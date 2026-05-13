В Сучжоу древние сады и шёлковое наследие соседствуют с футуристическими небоскрёбами, а философия старого Китая — с энергией нового. Вы прогуляетесь по улице, который больше 800 лет, и поймаете атмосферу философии созерцания в Саду Уединения. Узнаете историю шёлка в музее и увидите необычную высотку. И поймёте, почему этот город называют одним из самых утончённых и гармоничных в стране.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $570 за экскурсию

Описание экскурсии

Сад Уединения — Лю Юань — 1 ч

Один из самых знаменитых садов Сучжоу и шедевр китайского садового искусства эпохи Мин. Вы пройдёте среди искусственных скал, прудов с карпами, павильонов, извилистых дорожек и знаменитых камней Тайху.

И узнаете:

как создавались классические китайские сады

где отыскать воплощение идей даосизма, конфуцианства и фэншуй

почему камни, вода и растения считаются важнейшими элементами гармонии

как сады становились местом поэтических встреч и учёных бесед

Улица Пинцзян — 1 ч

Историческая улица города, что идёт вдоль каналов, каменных мостов и старинных домов с белыми стенами и чёрной черепицей. Здесь вы:

попробуете местные сладости и традиционные блюда — если захотите

увидите лавки с шёлком, вышивкой и изделиями ручной работы

познакомитесь с искусством каллиграфии, вырезания из бумаги и традициями уличных рассказчиков

узнаете, как вода и каналы формировали быт старого Сучжоу

Музей шёлка — 1 ч

Вы посетите первый в Китае музей, посвящённый шёлку. Увидите древние ткани и императорские одеяния. И услышите:

как Сучжоу стал шёлковой столицей Китая

как выращивают тутового шелкопряда

в чём особенности традиционных техник окрашивания и ткачества

как Великий шёлковый путь повлиял на мировую культуру

«Ворота на Восток» и озеро Цзиньцзи — 1 ч

Увидим знаменитый небоскрёб Сучжоу — символ современного города — и прогуляемся у озера Цзиньцзи. И обсудим:

почему этот небоскрёб называют гигантскими джинсами

что такое концепция умного города

как в Сучжоу сочетаются древние каналы и футуристическая архитектура

Ресторан с панорамным видом — 1 ч (по желанию)

Завершим день в ресторане на 53-м этаже «Ворот на Восток» — отсюда открываются впечатляющие виды на город.

Организационные детали