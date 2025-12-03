Вас ждёт приключение в тематических зонах Диснейленда. Каждая — со своей атмосферой и уникальными аттракционами. Мы поможем избежать языкового барьера, выбрать оптимальный маршрут по парку и провести день так, чтобы увидеть главное и не стоять в длинных очередях. Будем вашими проводниками на каждом шагу.

Описание экскурсии

Остров приключений (Adventure Isle/探险岛). Это мир джунглей и древних легенд. Вас ждут сплавы по бурным водам и тропы первооткрывателей. Главные аттракционы: «Рафтинг Громовой горы» и «Верёвочный маршрут исследователей».

Фэнтезиленд (Fantasyland/梦幻世界). Та самая атмосфера Disney, где оживают истории из детства. Главные аттракционы: «Поездка гномов» и «Питер Пэн: полёт в сказку».

Сад воображения (Gardens of Imagination/奇幻花园). Красивая зона для прогулок и фотографий: цветочные композиции, скульптуры и панорама замка.

Улица Микки (Mickey Avenue/米奇大街). Яркие витрины, сувениры, музыка и классические персонажи.

Завтрашний мир (Tomorrowland/明日世界). Футуристическое пространство технологий и динамики. Главные аттракционы: «Реактивный ранец» и «Спасение галактики с Баззом Лайтером».

Бухта сокровищ (Treasure Cove/宝藏湾). Первая в мире зона Disney, посвящённая «Пиратам Карибского моря». Главный аттракцион: «Битва за сокровища» — морское приключение с Джеком Воробьём.

История игрушек (Toy Story Land/玩具总动员). Мир, где вы гуляете среди гигантских кубиков и солдатиков. Главный аттракцион: «Гонки с динозавром Рексом».

Зверополис (Zootopia/疯狂动物城). Это эксклюзив парка: город зверей, созданный по мотивам мультфильма. Главный аттракцион: «Погоня за адреналином» — динамичное приключение с Ником и Джуди.

Гид подскажет:

как устроены тематические зоны и какие аттракционы стоит посетить

как избежать длинных очередей и грамотно построить маршрут

какие билеты выгоднее и что можно заранее оформить онлайн

где вкусно перекусить и идеально сфотографироваться

Организационные детали

Входные билеты оплачиваются отдельно (бронь за 7 дней):

Элитный пакет (15 аттракционов) : низкий сезон — 2105 юаней, высокий сезон — 2530 юаней

: низкий сезон — 2105 юаней, высокий сезон — 2530 юаней Элитный пакет (11 аттракционов) : низкий сезон — 1505 юаней, высокий сезон — 1765 юаней

: низкий сезон — 1505 юаней, высокий сезон — 1765 юаней Популярный пакет (8 аттракционов) : низкий сезон — 845 юаней, высокий сезон — 1069 юаней

: низкий сезон — 845 юаней, высокий сезон — 1069 юаней Популярный пакет (6 аттракционов): низкий сезон — 599 юаней, высокий сезон — 765 юаней

Низкий сезон: декабрь — апрель

Высокий сезон: май — октябрь