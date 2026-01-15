читать дальше

Вежливый и предупредительный водитель.

Содержание экскурсии нас поразило: за время экскурсии побывали в храме нефритового Будды, в башне Восточная жемчужина (смотровая, кинотеатр с интерактивным фильмом о будущем Шанхая, музей с эффектом погружения в прошлое), затем - взлетели на самую вершину Шанхайской телебашни и восхищались видами, далее прогулялись по набережной и окунулись в прошлое города - старая деревня и французская концессия. Финал(по нашей просьбе) флагманский магазин Uniqlo.

Удивительный опыт погружения через пространство и время. Впечатлений много, фото помогут сохранить их в воспоминаниях.

Все время после покупки экскурсии ощущали заботу и внимание менеджера Нины.

Благодарность всем причастным за организацию.