Мои заказы

Район Синьтяньди – экскурсии в Шанхае

Найдено 3 экскурсии в категории «Район Синьтяньди» в Шанхае на русском языке, цены от $8. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Шанхай: модные локации финансовой столицы Китая
Пешая
2.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шанхай: модные локации финансовой столицы Китая
Познакомиться с французской концессией: блистательной в прошлом, роскошной и стильной в настоящем
Начало: В бывшей французской концессии
10 дек в 13:00
11 дек в 11:00
$250 за всё до 4 чел.
Три разных Шанхая
Пешая
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Три разных Шанхая
Увидеть знаковые места и познакомиться с многоликим городом - на экскурсии с китаеведом
Начало: У метро YuYuan Garden
18 дек в 09:00
19 дек в 09:00
$280 за всё до 6 чел.
Аудиоэкскурсия по Шанхаю - Парижу Востока
Пешая
2 часа
4 отзыва
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Шанхаю - Парижу Востока
Познакомиться с городом контрастов - от тихих садов династии Мин до сияющих башен Пудуна
Начало: В People’s Park
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
$8 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    16 ноября 2025
    Шанхай: модные локации финансовой столицы Китая
    Дата посещения: 23 октября 2025
    Наша экскурсия состоялась в октябре. Гиляна показала квартал французской конфессии, в частности, французский клуб, несколько интересных локаций с современными магазинами
    читать дальше

    (шелк, магазин корейского бренда gentle monster с элементами современного искусства, китайскую современную одежду masonprince и тд).
    По дороге мы обсудили и какие-то исторические события города, особенности китайской речи, климат. Гиляна очень любознательный человек, пытающийся вникнуть в новую для себя культуру и быт, найти в ней какие-то интересные моменты и готовая этим делиться с другими. Еще она очень тактична и ненавязчива, чувствует настроение экскурсантов.
    Прогулка получилась приятная, не грузящая датами и фактами, в то же время не пустой поход по магазинам, а действительно баланс, позволяющий совместить приятное с полезным!

    Наша экскурсия состоялась в октябре. Гиляна показала квартал французской конфессии, в частности, французский клуб, несколько интересных
  • O
    Oksana
    23 ноября 2025
    Шанхай: модные локации финансовой столицы Китая
    Классная, легкая гид Гиляна круто и ненавязчиво провела экскурсию по модным локациям с элементами истории
  • С
    Слуцкий
    22 ноября 2025
    Шанхай: модные локации финансовой столицы Китая
    Все было отлично!
  • О
    Ольга
    17 ноября 2025
    Шанхай: модные локации финансовой столицы Китая
    Наша экскурсия состоялась в октябре. Гиляна показала квартал французской конфессии, в частности, французский клуб, несколько интересных локаций с современными магазинами
    читать дальше

    (шелк, магазин корейского бренда с элементами современного искусства, китайскую современную одежду и тд).
    По дороге мы обсудили и какие-то исторические события города, особенности китайской речи, климат. Гиляна очень любознательный человек, пытающийся вникнуть в новую для себя культуру и быт, найти в ней какие-то интересные моменты и готовая этим делиться с другими. Еще она очень тактична и ненавязчива, чувствует настроение экскурсантов.
    Прогулка получилась приятная, не грузящая датами и фактами, в то же время не пустой поход по магазинам, а действительно баланс, позволяющий совместить приятное с полезным!

  • I
    IRINA
    17 ноября 2025
    Шанхай: модные локации финансовой столицы Китая
    Приятная прогулка по французской концессии с Гиляной, была отличной идеей для первого дня в Шанхае после ночного перелета.
    Уютный улочки, интересные магазины с их коллабарациями
    Готовьтесь к насыщенному и интересному шопингу, после этой экскурсии
  • М
    Мария
    1 ноября 2025
    Шанхай: модные локации финансовой столицы Китая
    Шанхай оказывается может быть уютным! Но только, если попасть на экскурсию к Гиляне! Очень приятная атмосфера, самый интеллигентный гид, море
    читать дальше

    интересной информации о городе, жизни, истории, архитектуре. Давно так не смеялась. Спасибо за прогулку! Время пролетело незаметно даже для нашего подростка. Полный восторг!

