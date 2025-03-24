Найдено 3 тура в категории « Музеи » в Шанхае на русском языке, цены от $2400. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 8 дней В мир традиций и древностей: путешествие из Шанхая в Пекин Сравнить 3 города, пообедать в «мишленовском» ресторане и выпить чая у Великой Китайской стены Начало: Аэропорт Шанхая, первая половина дня «Устроим променад по старейшей улице Шанхая и набережной Вайтань, называемой музеем мировой архитектуры благодаря разнообразию стилей зданий» $2400 за человека 14 дней Многогранный Китай: большое путешествие от Шанхая до Пекина Заглянуть в Шаолиньский монастырь, увидеть Небесные врата и ощутить величие Терракотовой армии Начало: Аэропорт Шанхая, утро «Увидим знаменитую телебашню «Жемчужина Востока» и заглянем в музей истории» $3840 за человека На машине 8 дней От Шанхая до Пекина: тур-знакомство по главным достопримечательностям Поднебесной Насладиться чайной церемонией у Великой Китайской стены и увидеть Терракотовую армию Начало: Аэропорт Шанхая, время прибытия вашего рейса $2400 за человека Все туры Шанхая

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Музеи»

Туры на русском языке в Шанхае (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Музеи», цены от $2400. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май