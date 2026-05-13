В Сучжоу древние сады и шёлковое наследие соседствуют с футуристическими небоскрёбами, а философия старого Китая — с энергией нового.
Вы прогуляетесь по улице, который больше 800 лет, и поймаете атмосферу философии созерцания в Саду Уединения. Узнаете историю шёлка в музее и увидите необычную высотку. И поймёте, почему этот город называют одним из самых утончённых и гармоничных в стране.
Описание экскурсии
Сад Уединения — Лю Юань — 1 ч
Один из самых знаменитых садов Сучжоу и шедевр китайского садового искусства эпохи Мин. Вы пройдёте среди искусственных скал, прудов с карпами, павильонов, извилистых дорожек и знаменитых камней Тайху.
И узнаете:
- как создавались классические китайские сады
- где отыскать воплощение идей даосизма, конфуцианства и фэншуй
- почему камни, вода и растения считаются важнейшими элементами гармонии
- как сады становились местом поэтических встреч и учёных бесед
Улица Пинцзян — 1 ч
Историческая улица города, что идёт вдоль каналов, каменных мостов и старинных домов с белыми стенами и чёрной черепицей. Здесь вы:
- попробуете местные сладости и традиционные блюда — если захотите
- увидите лавки с шёлком, вышивкой и изделиями ручной работы
- познакомитесь с искусством каллиграфии, вырезания из бумаги и традициями уличных рассказчиков
- узнаете, как вода и каналы формировали быт старого Сучжоу
Музей шёлка — 1 ч
Вы посетите первый в Китае музей, посвящённый шёлку. Увидите древние ткани и императорские одеяния. И услышите:
- как Сучжоу стал шёлковой столицей Китая
- как выращивают тутового шелкопряда
- в чём особенности традиционных техник окрашивания и ткачества
- как Великий шёлковый путь повлиял на мировую культуру
«Ворота на Восток» и озеро Цзиньцзи — 1 ч
Увидим знаменитый небоскрёб Сучжоу — символ современного города — и прогуляемся у озера Цзиньцзи. И обсудим:
- почему этот небоскрёб называют гигантскими джинсами
- что такое концепция умного города
- как в Сучжоу сочетаются древние каналы и футуристическая архитектура
Ресторан с панорамным видом — 1 ч (по желанию)
Завершим день в ресторане на 53-м этаже «Ворот на Восток» — отсюда открываются впечатляющие виды на город.
Организационные детали
- Едем на минивэне Voyah Dream. Дорога в обе стороны занимает 3 ч
- Дополнительные расходы: билет в Сад уединения — 55 юаней (~$8) за чел., обед и личные покупки — по желанию
- Экскурсию можно начать и завершить в Сучжоу — детали уточняйте в переписке
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Соня — ваша команда гидов в Шанхае
Провели экскурсии для 263 туристов
Нихао! С 2020 года я провожу индивидуальные экскурсии для русских путешественников в Шанхае и его пригородах. За годы работы я поняла — каждый ищет своё. Кому-то важны небоскрёбы и шопинг,
от $570 за экскурсию