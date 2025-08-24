Исследуйте ночной Шанхай на велосипеде, любуясь захватывающими видами на Пудун и набережную Вайтань.
Посетите легендарный джаз-бар, крупнейший ночной рынок и насладитесь традиционной уличной едой на улице барбекю. Откройте для себя яркую ночную жизнь района Синьтяньди с восточными и западными мотивами.
Посетите легендарный джаз-бар, крупнейший ночной рынок и насладитесь традиционной уличной едой на улице барбекю. Откройте для себя яркую ночную жизнь района Синьтяньди с восточными и западными мотивами.
Описание экскурсииВолшебный Шанхай ночью С наступлением ночи Шанхай преображается — огни города переплетаются с лунным светом и звёздами. Полюбуйтесь великолепным видом на Пудун: Шанхайский всемирный финансовый центр, небесная Шанхайская башня, футуристическая «Восточная жемчужина» и видеопроекции на площади Аврора. На другом берегу реки Хуанпу восхититесь элегантными зданиями Вайтаня с готическими крышами и архитектурными элементами разных эпох. Музыка, рынок и яркая еда Вас ждёт посещение самого известного джаз-бара в мире, а затем захватывающий велопробег до крупного ночного блошиного рынка. Далее вы окунётесь в атмосферу Синьтяньди — яркой ночной жизни, с вином, разнообразной кухней и музыкальными выступлениями, где смешиваются восточные и западные традиции. Традиционные вкусы ночного Шанхая Завершите тур на известной улице барбекю, попробовав вкуснейшую традиционную уличную еду и закуски. Это приключение подарит незабываемые впечатления и покажет Шанхай с новой, живой стороны. Важная информация:
- Не допускается: туфли на высоком каблуке.
- Не подходит для: беременных женщин и людей с проблемами сердца.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пудун
- Шанхайский всемирный финансовый центр
- Шанхайская башня
- Восточная жемчужина
- Площадь Аврора
- Набережная Вайтань
- Ночной блошиный рынок
- Район Синьтяньди
Что включено
- Услуги гида
- Велосипед
- Шлем и замок для велосипеда
- Минеральная вода
- Дегустация самых популярных шанхайских уличных закусок
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
7FWM+372 Хункоу, Шанхай, Китай
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Не допускается: туфли на высоком каблуке
- Не подходит для: беременных женщин и людей с проблемами сердца
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
24 авг 2025
Потрясающе! Очень советуем начать ваше путешествие с этой экскурсии. Наш гид рассказал много полезного и дал отличные советы. Это было определённо правильное решение. Нам очень понравилась экскурсия и наш гид! Спасибо!
И
Иван
25 июн 2025
Мы здорово провели время с Мэй, исследуя Шанхай! Экскурсия в основном посвящена осмотру главных достопримечательностей. По пути была остановка для перекуса. В целом всё было круто, но чтобы получать удовольствие, нужно принимать городской хаос. Мэй отлично объясняла, чего ожидать, и сделала несколько забавных фото.
П
Полина
10 фев 2025
Это был действительно фантастический опыт — однозначно рекомендую это увлекательное велосипедное приключение. Маршрут очень красивый с массой интересных мест, вкусная еда, а всё сопровождалось заботой нашей замечательной хозяйки Мэй. В общем, — потрясающе 😎
М
Михаил
19 фев 2024
Это была потрясающая экскурсия, очень-очень рекомендую. Лучший тур по Шанхаю, который нам довелось посетить — оно того стоило!
Входит в следующие категории Шанхая
Похожие экскурсии из Шанхая
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательное путешествие по Шанхаю
Шанхай - один из самых интересных и современных китайских мегаполисов. Узнайте его историю и увидьте, как сочетаются восточная и западная культуры
Начало: В лобби вашего отеля в центральной части города
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
$320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Шанхай и Ханчжоу за 2 дня
Исследовать два китайских города, увидеть их главные локации и погрузиться в культуру Поднебесной
Начало: В центральной части города
9 дек в 08:00
10 дек в 08:00
$849 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Шанхаем
Погрузитесь в атмосферу Шанхая, прогуливаясь по его историческим местам и наслаждаясь видом с телебашни. Узнайте секреты чайной церемонии и больше
Начало: У вашего отеля
9 дек в 08:00
10 дек в 08:00
$420 за всё до 5 чел.