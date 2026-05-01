Вы побываете за пределами туристического центра — в районе с удобной инфраструктурой и европейской архитектурой.
Мы пройдём по Французской концессии, осмотрим здания, построенные русскими, и поговорим об истории русской эмиграции.
Вы поймёте, что значит фраза «Город, удобный для жизни» и почему Шанхай считается лучшим мегаполисом в Азии.
Описание экскурсии
Погуляем по Французскому кварталу — городу в городе, в котором до 1946 года сто лет жили только французы.
Вы увидите:
- исторический особняк Вукан с фасадом из красного кирпича — символ космополитического наследия Шанхая
- памятник Пушкину, установленный по инициативе русского сообщества, средства на который помогали собирать Фёдор Шаляпин и Александр Вертинский
- православный кафедральный собор — архитектурный памятник российской эмиграции
- улицу Анфу-Роуд, где собираются китайские любители моды
- улицу Ксинли Роуд с малоэтажной застройкой
- главный проспект старого Шанхая (бывш. проспект Жофре) — вторую торговую улицу города
Вы узнаете:
- почему инфраструктура Шанхая считается лучшей в мире
- чем живёт китайская молодёжь
- какой фастфуд предпочитают местные жители и за чем готовы стоять в очереди по 3 часа
- об исторических периодах и влиянии культурной революции на облик города
Организационные детали
- Трансфер до места начала экскурсии не включён — помогу заказать такси или подскажу другой способ добраться. Место встречи может меняться в зависимости от выбранного маршрута и ваших пожеланий
- Возможны остановки на кофе и на обед. Еда и напитки оплачиваются отдельно
- Важно быть готовым пройти 5–10 км в спокойном темпе. По вашему желанию возможно перемещение между локациями на автомобиле
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$109
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гордей — ваш гид в Шанхае
Провёл экскурсии для 200 туристов
Я — путешественник, побывавший в более чем 50 странах, от популярных направлений до мест, куда мало кто доезжает. Меня тянет туда, где жизнь настоящая: Сирия, Мьянма, другие уголки, где нет
