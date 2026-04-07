Экскурсия предназначена для транзитных путешественников с пересадкой от 8 ч.
Набережная Вайтань
Она — символ контраста прошлого и современного. Вы увидите ансамбль колониальных зданий 19–20 веков в стилях неоготики, барокко и ар-деко и рассмотрите панорамы района Пудуна с небоскрёбами.
Сад Юй Юань
Классический сад эпохи Мин с павильонами, зигзагообразными мостиками и прудами с карпами. Мы расскажем, как сочетаются здесь фэншуй, природа и архитектура.
Старый город Наньши
Узкие улочки, красные фонарики и бамбуковый сад Чученг — сердце старого Шанхая, где сохранились народные обычаи.
Нанкин-роуд
Главная торговая артерия города с люксовыми брендами и традиционными магазинами. Вы услышите о взаимодействии восточных и западных традиций, эволюции потребительской культуры и влиянии эмигрантских сообществ, в том числе русских, на район.
Храм Нефритового Будды
Две статуи Будды из цельного белого нефрита и интерьеры в буддийском стиле. Один из духовных центров города, где переплетаются религия и искусство.
Район Пудун — Луцзяцзуй
Здесь — небоскрёбы «Восточная жемчужина», Шанхайская башня, башня Цзинь Мао и Шанхайский всемирный финансовый центр. Панорамные виды со смотровых площадок показывают футуристическое лицо города и его технологическое развитие.
Синьтяньди — французский квартал
Вы прогуляетесь по уютным улочкам, оцените застройку Французской концессии и исследуете гастрономическую сцену — здесь и уютные кофейни, и авторские бары, и рестораны с мишленовскими звёздами.
Организационные детали
Едем на минивэне Zeekr 009 или Voyah Dreamer. Встретим вас аэропорту, после экскурсии привезём обратно
Дополнительные расходы: вход в парк — $5 за чел. Если парк будет закрыт, посетим храм Чэнхуанмяо
При необходимости нужно купить билет для гида
Экскурсию можно продлить — $70 за 1 ч
На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — наличными в долларах или юанях на месте в день экскурсии
С вами будет русскоговорящий гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Аэропорт Пудун
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ван — ваша команда гидов в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 371 туриста
Я живу в Шанхае с 2020 года, отлично знаю язык и местные особенности — от древних храмов до модных кварталов. Мы с командой коллег помогаем русским путешественникам открывать нашу удивительную читать дальшеуменьшить
страну — Китай.
С удовольствием познакомим вас с достопримечательностями, традициями и культурой города.
Создаём индивидуальные программы: от классических туров до необычных маршрутов за кулисами туристических троп.
Помогаем с логистикой: трансфер, отели, рестораны, билеты. А ещё делимся лайфхаками, где попробовать настоящую китайскую кухню, где купить китайский чай и сувениры и многое другое.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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3
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2
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1
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Щ
Щавелев
Отличная экскурсия. Всем рекомендую!
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Айгуль
мои туристы остались довольны
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