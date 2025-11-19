Мои заказы

По барам Шанхая: ночная жизнь, коктейли и истории (18+)

Найти ключ к пониманию шанхайцев в местах, где они расслабляются и снимают социальные маски
Бар — идеальная локация для наблюдения за горожанами. Здесь люди свободно общаются и проявляют себя. Наш гид будет вашим переводчиком не только языка, но и культурных кодов.

За бокалом коктейля вы обсудите вопросы, которые, возможно, постеснялись бы задать в формальной обстановке: о карьере, отношениях, деньгах, хобби и мечтах местных жителей.
Описание экскурсии

Маршрут построен так, чтобы показать вам контрасты и логику города. Вы не просто пройдёте по улицам, а поймёте их взаимосвязь: почему один район модный, а другой — деловой, и как они дополняют друг друга.

  • Район Цзиньан — лучшее место, чтобы начать вечер: барные улицы, которые живут 7 дней в неделю
  • Район ТХ и Хуайхайлу — поп-апы, магазины и огни большого города
  • Район Found 158 и его уличные бары
  • INS — бар в стиле speakeasy, где ночная жизнь раскрывается неожиданно

Темы экскурсии

Искусство маленькой жизни. Шанхайцы, живущие в бешеном ритме, научились находить радость в малом: чашке кофе, неторопливой беседе с друзьями, уютной атмосфере бара «через стенку». Вы поймёте, как эта философия помогает им сохранять баланс.

Приоритеты шанхайцев: статус, семья, связи. Обсудим, как в их образе жизни сочетаются традиционные ценности и новые веяния. И как давление успеха отражается на отдыхе и общении.

Молодежь и новая китайская идентичность. Поговорим о том, почему сегодняшний бунт — это не панк-рок, а создание своего бренда в TikTok. И как патриотизм стал модным трендом.

Экономика и культ переработок «996». Выясним, как подпольные цехи шаньчжай помогли Китаю совершить технологический рывок. И почему общество гиперпотребления — это ответ на прошлый дефицит.

Организационные детали

  • В стоимость включён 1 приветственный коктейль. Остальные коктейли и закуски в барах — по желанию. Средняя стоимость коктейля — 88 юаней/$13
  • Строго 18+! С собой обязательно иметь паспорт
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Лиза
Лиза — ваша команда гидов в Шанхае
Провели экскурсии для 63 туристов
Лиза — гид, который не просто показывает город, а влюбляет в него! Выпускница Шанхайского университета, автор дипломной работы о туристических связях Китая и России. Свободно говорит по-китайски, ведёт соцсети для
читать дальше

русской и китайской аудитории — так что Шанхай откроется вам с разных сторон. Опыт в медиа: организация съёмок для телеканалов «Пятница» («Запретный Китай»), «Кухня», СТС. Провела более пяти блогер-туров и сотрудничала с TripAdvisor — знает, как сделать ваше путешествие по-настоящему запоминающимся. Аня — гид с лингвистическим бэкграундом и страстью к Шанхаю. Владеет китайским и английским — поможет с любым вопросом и адаптирует экскурсию под ваши интересы. Туристическую карьеру начала ещё в России, проводя экскурсии в Эрмитаже для иностранных гостей. Шанхай покорил её, и теперь она с радостью покажет вам его контрасты — от древних храмов до футуристических небоскрёбов. Мы подходим к делу профессионально, обеспечиваем языковую поддержку и разрабатываем индивидуальный маршрут с учётом ваших интересов. Ждём вас на экскурсии!

