Чжуцзяцзяо — городок, совершенно не похожий на Шанхай.
Здесь всё завязано на воде: каналы заменяют улицы, лодки — транспорт, а ритм жизни напоминает о далёком прошлом. Мы проведём вас по атмосферным улочкам и тихим дворам, куда редко заходят организованные группы. И покажем Чжуцзяцзяо, в который влюбляются: без спешки, с вниманием к деталям.
Здесь всё завязано на воде: каналы заменяют улицы, лодки — транспорт, а ритм жизни напоминает о далёком прошлом. Мы проведём вас по атмосферным улочкам и тихим дворам, куда редко заходят организованные группы. И покажем Чжуцзяцзяо, в который влюбляются: без спешки, с вниманием к деталям.
Описание экскурсии
Знакомство с традиционной водной деревней
- Мы пройдём по узким мощёным улочкам, где местные жители до сих пор торгуют у своих лавок — почти так же, как столетия назад.
- Прокатимся по каналам на традиционной лодке, ощущая медленный ход судна, тень каменных арочных мостов и неспешные взмахи вёсел.
- Увидим крупнейший пятиарочный мост Шанхая — Фаншэн. Он соединяет берега главного канала и хранит память о торговом расцвете деревни.
- Заглянем в классические китайские сады: тихие дорожки, изогнутые мостики, пруды с карпами и ухоженные деревья открывают мир традиционного ландшафтного искусства.
- В конце пути попьём чай в старинной чайной, где тихо поскрипывают деревянные полы, а из окон открывается вид на водную деревню.
Рассказы и легенды о восточной Венеции
- Вы узнаете о превращении Чжуцзяцзяо из рыбацкого поселения в важный торговый узел династии Мин.
- Разберётесь, как устроена гармония инь и ян в садовом пространстве.
- Почувствуете, как сочетание камня, воды, мостиков и зелени создаёт атмосферу созерцания.
- Выясните, почему чай в Китае пьют медленно и зачем подавать чашку двумя руками.
- Поймёте, почему чайные домики служили не только местом отдыха, но и важным социальным центром.
Не шаблонный маршрут, а прогулка с настроением
- Темп задаёте вы сами: хотите — углубляемся в историю, хотите — просто наслаждаемся атмосферой, пробуем местные угощения и ловим момент.
- У пятиарочного моста, на лодке у старых стен и в уютной чайной чайных гид поможет сделать эффектные снимки — в нужный момент и под правильным углом.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер из Шанхая и обратно на легковом автомобиле (максимум 4 пассажира).
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы
- Чайная — 100 юаней на человека.
- Классический китайский сад — 30 юаней на человека.
- Катание на лодке по каналу — 200 юаней на лодку (максимум 6 человек).
- Храм бога города — 10 юаней на человека.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Шанхае
Провели экскурсии для 102 туристов
Я Анна, живу в Китае с 2015 года. Говорю на китайском, глубоко разбираюсь в местной истории и культуре. Провожу обзорные, гастрономические и культурологические экскурсии с дружной командой гидов.
Входит в следующие категории Шанхая
Похожие экскурсии из Шанхая
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шанхая - в райский город Сучжоу
Посетить с профессиональным гидом идиллический город с каналами, озёрами и парками
Начало: В центре города
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
$420 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Из Шанхая «в Венецию» - древний Чжуцзяцзяо
Исследовать улочки, проплыть по каналам и прочувствовать ритм жизни аутентичного китайского города
15 янв в 09:00
16 янв в 09:00
$321 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
Прогулка по торговым рядам, посещение китайской аптеки и дегустация уличных закусок. Узнайте историю храма Хранителей города
15 янв в 09:30
16 янв в 09:30
от $200 за всё до 5 чел.