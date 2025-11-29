Атмосферная вечерняя экскурсия, захватывающая такие топовые достопримечательности, как сад Юйюань, деловой район Чэнхуанмяо, финансовый центр BFC Bund и набережную Вайтань. Этот маршрут идеально сочетает в себе традиционное очарование старины и современное благополучие.
Описание экскурсииЧэнхуанмяо (Храм Городского Бога) Этот храм — один из «Трёх великих храмов реки Янцзы» с более чем 600-летней историей, расположен всего в 200 метрах от сада Юй. Вход в торговый район Храма городского бога бесплатный. Здесь вы сможете попробовать такие шанхайские деликатесы, как наньсян сяолунбао (маленькие пельмени) и Нинбо танъюань (рисовые шарики из клейкого риса), а также погрузиться в богатую местную культуру. Финансовый центр BFC Bund Художественный и коммерческий комплекс набережной Бунд. Обязательно посетите «танцующую стену-занавес» Фонда Фосун. С террасы на крыше открывается панорамный вид на набережную Бунд и световое шоу Луцзяцзуй. Набережная Вайтань Прогуляетесь от торгового центра BFC по улице, где расположены самые знаковые исторические здания Шанхая. Пятьдесят два здания, каждое из которых сочетает в себе готический, барочный и романский стили, выстроились вдоль реки Хуанпу. Особенно впечатляет этот район в ночной подсветке. Со смотровой площадки полюбуетесь панорамой Луцзяцзуй и насладитесь захватывающим дух ночным видом на эту «международную архитектурную выставку».
Каждый день в 19:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чэнхуанмяо (Храм Городского Бога)
- Финансовый центр BFC Bund
- Набережная Вайтань
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Сад Юйюань, Станция метро · Шанхай, район Хуанпу
Завершение: Станция Юйюань
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 19:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
29 ноя 2025
Информации никакой гид не дал
