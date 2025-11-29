Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Атмосферная вечерняя экскурсия, захватывающая такие топовые достопримечательности, как сад Юйюань, деловой район Чэнхуанмяо, финансовый центр BFC Bund и набережную Вайтань. Этот маршрут идеально сочетает в себе традиционное очарование старины и современное благополучие.

Описание экскурсии Чэнхуанмяо (Храм Городского Бога) Этот храм — один из «Трёх великих храмов реки Янцзы» с более чем 600-летней историей, расположен всего в 200 метрах от сада Юй. Вход в торговый район Храма городского бога бесплатный. Здесь вы сможете попробовать такие шанхайские деликатесы, как наньсян сяолунбао (маленькие пельмени) и Нинбо танъюань (рисовые шарики из клейкого риса), а также погрузиться в богатую местную культуру. Финансовый центр BFC Bund Художественный и коммерческий комплекс набережной Бунд. Обязательно посетите «танцующую стену-занавес» Фонда Фосун. С террасы на крыше открывается панорамный вид на набережную Бунд и световое шоу Луцзяцзуй. Набережная Вайтань Прогуляетесь от торгового центра BFC по улице, где расположены самые знаковые исторические здания Шанхая. Пятьдесят два здания, каждое из которых сочетает в себе готический, барочный и романский стили, выстроились вдоль реки Хуанпу. Особенно впечатляет этот район в ночной подсветке. Со смотровой площадки полюбуетесь панорамой Луцзяцзуй и насладитесь захватывающим дух ночным видом на эту «международную архитектурную выставку».

