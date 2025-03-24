В мир традиций и древностей: путешествие из Шанхая в Пекин
Сравнить 3 города, пообедать в «мишленовском» ресторане и выпить чая у Великой Китайской стены
Начало: Аэропорт Шанхая, первая половина дня
«Устроим променад по старейшей улице Шанхая и набережной Вайтань, называемой музеем мировой архитектуры благодаря разнообразию стилей зданий»
24 мар в 08:00
25 мар в 08:00
$2400 за человека
Многогранный Китай: большое путешествие от Шанхая до Пекина
Заглянуть в Шаолиньский монастырь, увидеть Небесные врата и ощутить величие Терракотовой армии
Начало: Аэропорт Шанхая, утро
«Увидим знаменитую телебашню «Жемчужина Востока» и заглянем в музей истории»
8 мая в 10:00
15 сен в 10:00
$3840 за человека
От Шанхая до Пекина: тур-знакомство по главным достопримечательностям Поднебесной
Насладиться чайной церемонией у Великой Китайской стены и увидеть Терракотовую армию
Начало: Аэропорт Шанхая, время прибытия вашего рейса
6 мая в 08:00
6 июн в 10:00
$2400 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Музеи»
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