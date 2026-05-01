Неожиданный Шанхай: прогулка по европейскому кварталу

Увидеть неочевидное и узнать о разных периодах в истории города
Вы побываете за пределами туристического центра — в районе с удобной инфраструктурой и европейской архитектурой.

Мы пройдём по Французской концессии, осмотрим здания, построенные русскими, и поговорим об истории русской эмиграции.

Вы поймёте, что значит фраза «Город, удобный для жизни» и почему Шанхай считается лучшим мегаполисом в Азии.
Неожиданный Шанхай: прогулка по европейскому кварталу
Неожиданный Шанхай: прогулка по европейскому кварталу
Неожиданный Шанхай: прогулка по европейскому кварталу

Описание экскурсии

Погуляем по Французскому кварталу — городу в городе, в котором до 1946 года сто лет жили только французы.

Вы увидите:

  • исторический особняк Вукан с фасадом из красного кирпича — символ космополитического наследия Шанхая
  • памятник Пушкину, установленный по инициативе русского сообщества, средства на который помогали собирать Фёдор Шаляпин и Александр Вертинский
  • православный кафедральный собор — архитектурный памятник российской эмиграции
  • улицу Анфу-Роуд, где собираются китайские любители моды
  • улицу Ксинли Роуд с малоэтажной застройкой
  • главный проспект старого Шанхая (бывш. проспект Жофре) — вторую торговую улицу города

Вы узнаете:

  • почему инфраструктура Шанхая считается лучшей в мире
  • чем живёт китайская молодёжь
  • какой фастфуд предпочитают местные жители и за чем готовы стоять в очереди по 3 часа
  • об исторических периодах и влиянии культурной революции на облик города

Организационные детали

  • Трансфер до места начала экскурсии не включён — помогу заказать такси или подскажу другой способ добраться. Место встречи может меняться в зависимости от выбранного маршрута и ваших пожеланий
  • Возможны остановки на кофе и на обед. Еда и напитки оплачиваются отдельно
  • Важно быть готовым пройти 5–10 км в спокойном темпе. По вашему желанию возможно перемещение между локациями на автомобиле

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$109
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гордей
Гордей — ваш гид в Шанхае
Провёл экскурсии для 200 туристов
Я — путешественник, побывавший в более чем 50 странах, от популярных направлений до мест, куда мало кто доезжает. Меня тянет туда, где жизнь настоящая: Сирия, Мьянма, другие уголки, где нет
массового туризма. Сейчас я создаю авторские маршруты для небольших групп, где каждый день — это впечатления и встречи, которые невозможно повторить в одиночной поездке, ведь такой уровень погружения в локальную жизнь требует опыта, связей и умения быть «своим» в любой стране. Главное, что я хочу дать людям — ощущение наполненности. Чтобы после поездки не осталось мысли «я бы сам мог это увидеть, только дешевле», а было чувство, что ты прожил уникальный опыт, которого нигде больше не получишь. Я уделяю внимание деталям: комфортному транспорту, атмосферным отелям, местам без толпы туристов и, главное, живому общению. Я знаю, как разговорить даже самых тихих участников группы и сделать так, чтобы каждый почувствовал себя своим и среди местных, и среди попутчиков.

от $109 за человека