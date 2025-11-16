Индивидуальная
до 4 чел.
Шанхай: модные локации финансовой столицы Китая
Познакомиться с французской концессией: блистательной в прошлом, роскошной и стильной в настоящем
Начало: В бывшей французской концессии
10 дек в 13:00
11 дек в 11:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Три разных Шанхая
Увидеть знаковые места и познакомиться с многоликим городом - на экскурсии с китаеведом
Начало: У метро YuYuan Garden
18 дек в 09:00
19 дек в 09:00
$280 за всё до 6 чел.
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Шанхаю - Парижу Востока
Познакомиться с городом контрастов - от тихих садов династии Мин до сияющих башен Пудуна
Начало: В People’s Park
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
$8 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга16 ноября 2025Шанхай: модные локации финансовой столицы КитаяДата посещения: 23 октября 2025Наша экскурсия состоялась в октябре. Гиляна показала квартал французской конфессии, в частности, французский клуб, несколько интересных локаций с современными магазинами
- OOksana23 ноября 2025Классная, легкая гид Гиляна круто и ненавязчиво провела экскурсию по модным локациям с элементами истории
- ССлуцкий22 ноября 2025Все было отлично!
- ООльга17 ноября 2025Наша экскурсия состоялась в октябре. Гиляна показала квартал французской конфессии, в частности, французский клуб, несколько интересных локаций с современными магазинами
- IIRINA17 ноября 2025Приятная прогулка по французской концессии с Гиляной, была отличной идеей для первого дня в Шанхае после ночного перелета.
Уютный улочки, интересные магазины с их коллабарациями
Готовьтесь к насыщенному и интересному шопингу, после этой экскурсии
- ММария1 ноября 2025Шанхай оказывается может быть уютным! Но только, если попасть на экскурсию к Гиляне! Очень приятная атмосфера, самый интеллигентный гид, море
- ввиктория26 октября 2025Гиляна показала французскую часть Шанхая с неизвестной стороны, мы влюбились 🫶🏼
- ААльбина23 октября 2025Замечательная экскурсия, я бы даже сказала, что самая лучшая пешая ознакомительная экскурсия по городу, по одной из его центральных частей.
- кксения16 октября 2025Очень комфортная и насыщенная экскурсия: скрытые от туристических улиц локации, самые модные магазины и фотозоны.
Мы в восторге, в следующий приезд обязательно обратимся снова.
- ЮЮлия12 октября 2025Отличная экскурсия по модным местам и локациям. Атмосферно, легко и познавательно. Гиляна очень приятная, дружелюбная. Пройтись этим маршрутом обязательно!
- ННаталья13 сентября 2025Это была очень приятная и познавательная прогулка по нескольким районам Шанхая. Гиляна показала нам любопытные места и необычные магазины, подробно
- NNadia9 сентября 2025Гиляна - не только образованный и интеллигентный человек, знающая тему экскурсии, но и отзывчивая и адаптивная! СПАСИБО!
- РРезеда11 августа 2025🌷 Экскурсия по Французскому кварталу в Шанхае — невероятная атмосфера и эмоции!
Хочется сказать огромное спасибо нашему гиду Гиляне за прекрасно
- ЕЕкатерина14 июня 2025Гильяна провела для нас невероятную экскурсию по центру Шанхая, которая отличалась современным подходом и нестандартной подачей материала. Узнали много нового о городе и его современной культуре. Гильяна — отличный гид, который умеет заинтересовать и показать Шанхай с лучшей стороны! Спасибо
- ГГалина27 мая 2025Отличная экскурсия. Моим гидом была Гиляна. Она показала мне необычные уголки Шанхая как исторические так и современные. Узнала и увидела много интересного. Очень рекомендую не пожалеете.
- ААлина10 мая 2025Очень рады, что обратились к Гиляне за экскурсией!
Посетили разные и очень интересные топовые локации Шанхая. Очень интересно было слушать про
- ДДарья8 мая 2025Все было хорошо)
- ЖЖанна25 апреля 2025Хотите открыть для себя современный стильный креативный Шанхай? тогда это для вас! прекрасная легкая прогулка в сопровождении очаровательного экскурсовода Гиляны.
- ВВиктория15 апреля 2025Хотим поблагодарить Гиляну именно за предложенный маршрут. Как нельзя лучше этот маршрут подойдет путешественникам с подростками, впрочем и только взрослым
- ЛЛюбовь9 апреля 2025Взяли у Гиляны сразу две экскурсии "Гастономическую" и "Шанхай: модные локации финансовой столицы" и не пожалели, потому что провели замечательный