  • в
    виктория
    26 октября 2025
    Шанхай: модные локации финансовой столицы Китая
    Гиляна показала французскую часть Шанхая с неизвестной стороны, мы влюбились 🫶🏼
    Гиляна показала французскую часть Шанхая с неизвестной стороны, мы влюбились 🫶🏼Гиляна показала французскую часть Шанхая с неизвестной стороны, мы влюбились 🫶🏼Гиляна показала французскую часть Шанхая с неизвестной стороны, мы влюбились 🫶🏼Гиляна показала французскую часть Шанхая с неизвестной стороны, мы влюбились 🫶🏼Гиляна показала французскую часть Шанхая с неизвестной стороны, мы влюбились 🫶🏼
  • А
    Альбина
    23 октября 2025
    Шанхай: модные локации финансовой столицы Китая
    Замечательная экскурсия, я бы даже сказала, что самая лучшая пешая ознакомительная экскурсия по городу, по одной из его центральных частей.
    читать дальше

    Мы были с подростками и им все тоже понравилось. Гиляна рассказывает очень интересно, мы пообщались и просто здорово прогулялись.
    Спасибо Гиляна за все остальные рекомендации. Очень полезно.

    Замечательная экскурсия, я бы даже сказала, что самая лучшая пешая ознакомительная экскурсия по городу, по однойЗамечательная экскурсия, я бы даже сказала, что самая лучшая пешая ознакомительная экскурсия по городу, по однойЗамечательная экскурсия, я бы даже сказала, что самая лучшая пешая ознакомительная экскурсия по городу, по однойЗамечательная экскурсия, я бы даже сказала, что самая лучшая пешая ознакомительная экскурсия по городу, по одной
  • к
    ксения
    16 октября 2025
    Шанхай: модные локации финансовой столицы Китая
    Очень комфортная и насыщенная экскурсия: скрытые от туристических улиц локации, самые модные магазины и фотозоны.
    Мы в восторге, в следующий приезд обязательно обратимся снова.
  • Ю
    Юлия
    12 октября 2025
    Шанхай: модные локации финансовой столицы Китая
    Отличная экскурсия по модным местам и локациям. Атмосферно, легко и познавательно. Гиляна очень приятная, дружелюбная. Пройтись этим маршрутом обязательно!
  • Н
    Наталья
    13 сентября 2025
    Шанхай: модные локации финансовой столицы Китая
    Это была очень приятная и познавательная прогулка по нескольким районам Шанхая. Гиляна показала нам любопытные места и необычные магазины, подробно
    читать дальше

    отвечала на все наши вопросы. Понравилась финальная точка маршрута в районе Синьтяньди - возвращались потом туда самостоятельно несколько раз. Также отдельная благодарность за рекомендации по Шанхаю, которые Гиляна дополнительно отправила нам в чате. В одном из магазинов после экскурсии купили бомбические толстовки, сами бы в него вряд ли зашли:) Нам все очень понравилось!

    Это была очень приятная и познавательная прогулка по нескольким районам Шанхая. Гиляна показала нам любопытные местаЭто была очень приятная и познавательная прогулка по нескольким районам Шанхая. Гиляна показала нам любопытные местаЭто была очень приятная и познавательная прогулка по нескольким районам Шанхая. Гиляна показала нам любопытные места
  • N
    Nadia
    9 сентября 2025
    Шанхай: модные локации финансовой столицы Китая
    Гиляна - не только образованный и интеллигентный человек, знающая тему экскурсии, но и отзывчивая и адаптивная! СПАСИБО!
    Гиляна - не только образованный и интеллигентный человек, знающая тему экскурсии, но и отзывчивая и адаптивная! СПАСИБО!Гиляна - не только образованный и интеллигентный человек, знающая тему экскурсии, но и отзывчивая и адаптивная! СПАСИБО!Гиляна - не только образованный и интеллигентный человек, знающая тему экскурсии, но и отзывчивая и адаптивная! СПАСИБО!
  • Р
    Резеда
    11 августа 2025
    Шанхай: модные локации финансовой столицы Китая
    🌷 Экскурсия по Французскому кварталу в Шанхае — невероятная атмосфера и эмоции!

