Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шанхая - в древний Ситан
Увидеть место, сотканное из мостов, каналов, навесных галерей и извилистых «лун»
Начало: В вашем отеле
«Вы полюбуетесь на цветущие растения, изящные мосты, старинную систему прудов и водопадов»
Завтра в 08:00
30 янв в 08:00
$365 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Прогулка вдоль реки Сучжоу: Бунд, мост Вайбайду и скрытые переулки
Начало: Набережная Вайтань
«Мост Вайбайду и скрытые переулки: Пройдите к знаковому мосту Вайбайду, одному из старейших мостов Шанхая, с живописными видами на реку Сучжоу»
$230 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Китайская водная деревня Чжуцзяцзяо
Сбежать из шумного Шанхая в мир каналов, арочных мостов и узких улочек
«Прокатимся по каналам на традиционной лодке, ощущая медленный ход судна, тень каменных арочных мостов и неспешные взмахи вёсел»
Завтра в 09:00
30 янв в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- UUlyana15 января 2026Потрясающее место, отличная экскурсия!
- ММария9 января 2026Спасибо огромное Ольге за интересные экскурсии и заботу 🙏
- ММария8 января 2026Нашим гидом была Женя.
Организаторы во всем пошли навстречу и заменили маршрут на другой. Было очень интересно.
- ГГригорий2 января 2026Отличная экскурсия всего в часе езды от Шанхая, тихие улочки, мало туристов, спасибо гиду Оле за отличную экскурсию. Тем кто соберётся приехать рекомендуем обязательно открыть раковину с жемчугом на улице.
- ИИнесса28 декабря 2025С нами была гид Ольга, нам все очень понравилось, приехали вовремя, комфортабельный авто, было интересно во время экскурсии и нам взрослым и детям. Сама деревушка прекрасна!
- ННаталья9 ноября 2025Отличная экскурсия. Очень хорошо говорит гид по-русски. Довез, ответил на все вопросы, отвел в прекрасное местное кафе, чтобы мы попробовали кухню аутентичную. И да, в Ситан надо ездить вечером. Это непередаваемо.
- AAndrey9 ноября 2025Нам невероятно повезло попасть сюда во время праздника традиционных нарядов, и гид Ольга сделала все, чтобы мы прочувствовали эту атмосферу
- ААнастасия5 ноября 2025Прекрасно погуляли по красивому городку, очень аутентичная атмосфера и экскурсовод)
- ЕЕлена4 ноября 2025Описываю впечатления от экскурсии
на автомобиле по Шанхаю. Великолепный гид Женя. Отличное знание русского языка и владение материалом. Интеллигентные манеры.
Комфортабельный автомобиль.
- ТТатьяна28 октября 2025Мы - компания из 5 человек знакомились с древним Ситаном. Это очень приятная и к удивлению немноголюдная деревня на воде
