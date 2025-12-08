Зовём вас на прогулку по французской концессии Шанхая — району, где улочки под тенистыми платанами до сих пор хранят атмосферу старого Парижа.
Вас ждут истории о том, как французы изменили облик Шанхая, забавные городские легенды и понимание, как в этом мегаполисе Европа и Китай сошлись лицом к лицу.
Вас ждут истории о том, как французы изменили облик Шанхая, забавные городские легенды и понимание, как в этом мегаполисе Европа и Китай сошлись лицом к лицу.
Описание экскурсии
Начнём прогулку с культовой точки французской концессии — дома «Нормандия», построенного в 1924 году в стиле ар-деко. Его форма напоминает корабль, вплывающий в перекрёсток улиц.
Прогуляемся по зелёным аллеям с платанами, которые французы завезли сюда более 100 лет назад. Сегодня это самая фотогеничная часть района, где сохранились виллы в европейском стиле.
Посетим креативный квартал Тианзифанг: узкие переулки бывшего жилого района превратились в арт-лабиринт с галереями, дизайнерскими магазинами, сувенирными лавками и кафе.
Если захочется больше культурной глубины — отправимся в один из самых известных буддийских храмов города. Здесь хранятся две редкие нефритовые статуи Будды, привезённые из Бирмы.
Вы узнаете:
- как европейцы в начале 20 века превратили Шанхай в «Париж Востока»
- почему французские платаны стали символами города
- зачем старые шикумэни в Синьтяньди превратили в рестораны и бутики и как местные жители относятся к таким переменам
- что забавного можно рассказать о жителях французской концессии — от банкиров до революционеров и художников
- как местные жители до сих пор практикуют буддийские традиции
и многое другое!
Организационные детали
- В течение прогулки можем сделать кофе-паузу. Других расходов не предполагается
- Прогулка пешая, но возможна услуга трансфера (600 юаней). Также можно выбрать вариант передвижения между локациями на такси — стоимость за него считаем в конце экскурсии
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Шанхае
Провели экскурсии для 96 туристов
Я Анна, живу в Китае с 2015 года. Говорю на китайском, глубоко разбираюсь в местной истории и культуре. Провожу обзорные, гастрономические и культурологические экскурсии с дружной командой гидов.
Входит в следующие категории Шанхая
Похожие экскурсии из Шанхая
Индивидуальная
до 5 чел.
Сердце Шанхая: от древних символов к небоскрёбам будущего
Увидеть культовые места и выяснить, как футуристическое настоящее связано с наследием прошлого
Начало: У выхода из станции метро Yuyuan (10/14 линия метр...
Завтра в 08:00
9 дек в 08:00
$257 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастрономическая прогулка по центру Шанхая
Погрузитесь в шанхайскую культуру и кухню! Откройте для себя Народную площадь, насладитесь Сяо Лун Бао и узнайте о колониальном прошлом города
Начало: У метро People’s Square
Завтра в 11:00
9 дек в 11:00
от $210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Три разных Шанхая
Увидеть знаковые места и познакомиться с многоликим городом - на экскурсии с китаеведом
Начало: У метро YuYuan Garden
Завтра в 09:00
18 дек в 09:00
$280 за всё до 6 чел.