    Хочется сказать огромное спасибо нашему гиду Гиляне за прекрасно
    читать дальше

    проведенную экскурсию по знаменитому Французскому кварталу Шанхая! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

    Это было настоящее погружение в историю, архитектуру и особую атмосферу одного из самых живописных районов города. Гид Гиляна рассказала массу интересных фактов о происхождении квартала, его уникальных зданиях, традициях и знаменитых жителях прошлого века. Каждая улица стала открытием, и вдохновением.
    Особенно запомнилось посещение уютных кафе и старинных особняков, прогулка по тенистым аллеям и потрясающие виды.

    Отдельное восхищение вызывает профессионализм и увлеченность гида своим делом. Удивительно приятно встретить человека, влюбленного в свое дело и умеющего заразить любовью к месту гостей.

    Рекомендую всем путешественникам обязательно посетить этот замечательный район с нашим замечательным гидом! Вам понравится абсолютно точно!

    🌷 Экскурсия по Французскому кварталу в Шанхае — невероятная атмосфера и эмоции!🌷 Экскурсия по Французскому кварталу в Шанхае — невероятная атмосфера и эмоции!🌷 Экскурсия по Французскому кварталу в Шанхае — невероятная атмосфера и эмоции!🌷 Экскурсия по Французскому кварталу в Шанхае — невероятная атмосфера и эмоции!🌷 Экскурсия по Французскому кварталу в Шанхае — невероятная атмосфера и эмоции!🌷 Экскурсия по Французскому кварталу в Шанхае — невероятная атмосфера и эмоции!🌷 Экскурсия по Французскому кварталу в Шанхае — невероятная атмосфера и эмоции!
  • Е
    Екатерина
    14 июня 2025
    Шанхай: модные локации финансовой столицы Китая
    Гильяна провела для нас невероятную экскурсию по центру Шанхая, которая отличалась современным подходом и нестандартной подачей материала. Узнали много нового о городе и его современной культуре. Гильяна — отличный гид, который умеет заинтересовать и показать Шанхай с лучшей стороны! Спасибо
    Гильяна провела для нас невероятную экскурсию по центру Шанхая, которая отличалась современным подходом и нестандартной подачейГильяна провела для нас невероятную экскурсию по центру Шанхая, которая отличалась современным подходом и нестандартной подачейГильяна провела для нас невероятную экскурсию по центру Шанхая, которая отличалась современным подходом и нестандартной подачейГильяна провела для нас невероятную экскурсию по центру Шанхая, которая отличалась современным подходом и нестандартной подачейГильяна провела для нас невероятную экскурсию по центру Шанхая, которая отличалась современным подходом и нестандартной подачейГильяна провела для нас невероятную экскурсию по центру Шанхая, которая отличалась современным подходом и нестандартной подачейГильяна провела для нас невероятную экскурсию по центру Шанхая, которая отличалась современным подходом и нестандартной подачей
  • Г
    Галина
    27 мая 2025
    Шанхай: модные локации финансовой столицы Китая
    Отличная экскурсия. Моим гидом была Гиляна. Она показала мне необычные уголки Шанхая как исторические так и современные. Узнала и увидела много интересного. Очень рекомендую не пожалеете.
    Отличная экскурсия. Моим гидом была Гиляна. Она показала мне необычные уголки Шанхая как исторические так иОтличная экскурсия. Моим гидом была Гиляна. Она показала мне необычные уголки Шанхая как исторические так иОтличная экскурсия. Моим гидом была Гиляна. Она показала мне необычные уголки Шанхая как исторические так иОтличная экскурсия. Моим гидом была Гиляна. Она показала мне необычные уголки Шанхая как исторические так иОтличная экскурсия. Моим гидом была Гиляна. Она показала мне необычные уголки Шанхая как исторические так и
  • А
    Алина
    10 мая 2025
    Шанхай: модные локации финансовой столицы Китая
    Очень рады, что обратились к Гиляне за экскурсией!
    Посетили разные и очень интересные топовые локации Шанхая. Очень интересно было слушать про
    читать дальше

    все посещаемые нами места. Сделали много классных фотографий. Получили море впечатлений. 🫶🏽
    Поняли, что сами бы вряд ли добрались до таких интересных местечек!
    Обязательно будем советовать Гиляну друзьям и знакомым!

