Смотровая площадка Top of Shanghai — самая высокая в Шанхае.
Вы подниметесь на 118-й этаж Шанхайской башни и насладитесь великолепным видом на город, полюбуетесь панорамой реки и небоскрёбов. И сделаете запоминающиеся фото!
Описание билета
С верхних этажей Шанхайской башни открывается 360-градусный панорамный вид на мегаполис — от извилистой реки Хуанпу до ультрасовременных небоскрёбов района Пудун.
Как воспользоваться билетом
- При бронировании вам нужно указать актуальные паспортные данные, полное имя, контактную информацию и адрес электронной почты
- После оплаты вы получите электронный билет
- Обязательно возьмите с собой оригинал паспорта
Вход возможен строго в рамках временного слота, указанного в билете.
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
По желанию за доплату вы можете посетить интерактивные экспозиции и выставки (оплачивается на месте).
ежедневно в 16:30
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$50
|Дети до 12 лет
|$38
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции метро Lujiazui
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 16:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сяо Мин — Организатор в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 21 туриста
Мы специализируемся на качественных экскурсиях и локальных впечатлениях для путешественников со всего мира. Мы сотрудничаем с профессиональными гидами в Китае и странах Юго-Восточной Азии — и предлагаем однодневные туры, городские экскурсии, культурные программы, трансферы и индивидуальные путешествия. Наша миссия — сделать путешествие проще и ближе к настоящей культуре.
$50 за человека