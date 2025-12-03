Шанхайский Диснейленд: путешествие в самый большой Disney парк Азии
Исследовать восемь игровых миров с личным проводником, который поможет получить максимум эмоций
Вас ждёт приключение в тематических зонах Диснейленда. Каждая — со своей атмосферой и уникальными аттракционами.
Мы поможем избежать языкового барьера, выбрать оптимальный маршрут по парку и провести день так, чтобы увидеть главное и не стоять в длинных очередях. Будем вашими проводниками на каждом шагу.
Описание экскурсии
Остров приключений (Adventure Isle/探险岛). Это мир джунглей и древних легенд. Вас ждут сплавы по бурным водам и тропы первооткрывателей. Главные аттракционы: «Рафтинг Громовой горы» и «Верёвочный маршрут исследователей».
Фэнтезиленд (Fantasyland/梦幻世界). Та самая атмосфера Disney, где оживают истории из детства. Главные аттракционы: «Поездка гномов» и «Питер Пэн: полёт в сказку».
Сад воображения (Gardens of Imagination/奇幻花园). Красивая зона для прогулок и фотографий: цветочные композиции, скульптуры и панорама замка.
Улица Микки (Mickey Avenue/米奇大街). Яркие витрины, сувениры, музыка и классические персонажи.
Завтрашний мир (Tomorrowland/明日世界). Футуристическое пространство технологий и динамики. Главные аттракционы: «Реактивный ранец» и «Спасение галактики с Баззом Лайтером».
Бухта сокровищ (Treasure Cove/宝藏湾). Первая в мире зона Disney, посвящённая «Пиратам Карибского моря». Главный аттракцион: «Битва за сокровища» — морское приключение с Джеком Воробьём.
История игрушек (Toy Story Land/玩具总动员). Мир, где вы гуляете среди гигантских кубиков и солдатиков. Главный аттракцион: «Гонки с динозавром Рексом».
Зверополис (Zootopia/疯狂动物城). Это эксклюзив парка: город зверей, созданный по мотивам мультфильма. Главный аттракцион: «Погоня за адреналином» — динамичное приключение с Ником и Джуди.
Гид подскажет:
как устроены тематические зоны и какие аттракционы стоит посетить
как избежать длинных очередей и грамотно построить маршрут
какие билеты выгоднее и что можно заранее оформить онлайн
где вкусно перекусить и идеально сфотографироваться
Организационные детали
Входные билеты оплачиваются отдельно (бронь за 7 дней):
Элитный пакет (15 аттракционов): низкий сезон — 2105 юаней, высокий сезон — 2530 юаней
Элитный пакет (11 аттракционов): низкий сезон — 1505 юаней, высокий сезон — 1765 юаней
Популярный пакет (8 аттракционов): низкий сезон — 845 юаней, высокий сезон — 1069 юаней
Популярный пакет (6 аттракционов): низкий сезон — 599 юаней, высокий сезон — 765 юаней
Низкий сезон: декабрь — апрель Высокий сезон: май — октябрь
Мы поедем на минивэне ZEEKR 009, VOYAH DREAMER или аналогичной модели
Остаток суммы вы можете внести в юанях или долларах — за экскурсию и билеты
С вами буду я или другой гид-переводчик из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Соня — ваша команда гидов в Шанхае
Приветствую, Нихао! Меня зовут Соня Линь. С 2020 года я провожу индивидуальные экскурсии для русских туристов в Шанхае и его пригородах. За годы работы я поняла: каждый гость ищет своё. читать дальше
Кому-то важны небоскрёбы и шопинг, кому-то — тихие дворики и вкус настоящей китайской кухни. Я создаю маршруты, которые резонируют с вашими ожиданиями. Вместе со своими коллегами-гидами помогаю путешественникам открывать Шанхай как живой, пульсирующий город.
Что я предлагаю:
авторские маршруты по городу — от классических достопримечательностей до скрытых локаций;
гибкое планирование: учитываю ваши интересы, темп и время;
сопровождение на всём пути: помощь с логистикой, рекомендациями и коммуникацией;
дополнительные услуги: трансфер, бронирование билетов, сопровождение в магазинах и ресторанах.