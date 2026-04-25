Здесь вы познакомитесь с традициями китайского буддизма.
Сад «Юй Юань» и Старый город (около 2 ч)
Классический китайский сад с прудами, мостиками и павильонами. Рядом — старый рынок и храм Чэнхуанмяо, где сохранилась атмосфера традиционного Шанхая.
Набережная Бунд и Нанкинская улица (около 1 ч)
Вы прогуляетесь по знаменитой набережной с колониальной архитектурой и оцените контраст старого и нового. А затем окажетесь на оживлённой Нанкинской улице.
Пудун и смотровая площадка (около 1 ч)
На очереди символы современного Шанхая — небоскрёбы и футуристические башни. По желанию вы подниметесь на телебашню «Восточная жемчужина» и увидите город с высоты.
Французская концессия и Синьтяньди (около 2 ч)
Пройдём по уютным улицам с европейской атмосферой, заглянем во дворики и современные кварталы, где традиционные дома превратились в модные пространства.
Ужин (около 1 ч)
По желанию завершим день в одном из ресторанов с китайской кухней — мы подскажем интересные места.
Организационные детали
С вами будет гид-переводчик из нашей команды
Трансфер — на автомобиле бизнес-класса или минивэне
Дополнительные расходы
Билет в сад «Юй Юань» — 40 юаней (≈ $6)
Билет на телебашню «Восточная жемчужина» — 199 юаней (≈ $28)
Питание — по желанию
Важно
Парк «Юй Юань» закрыт по понедельникам — в этот день посещаем храм Чэнхуанмяо
Остаток стоимости экскурсии можно оплатить в юанях или долларах
Маршрут можно адаптировать под ваши интересы
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Любое место Шанхая
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ван — ваша команда гидов в Шанхае
Провели экскурсии для 106 туристов
Я живу в Шанхае с 2020 года, отлично знаю язык и местные особенности — от древних храмов до модных кварталов. Мы с командой коллег помогаем русским путешественникам открывать нашу удивительную читать дальшеуменьшить
страну — Китай.
С удовольствием познакомим вас с достопримечательностями, традициями и культурой города.
Создаём индивидуальные программы: от классических туров до необычных маршрутов за кулисами туристических троп.
Помогаем с логистикой: трансфер, отели, рестораны, билеты. А ещё делимся лайфхаками, где попробовать настоящую китайскую кухню, где купить китайский чай и сувениры и многое другое.
Елена
спасибо большое за экскурсию по Шанхаю!! гид Наташа супер профессиональный интересный гид. провела с нами целый цель, показала интересные места в Шанхае, основные достопримечательности, интересно и информативно рассказала! и очень важно что нам был предоставлен авто премиум класса с водителем! спасибо за прекрасную организацию!!! рекомендуем агентство и гида Наташу!!!
Максим
Все прошло замечательно. Денис встретил нас на комфортабельном микроавтобусе, обговорил заранее весь маршрут, прислушался ко всем нашим пожеланиям и просьбам. Помог решить вопрос не относящийся к экскурсии, за что ему отдельное спасибо! Легок и приятен в общении, веселый и доброжелательный. Отличное знание русского языка и родной истории и культуры. Однозначно рекомендую!
