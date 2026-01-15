Мои заказы

Мосты Шанхая

Найдено 3 экскурсии в категории «Мосты» в Шанхае на русском языке, цены от $230. Расписание для бронирования на январь, март и апрель 2026 г.
Из Шанхая - в древний Ситан
На машине
6 часов
51 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шанхая - в древний Ситан
Увидеть место, сотканное из мостов, каналов, навесных галерей и извилистых «лун»
Начало: В вашем отеле
«Вы полюбуетесь на цветущие растения, изящные мосты, старинную систему прудов и водопадов»
Завтра в 08:00
30 янв в 08:00
$365 за всё до 4 чел.
Прогулка вдоль реки Сучжоу: Бунд, мост Вайбайду и скрытые переулки
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Прогулка вдоль реки Сучжоу: Бунд, мост Вайбайду и скрытые переулки
Начало: Набережная Вайтань
«Мост Вайбайду и скрытые переулки: Пройдите к знаковому мосту Вайбайду, одному из старейших мостов Шанхая, с живописными видами на реку Сучжоу»
$230 за всё до 12 чел.
Китайская водная деревня Чжуцзяцзяо
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Китайская водная деревня Чжуцзяцзяо
Сбежать из шумного Шанхая в мир каналов, арочных мостов и узких улочек
«Прокатимся по каналам на традиционной лодке, ощущая медленный ход судна, тень каменных арочных мостов и неспешные взмахи вёсел»
Завтра в 09:00
30 янв в 09:00
$450 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • U
    Ulyana
    15 января 2026
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Потрясающее место, отличная экскурсия!
  • М
    Мария
    9 января 2026
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Спасибо огромное Ольге за интересные экскурсии и заботу 🙏
  • М
    Мария
    8 января 2026
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Нашим гидом была Женя.
    Организаторы во всем пошли навстречу и заменили маршрут на другой. Было очень интересно.
  • Г
    Григорий
    2 января 2026
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Отличная экскурсия всего в часе езды от Шанхая, тихие улочки, мало туристов, спасибо гиду Оле за отличную экскурсию. Тем кто соберётся приехать рекомендуем обязательно открыть раковину с жемчугом на улице.
  • И
    Инесса
    28 декабря 2025
    Из Шанхая - в древний Ситан
    С нами была гид Ольга, нам все очень понравилось, приехали вовремя, комфортабельный авто, было интересно во время экскурсии и нам взрослым и детям. Сама деревушка прекрасна!
  • Н
    Наталья
    9 ноября 2025
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Отличная экскурсия. Очень хорошо говорит гид по-русски. Довез, ответил на все вопросы, отвел в прекрасное местное кафе, чтобы мы попробовали кухню аутентичную. И да, в Ситан надо ездить вечером. Это непередаваемо.
  • A
    Andrey
    9 ноября 2025
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Нам невероятно повезло попасть сюда во время праздника традиционных нарядов, и гид Ольга сделала все, чтобы мы прочувствовали эту атмосферу
    читать дальше

    на 100%! Деревня на воде и так прекрасна, а в праздничных одеждах местных жителей она выглядела как ожившая древняя картина. Брали костюм сыну на прокат и сделали много интересных фотографий. Ольга настоящий профессионал, с ней мы узнали много нового и интересного. Спасибо Ольге и всей команде за организацию! Ситан подарил нам не просто фотографии, а ощущение настоящего, живого праздника Китая.

  • А
    Анастасия
    5 ноября 2025
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Прекрасно погуляли по красивому городку, очень аутентичная атмосфера и экскурсовод)
  • Е
    Елена
    4 ноября 2025
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Описываю впечатления от экскурсии
    на автомобиле по Шанхаю. Великолепный гид Женя. Отличное знание русского языка и владение материалом. Интеллигентные манеры.
    Комфортабельный автомобиль.
    читать дальше

    Вежливый и предупредительный водитель.
    Содержание экскурсии нас поразило: за время экскурсии побывали в храме нефритового Будды, в башне Восточная жемчужина (смотровая, кинотеатр с интерактивным фильмом о будущем Шанхая, музей с эффектом погружения в прошлое), затем - взлетели на самую вершину Шанхайской телебашни и восхищались видами, далее прогулялись по набережной и окунулись в прошлое города - старая деревня и французская концессия. Финал(по нашей просьбе) флагманский магазин Uniqlo.
    Удивительный опыт погружения через пространство и время. Впечатлений много, фото помогут сохранить их в воспоминаниях.
    Все время после покупки экскурсии ощущали заботу и внимание менеджера Нины.
    Благодарность всем причастным за организацию.

  • Т
    Татьяна
    28 октября 2025
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Мы - компания из 5 человек знакомились с древним Ситаном. Это очень приятная и к удивлению немноголюдная деревня на воде
    читать дальше

    недалеко от Шанхая. Экскурсоводом была Ольга, прекрасно говорила на русском, а главное очень много предоставила информации не только по Шанхаю и Ситану, но и по Китаю в целом. Ольга терпеливо отвечала на наши многочисленные вопросы и была очень отзывчива ко всем пожеланиям. Мы были очень довольны, что нам повезло с таким прекрасным экскурсоводом!

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Мосты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шанхае
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Из Шанхая - в древний Ситан;
  2. Прогулка вдоль реки Сучжоу: Бунд, мост Вайбайду и скрытые переулки;
  3. Китайская водная деревня Чжуцзяцзяо.
Какие места ещё посмотреть в Шанхае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Набережная;
  2. Самое главное;
  3. Набережная Вайтань (Бунд);
  4. Сад Юй Юань;
  5. Телебашня "Восточная жемчужина";
  6. Шанхайская башня;
  7. Город на воде Чжуцзяцзяо;
  8. Старая улица Чэнхуанмяо;
  9. Шанхайский всемирный финансовый центр;
  10. Торговая улица Нанкин-Роуд.
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в январе 2026
Сейчас в Шанхае в категории "Мосты" можно забронировать 3 экскурсии от 230 до 450. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Шанхае (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Мосты», 51 ⭐ отзыв, цены от $230. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март