанхае
Провела экскурсии для 199 туристов
Окончила журфак МГУ, с 2023 года живу в Шанхае. Сейчас изучаю китайский язык в университете и рассказываю путешественникам захватывающие истории о колонизаторах, русских эмигрантах, шанхайской мафии и секретных агентах разных
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вера
6 ноя 2025
Посетили экскурсию «Колониальный шик Шанхая» 2 ноября. В Китае до этого были уже неделю, брали экскурсии в Пекине через Tripster, и имеем опыт, с чем сравнить. Прогулка с Гиляной в
Входит в следующие категории Шанхая
