За несколько часов мы покажем вам Шанхай — город контрастов, где древние храмы соседствуют с небоскрёбами, а оживлённые торговые улицы сменяются тихими садами эпохи Мин. Вы прогуляетесь по историческим кварталам, увидите архитектуру шикумэнь, заглянете в храмы и на набережную Бунд, почувствуете ритм города и его многослойную историю.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Экскурсия предназначена для транзитных путешественников с пересадкой от 8 ч.

Набережная Вайтань

Она — символ контраста прошлого и современного. Вы увидите ансамбль колониальных зданий 19–20 веков в стилях неоготики, барокко и ар-деко и рассмотрите панорамы района Пудуна с небоскрёбами.

Сад Юй Юань

Классический сад эпохи Мин с павильонами, зигзагообразными мостиками и прудами с карпами. Мы расскажем, как сочетаются здесь фэншуй, природа и архитектура.

Старый город Наньши

Узкие улочки, красные фонарики и бамбуковый сад Чученг — сердце старого Шанхая, где сохранились народные обычаи.

Нанкин-роуд

Главная торговая артерия города с люксовыми брендами и традиционными магазинами. Вы услышите о взаимодействии восточных и западных традиций, эволюции потребительской культуры и влиянии эмигрантских сообществ, в том числе русских, на район.

Храм Нефритового Будды

Две статуи Будды из цельного белого нефрита и интерьеры в буддийском стиле. Один из духовных центров города, где переплетаются религия и искусство.

Район Пудун — Луцзяцзуй

Здесь — небоскрёбы «Восточная жемчужина», Шанхайская башня, башня Цзинь Мао и Шанхайский всемирный финансовый центр. Панорамные виды со смотровых площадок показывают футуристическое лицо города и его технологическое развитие.

Синьтяньди — французский квартал

Вы прогуляетесь по уютным улочкам, оцените застройку Французской концессии и исследуете гастрономическую сцену — здесь и уютные кофейни, и авторские бары, и рестораны с мишленовскими звёздами.

Организационные детали