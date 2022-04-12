Шанхай — город многоликий, сколько людей, столько и мнений о нем.



Кто-то находит его настоящим оплотом азиатской культуры — изогнутые крыши, узкие улицы, обилие уличной еды.



Иные, напротив, восхищаются новейшими технологиями и разнообразием небоскребов.



Проведя со мной день в Шанхае, вы рассмотрите город со всех сторон, откроете его историю и особенности жизни, узнаете о религиях и традициях, о наследии прошлого и современных достижениях и обязательно найдете для себя что-то особенное, за что его можно любить.