Зовём вас на прогулку по французской концессии Шанхая — району, где улочки под тенистыми платанами до сих пор хранят атмосферу старого Парижа. Вас ждут истории о том, как французы изменили облик Шанхая, забавные городские легенды и понимание, как в этом мегаполисе Европа и Китай сошлись лицом к лицу.

Описание экскурсии

Начнём прогулку с культовой точки французской концессии — дома «Нормандия», построенного в 1924 году в стиле ар-деко. Его форма напоминает корабль, вплывающий в перекрёсток улиц.

Прогуляемся по зелёным аллеям с платанами, которые французы завезли сюда более 100 лет назад. Сегодня это самая фотогеничная часть района, где сохранились виллы в европейском стиле.

Посетим креативный квартал Тианзифанг: узкие переулки бывшего жилого района превратились в арт-лабиринт с галереями, дизайнерскими магазинами, сувенирными лавками и кафе.

Если захочется больше культурной глубины — отправимся в один из самых известных буддийских храмов города. Здесь хранятся две редкие нефритовые статуи Будды, привезённые из Бирмы.

Вы узнаете:

как европейцы в начале 20 века превратили Шанхай в «Париж Востока»

почему французские платаны стали символами города

зачем старые шикумэни в Синьтяньди превратили в рестораны и бутики и как местные жители относятся к таким переменам

что забавного можно рассказать о жителях французской концессии — от банкиров до революционеров и художников

как местные жители до сих пор практикуют буддийские традиции

и многое другое!

Организационные детали