  • Д
    Дарья
    8 мая 2025
    Шанхай: модные локации финансовой столицы Китая
    Все было хорошо)
  • Ж
    Жанна
    25 апреля 2025
    Шанхай: модные локации финансовой столицы Китая
    Хотите открыть для себя современный стильный креативный Шанхай? тогда это для вас! прекрасная легкая прогулка в сопровождении очаровательного экскурсовода Гиляны.
    читать дальше

    Да, Шанхай - это не совсем традиционный Китай и в этом можно убедиться, пройдя по улицам, где нет шума как на Nanjing Rd. Позвольте себе больше чем прогулка по набережной и фото Восточной Жемчужины)
    Очень рекомендуем подарить себе эту экскурсию для иного взгляда на этот многогранный город.

  • В
    Виктория
    15 апреля 2025
    Шанхай: модные локации финансовой столицы Китая
    Хотим поблагодарить Гиляну именно за предложенный маршрут. Как нельзя лучше этот маршрут подойдет путешественникам с подростками, впрочем и только взрослым
    читать дальше

    тоже. Можно сказать, что локации очень вторят общему духу Шанхая, когда в нем оказываешься. Интересное переплетение истории и современности. Так и все точки маршрута проложены через самые модные на сегодняшний день локации, для любителей соцсетей прекрасные незабываемые фото и видео. При этом по пути посетили музей Компартии, который тоже заинтересовал дочку 14 лет. То есть на волне отличного фэшн настроения, подросток легко и непринужденно прикоснется к исторической составляющей. Все очень гармонично сочетается на этой экскурсии. Спасибо!

  • Л
    Любовь
    9 апреля 2025
    Шанхай: модные локации финансовой столицы Китая
    Взяли у Гиляны сразу две экскурсии "Гастономическую" и "Шанхай: модные локации финансовой столицы" и не пожалели, потому что провели замечательный
    читать дальше

    день с интересным человеком.
    Гиляна познакомила с традиционной кухней Шанхая в популярном кафе местного населения. Было очень вкусно и познавательно.
    Мы посетили известные отели колониального периода, с очень красивыми и эстетичными интерьерами. Даже провели мини фотосессию:).
    Вторая экскурсия очень понравилась моей дочери-подростку (14 лет). Она была в восторге от модных магазинов с оригинальными инсталяциями. Нам взрослым также было любопытно посмотреть на современные тренды в маркетинге.
    Также прогулялись по историческим местам живописного французского квартала Шанхая.
    С Гиляной было комфортно и легко.
    Всем рекомендую эти две экскурсии

    Взяли у Гиляны сразу две экскурсии "Гастономическую" и "Шанхай: модные локации финансовой столицы" и не пожалелиВзяли у Гиляны сразу две экскурсии "Гастономическую" и "Шанхай: модные локации финансовой столицы" и не пожалелиВзяли у Гиляны сразу две экскурсии "Гастономическую" и "Шанхай: модные локации финансовой столицы" и не пожалели

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Район Синьтяньди»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шанхае
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Шанхай: модные локации финансовой столицы Китая
  2. Три разных Шанхая
  3. Аудиоэкскурсия по Шанхаю - Парижу Востока
Какие места ещё посмотреть в Шанхае
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Набережная
  2. Самое главное
  3. Старый город
  4. Диснейленд
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в декабре 2025
Сейчас в Шанхае в категории "Район Синьтяньди" можно забронировать 3 экскурсии от 8 до 280. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Шанхае (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Район Синьтяньди», 33 ⭐ отзыва, цены от $8. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль