По барам Шанхая: ночная жизнь, коктейли и истории (18+)
Найти ключ к пониманию шанхайцев в местах, где они расслабляются и снимают социальные маски
Бар — идеальная локация для наблюдения за горожанами. Здесь люди свободно общаются и проявляют себя. Наш гид будет вашим переводчиком не только языка, но и культурных кодов.
За бокалом коктейля вы обсудите вопросы, которые, возможно, постеснялись бы задать в формальной обстановке: о карьере, отношениях, деньгах, хобби и мечтах местных жителей.
Описание экскурсии
Маршрут построен так, чтобы показать вам контрасты и логику города. Вы не просто пройдёте по улицам, а поймёте их взаимосвязь: почему один район модный, а другой — деловой, и как они дополняют друг друга.
Район Цзиньан — лучшее место, чтобы начать вечер: барные улицы, которые живут 7 дней в неделю
Район ТХ и Хуайхайлу — поп-апы, магазины и огни большого города
Район Found 158 и его уличные бары
INS — бар в стиле speakeasy, где ночная жизнь раскрывается неожиданно
Темы экскурсии
Искусство маленькой жизни. Шанхайцы, живущие в бешеном ритме, научились находить радость в малом: чашке кофе, неторопливой беседе с друзьями, уютной атмосфере бара «через стенку». Вы поймёте, как эта философия помогает им сохранять баланс.
Приоритеты шанхайцев: статус, семья, связи. Обсудим, как в их образе жизни сочетаются традиционные ценности и новые веяния. И как давление успеха отражается на отдыхе и общении.
Молодежь и новая китайская идентичность. Поговорим о том, почему сегодняшний бунт — это не панк-рок, а создание своего бренда в TikTok. И как патриотизм стал модным трендом.
Экономика и культ переработок «996». Выясним, как подпольные цехи шаньчжай помогли Китаю совершить технологический рывок. И почему общество гиперпотребления — это ответ на прошлый дефицит.
Организационные детали
В стоимость включён 1 приветственный коктейль. Остальные коктейли и закуски в барах — по желанию. Средняя стоимость коктейля — 88 юаней/$13
Строго 18+! С собой обязательно иметь паспорт
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиза — ваша команда гидов в Шанхае
Провели экскурсии для 63 туристов
Лиза — гид, который не просто показывает город, а влюбляет в него! Выпускница Шанхайского университета, автор дипломной работы о туристических связях Китая и России. Свободно говорит по-китайски, ведёт соцсети для читать дальше
русской и китайской аудитории — так что Шанхай откроется вам с разных сторон. Опыт в медиа: организация съёмок для телеканалов «Пятница» («Запретный Китай»), «Кухня», СТС. Провела более пяти блогер-туров и сотрудничала с TripAdvisor — знает, как сделать ваше путешествие по-настоящему запоминающимся.
Аня — гид с лингвистическим бэкграундом и страстью к Шанхаю. Владеет китайским и английским — поможет с любым вопросом и адаптирует экскурсию под ваши интересы. Туристическую карьеру начала ещё в России, проводя экскурсии в Эрмитаже для иностранных гостей. Шанхай покорил её, и теперь она с радостью покажет вам его контрасты — от древних храмов до футуристических небоскрёбов.
Мы подходим к делу профессионально, обеспечиваем языковую поддержку и разрабатываем индивидуальный маршрут с учётом ваших интересов. Ждём вас на экскурсии!