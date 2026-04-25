Мои заказы

Один день в Шанхае, или 8 часов контрастов

Окунуться в атмосферу города - от старинных храмов до футуристического Пудуна
Шанхай — это место, где древние сады соседствуют с небоскрёбами, а европейские кварталы — с традиционными рынками.

За один день вы увидите разные лики города: прогуляетесь по старым улочкам, выйдете на набережную Бунд и подниметесь к панорамам современного Шанхая. И конечно, узнаете больше о местной культуре.
Описание экскурсии

Храм Нефритового Будды (1 ч)

Здесь вы познакомитесь с традициями китайского буддизма.

Сад «Юй Юань» и Старый город (около 2 ч)

Классический китайский сад с прудами, мостиками и павильонами. Рядом — старый рынок и храм Чэнхуанмяо, где сохранилась атмосфера традиционного Шанхая.

Набережная Бунд и Нанкинская улица (около 1 ч)

Вы прогуляетесь по знаменитой набережной с колониальной архитектурой и оцените контраст старого и нового. А затем окажетесь на оживлённой Нанкинской улице.

Пудун и смотровая площадка (около 1 ч)

На очереди символы современного Шанхая — небоскрёбы и футуристические башни. По желанию вы подниметесь на телебашню «Восточная жемчужина» и увидите город с высоты.

Французская концессия и Синьтяньди (около 2 ч)

Пройдём по уютным улицам с европейской атмосферой, заглянем во дворики и современные кварталы, где традиционные дома превратились в модные пространства.

Ужин (около 1 ч)

По желанию завершим день в одном из ресторанов с китайской кухней — мы подскажем интересные места.

Организационные детали

  • С вами будет гид-переводчик из нашей команды
  • Трансфер — на автомобиле бизнес-класса или минивэне

Дополнительные расходы

  • Билет в сад «Юй Юань» — 40 юаней (≈ $6)
  • Билет на телебашню «Восточная жемчужина» — 199 юаней (≈ $28)
  • Питание — по желанию

Важно

  • Парк «Юй Юань» закрыт по понедельникам — в этот день посещаем храм Чэнхуанмяо
  • Остаток стоимости экскурсии можно оплатить в юанях или долларах
  • Маршрут можно адаптировать под ваши интересы

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Любое место Шанхая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ван
Ван — ваша команда гидов в Шанхае
Провели экскурсии для 106 туристов
Я живу в Шанхае с 2020 года, отлично знаю язык и местные особенности — от древних храмов до модных кварталов. Мы с командой коллег помогаем русским путешественникам открывать нашу удивительную
читать дальшеуменьшить

страну — Китай. С удовольствием познакомим вас с достопримечательностями, традициями и культурой города. Создаём индивидуальные программы: от классических туров до необычных маршрутов за кулисами туристических троп. Помогаем с логистикой: трансфер, отели, рестораны, билеты. А ещё делимся лайфхаками, где попробовать настоящую китайскую кухню, где купить китайский чай и сувениры и многое другое.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
спасибо большое за экскурсию по Шанхаю!! гид Наташа супер профессиональный интересный гид. провела с нами целый цель, показала интересные места в Шанхае, основные достопримечательности, интересно и информативно рассказала! и очень важно что нам был предоставлен авто премиум класса с водителем! спасибо за прекрасную организацию!!! рекомендуем агентство и гида Наташу!!!
М
Все прошло замечательно.
Денис встретил нас на комфортабельном микроавтобусе, обговорил заранее весь маршрут, прислушался ко всем нашим пожеланиям и просьбам. Помог решить вопрос не относящийся к экскурсии, за что ему отдельное спасибо! Легок и приятен в общении, веселый и доброжелательный. Отличное знание русского языка и родной истории и культуры. Однозначно рекомендую!

от $499 за экскурсию
Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.