Шанхай - древний китайский порт или современный мегаполис?

Открыть потрясающую многогранность Шанхая и полюбить город за что-то свое

Индивидуальная
Шанхай — город многоликий, сколько людей, столько и мнений о нем.

Кто-то находит его настоящим оплотом азиатской культуры — изогнутые крыши, узкие улицы, обилие уличной еды.

Иные, напротив, восхищаются новейшими технологиями и разнообразием небоскребов.

Проведя со мной день в Шанхае, вы рассмотрите город со всех сторон, откроете его историю и особенности жизни, узнаете о религиях и традициях, о наследии прошлого и современных достижениях и обязательно найдете для себя что-то особенное, за что его можно любить.
Шанхай - древний китайский порт или современный мегаполис?
Шанхай - древний китайский порт или современный мегаполис?
Шанхай - древний китайский порт или современный мегаполис?
Шанхай - древний китайский порт или современный мегаполис?
Шанхай - древний китайский порт или современный мегаполис?
Шанхай - древний китайский порт или современный мегаполис?
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Программа

  • История появления Шанхая, что такое «старый город» и почему он отмечен воротами.
  • Легенды, объясняющие появление изогнутых крыш. Почему китайцы любят красный и желтый цвет, рыбок, восьмерки и многие другие местные традиции. Принцип построения китайского сада, история создания сада Радости. Инь и ян — женское и мужское начало, отражение в архитектуре, быту, привычках.
  • Религиозные аспекты. Конфуцианство, буддизм, даосизм — в чем отличие, в чем сходство, как все эти учения уживаются все вместе, и как это возможно в стране, где вроде как коммунизм.
  • Появление иностранных поселений, становление Шанхая как международного порта. Архитектура «Шикумен». «Русский», или белый Шанхай, почему здесь есть памятник Пушкину, почему закрыт православный Свято-Николаевский храм.
  • Опиумные курильни — где располагались, кто туда ходил и зачем. Почему в русских городах «Шанхаем» часто называют самые неблагоприятные районы.
  • Современный Шанхай — небоскребы, саммиты, ЭКСПО. Налоги, зарплаты, экономические особенности. Политика ограничения рождаемости. Образование и медицина, в том числе традиционная.
  • Особенности кухни. Шанхайские пельмени «Лунбао» и почему их не нужно путать с гонконгскими дим самами, палочки, чай, привычки (например, почему китайцы плюются и почему сейчас это явление уходит).
  • Иероглифика. Что такое иероглиф и как можно выучить несколько тысяч, диалекты (действительно ли пекинцы не понимают шанхайцев), реформа письменности (почему Гонконгцы и тайваньцы пишут другими иероглифами, не такими как в континентальном Китае).
  • И многое другое!

В результате вы откроете все грани древнего, богатого традициями и культурой и одновременно сверхтехнологичного города и обязательно найдете во всем этом разнообразии что-то очень близкое себе.

Маршрут

  • Мы посетим старый город, где прогуляемся по изогнутым мостикам сада радости и попробуем самых вкусных шанхайских пельменей с крабовым мясом.
  • Затем посетим французскую концессию, где в доме-музее «шикумен» увидим, как причудливо сочетались в китайском быту древние традиции и нововведения 20-го века.
  • А затем, полюбовавшись на панораму делового центра с набережной Ватайнь (Бунд), переправимся через приток Янцзы — реку Хуанпу и окажемся среди уходящих далеко в небо финансовых центров.
  • Те, кто не побоится высоты, сможет посмотреть на этот огромный и очень разный город с высоты 470 метров из Шанхайского мирового финансового центра или по-простому «открывашки».

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шанхая

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми☀️На весь деньНабережная🗽ДостопримечательностиПрогулки

Еще несколько похожих предложений в Шанхае

Самое интересное в Шанхае за 6 часов
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Юлиана
5
1 отзыв
Самое интересное в Шанхае за 6 часов
Погрузиться в контрасты мегаполиса и охватить его ключевые места на обзорной прогулке
$225 за 1-5 чел.
Незабываемый Шанхай на автомобиле
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Нина
5
2 отзыва
Незабываемый Шанхай на автомобиле
Раскрыть все грани города на насыщенной обзорной экскурсии с профессиональным гидом
$262 за 1-4 чел.
Вечерний Шанхай
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Юлиана
4.6
9 отзывов
Вечерний Шанхай
Экскурсия-прогулка по сияющим улицам, набережной и базару
$163 за 1-5 чел.
Весь Шанхай за один день
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Женя
4.8
15 отзывов
Весь Шанхай за один день
Знакомство с главными культурными и архитектурными объектами «китайского Нью-Йорка»
$275 за 1-3 чел.
Добро пожаловать в Шанхай
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Александр
5
1 отзыв
Добро пожаловать в Шанхай
Проследить связь времен на обзорной прогулке по самым ярким достопримечательностям города
$255 за 1-3 чел.
Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Женя
5
5 отзывов
Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
Архитектура и история древнего города на воде
$300 за 1-3 чел.
Из Шанхая - в удивительный Ханчжоу
9 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Дарья
Нет отзывов
Из Шанхая - в удивительный Ханчжоу
Посетить древнюю столицу Китая и насладиться ее изумрудными горами, озерами, храмами и пагодами
$276 за 1-5 чел.
Шанхай за день
4 часа
Индивидуальная
Adam
5
1 отзыв
Шанхай за день
от $300 за 1-3 чел.
Билеты в цирк Shanghai Circus World
1.5 часа
Входной билет
Спутник
Нет отзывов
Билеты в цирк Shanghai Circus World
Без сомнения, Shanghai Circus World - это главный цирк Поднебесной
$42.50 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Шанхае. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Шанхае
ХОРОШО
🇨🇳
ТАМ