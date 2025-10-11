Мои заказы

Всемирный финансовый центр – экскурсии в Шанхае

Найдено 3 экскурсии в категории «Всемирный финансовый центр» в Шанхае на русском языке, цены от $12. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Обзорная экскурсия по Шанхаю на двухэтажном автобусе с гибким маршрутом
На автобусе
Hop-on hop-off
4 отзыва
Билет на автобус
Начало: В зависимости от маршрута
Завтра в 09:00
12 окт в 09:00
$12.58 за человека
Велотур по ночному Шанхаю с посещением блошиного рынка и Синьтяньди
3.5 часа
4 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Начало: 7FWM+372 Хункоу, Шанхай, Китай
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$45 за человека
Лучшие места Шанхая в обзорной экскурсии с гидом
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
Начало: Холл отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$166 за человека

