Колониальный шик Шанхая: от французского клуба до английской набережной

Побывать в знаковых местах золотой эры мегаполиса
Я покажу вам современный Шанхай сквозь призму его богатой истории — без неё невозможно понять этот многоликий город.

Вы прогуляетесь по местам, которые были центром международной торговли, роскоши и развлечений в 20–40-х годах прошлого века. Узнаете, как жила городская элита и почему эти годы называют золотой эрой Шанхая.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

  • Бывшая французская концессия — культовое здание французского клуба, очаровательные виллы и уютные кафе.
  • Колониальные отели и банки, хранящие 100-летние тайны.
  • Нанджин роуд — главная торговая улица Азии, где ощущается энергия денег.
  • Английская набережная — архитектурный символ колониальной эпохи.
  • Секреты и лучшие локации для фото на набережной Суджоу Крик.
  • Бывший колониальный клуб — он был построен с мыслью, что эта эпоха никогда не закончится. Здесь вы попробуете первый коктейль, созданный в Шанхае.

Вы узнаете:

  • Почему в Шанхае сложно определить центр города.
  • Где жили русские эмигранты первой волны и какую улицу неофициально называли Санкт-Петербургом Востока.
  • Какие истории любви, предательства и шпионских скандалов бушевали в колониальных отелях.
  • Кто был «последним королём Шанхая» и какова была жизнь в бывшем колониальном клубе, куда женщинам вход был запрещён.

Организационные детали

  • В стоимость включён проезд на такси.
  • В летние месяцы из-за жары проведение экскурсии возможно рано утром или после 17:00.
  • За дополнительную плату можно отправиться на чайный маркет или в Ю Гарден (Yuyuan Garden). Детали уточняйте при бронировании.

Гиляна
Гиляна — ваш гид в Шанхае
Провела экскурсии для 199 туристов
Окончила журфак МГУ, с 2023 года живу в Шанхае. Сейчас изучаю китайский язык в университете и рассказываю путешественникам захватывающие истории о колонизаторах, русских эмигрантах, шанхайской мафии и секретных агентах разных
читать дальше

стран. Все они жили, любили, зарабатывали миллионы и теряли их в одно мгновение в удивительном Шанхае. Со мной вы увидите колониальное архитектурное наследие начала прошлого века, стильные бары Бунда и Синьтяньди, скрытые от посторонних аутентичные японские рестораны в квартале Губей, незатейливые китайские кафе с потрясающе вкусной едой, попробовав которую, легко влюбиться раз и навсегда. Мои экскурсии — как прогулки с лучшей подругой: легко, интересно и всегда можно прерваться, чтобы обсудить всё за чашкой кофе или бокалом просекко.

Вера
Посетили экскурсию «Колониальный шик Шанхая» 2 ноября. В Китае до этого были уже неделю, брали экскурсии в Пекине через Tripster, и имеем опыт, с чем сравнить. Прогулка с Гиляной в
первый день пребывания в Шанхае была лучшим решением, мы приятно провели время, прогулялись по французской и английской концессиям, сложили представление о районах, истории города, записали себе исторические даты и события, о которых будет интересно почитать самостоятельно. Гиляна носитель русского языка, поэтому может очень глубоко погрузить слушателей в тему. После четырех часов проведенных вместе мы расстались добрыми друзьями, остались приятные впечатления и воспоминания, которых не было после экскурсий в Пекине, где гиды еле-еле могли говорить по-русски, назначали цены многократно выше рынка, а глубина погружения в историю Запретного города ограничивалась описанием цветов и предметов «золотой», «это дворец», а в Сокровищницу мы в целом не успели, она закрылась перед нашим входом. Так что со всей уверенностью могу сказать, что после экскурсии с Гиляной таких ощущений у вас точно не останется. Спасибо вам, Гиляна. До новых встреч в Шанхае.

