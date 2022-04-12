В 2012 получив в университете специальность "Учитель китайского языка", я уехала в Шанхай, где и по сей день с удовольствием живу и работаю. Изучение культуры, истории, географии Китая стало не только частью образования, но и любимым хобби. Я занимаюсь организацией экскурсией более двух лет, успешно сотрудничаю со многими компаниями в качестве гида и координатора, в том числе с телеканалом "Пятница". На своих экскурсиях люблю живое общение, интересные вопросы, приветствую любые свежие идеи.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Программа
История появления Шанхая, что такое «старый город» и почему он отмечен воротами.
Легенды, объясняющие появление изогнутых крыш. Почему китайцы любят красный и желтый цвет, рыбок, восьмерки и многие другие местные традиции. Принцип построения китайского сада, история создания сада Радости. Инь и ян — женское и мужское начало, отражение в архитектуре, быту, привычках.
Религиозные аспекты. Конфуцианство, буддизм, даосизм — в чем отличие, в чем сходство, как все эти учения уживаются все вместе, и как это возможно в стране, где вроде как коммунизм.
Появление иностранных поселений, становление Шанхая как международного порта. Архитектура «Шикумен». «Русский», или белый Шанхай, почему здесь есть памятник Пушкину, почему закрыт православный Свято-Николаевский храм.
Опиумные курильни — где располагались, кто туда ходил и зачем. Почему в русских городах «Шанхаем» часто называют самые неблагоприятные районы.
Современный Шанхай — небоскребы, саммиты, ЭКСПО. Налоги, зарплаты, экономические особенности. Политика ограничения рождаемости. Образование и медицина, в том числе традиционная.
Особенности кухни. Шанхайские пельмени «Лунбао» и почему их не нужно путать с гонконгскими дим самами, палочки, чай, привычки (например, почему китайцы плюются и почему сейчас это явление уходит).
Иероглифика. Что такое иероглиф и как можно выучить несколько тысяч, диалекты (действительно ли пекинцы не понимают шанхайцев), реформа письменности (почему Гонконгцы и тайваньцы пишут другими иероглифами, не такими как в континентальном Китае).
И многое другое!
В результате вы откроете все грани древнего, богатого традициями и культурой и одновременно сверхтехнологичного города и обязательно найдете во всем этом разнообразии что-то очень близкое себе.
Маршрут
Мы посетим старый город, где прогуляемся по изогнутым мостикам сада радости и попробуем самых вкусных шанхайских пельменей с крабовым мясом.
Затем посетим французскую концессию, где в доме-музее «шикумен» увидим, как причудливо сочетались в китайском быту древние традиции и нововведения 20-го века.
А затем, полюбовавшись на панораму делового центра с набережной Ватайнь (Бунд), переправимся через приток Янцзы — реку Хуанпу и окажемся среди уходящих далеко в небо финансовых центров.
Те, кто не побоится высоты, сможет посмотреть на этот огромный и очень разный город с высоты 470 метров из Шанхайского мирового финансового центра или по-простому «открывашки».
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.