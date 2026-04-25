Шанхай — это место, где древние сады соседствуют с небоскрёбами, а европейские кварталы — с традиционными рынками. За один день вы увидите разные лики города: прогуляетесь по старым улочкам, выйдете на набережную Бунд и подниметесь к панорамам современного Шанхая. И конечно, узнаете больше о местной культуре.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов.А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $499 за экскурсию

Описание экскурсии

Храм Нефритового Будды (1 ч)

Здесь вы познакомитесь с традициями китайского буддизма.

Сад «Юй Юань» и Старый город (около 2 ч)

Классический китайский сад с прудами, мостиками и павильонами. Рядом — старый рынок и храм Чэнхуанмяо, где сохранилась атмосфера традиционного Шанхая.

Набережная Бунд и Нанкинская улица (около 1 ч)

Вы прогуляетесь по знаменитой набережной с колониальной архитектурой и оцените контраст старого и нового. А затем окажетесь на оживлённой Нанкинской улице.

Пудун и смотровая площадка (около 1 ч)

На очереди символы современного Шанхая — небоскрёбы и футуристические башни. По желанию вы подниметесь на телебашню «Восточная жемчужина» и увидите город с высоты.

Французская концессия и Синьтяньди (около 2 ч)

Пройдём по уютным улицам с европейской атмосферой, заглянем во дворики и современные кварталы, где традиционные дома превратились в модные пространства.

Ужин (около 1 ч)

По желанию завершим день в одном из ресторанов с китайской кухней — мы подскажем интересные места.

Организационные детали

С вами будет гид-переводчик из нашей команды

Трансфер — на автомобиле бизнес-класса или минивэне

Дополнительные расходы

Билет в сад «Юй Юань» — 40 юаней (≈ $6)

Билет на телебашню «Восточная жемчужина» — 199 юаней (≈ $28)

Питание — по желанию

Важно