Билет на автобус
Обзорная экскурсия по Шанхаю на двухэтажном автобусе с гибким маршрутом
Начало: В зависимости от маршрута
Завтра в 09:00
12 окт в 09:00
$12.58 за человека
Групповая
до 18 чел.
Велотур по ночному Шанхаю с посещением блошиного рынка и Синьтяньди
Начало: 7FWM+372 Хункоу, Шанхай, Китай
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$45 за человека
Индивидуальная
Лучшие места Шанхая в обзорной экскурсии с гидом
Начало: Холл отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$166 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Всемирный финансовый центр»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шанхае
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Шанхае
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в октябре 2025
Сейчас в Шанхае в категории "Всемирный финансовый центр" можно забронировать 3 экскурсии от 12 до 166. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
