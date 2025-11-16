читать дальше

(шелк, магазин корейского бренда gentle monster с элементами современного искусства, китайскую современную одежду masonprince и тд).

По дороге мы обсудили и какие-то исторические события города, особенности китайской речи, климат. Гиляна очень любознательный человек, пытающийся вникнуть в новую для себя культуру и быт, найти в ней какие-то интересные моменты и готовая этим делиться с другими. Еще она очень тактична и ненавязчива, чувствует настроение экскурсантов.

Прогулка получилась приятная, не грузящая датами и фактами, в то же время не пустой поход по магазинам, а действительно баланс, позволяющий совместить приятное с полезным!