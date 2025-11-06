читать дальше

первый день пребывания в Шанхае была лучшим решением, мы приятно провели время, прогулялись по французской и английской концессиям, сложили представление о районах, истории города, записали себе исторические даты и события, о которых будет интересно почитать самостоятельно. Гиляна носитель русского языка, поэтому может очень глубоко погрузить слушателей в тему. После четырех часов проведенных вместе мы расстались добрыми друзьями, остались приятные впечатления и воспоминания, которых не было после экскурсий в Пекине, где гиды еле-еле могли говорить по-русски, назначали цены многократно выше рынка, а глубина погружения в историю Запретного города ограничивалась описанием цветов и предметов «золотой», «это дворец», а в Сокровищницу мы в целом не успели, она закрылась перед нашим входом. Так что со всей уверенностью могу сказать, что после экскурсии с Гиляной таких ощущений у вас точно не останется. Спасибо вам, Гиляна. До новых встреч в Шанхае.