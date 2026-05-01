От Шанхая до Пекина: тур-знакомство по главным достопримечательностям Поднебесной

Насладиться чайной церемонией у Великой Китайской стены и увидеть Терракотовую армию
За один тур мы посетим сразу 4 города Китая.

Вы побываете в «китайской Венеции» — городе на воде Чжуцзяцзяо, а в Шанхае погуляете по классическому саду Юйюань и набережной Бунд. В
Сиане увидите Большую Пагоду Диких Гусей и Терракотовую армию.

В Пекине полюбуемся храмом Неба и дворцом Мира и Гармонии, заглянем в Запретный город, пройдём через Врата небесного спокойствия на крупнейшую в мире площадь Тяньаньмень. И, конечно, осмотрим Великую Китайскую стену!

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемый возраст — от 8 лет.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях и обеды в ресторанах, а также чайная церемония у подножия Великой Китайской стены. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Трансфер на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером и на скоростных поездах.

Виза. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда).

Программа тура по дням

1 день

Встреча и прогулка по Шанхаю

Встретим вас в аэропорту Шанхая. Заселимся в отель, пообедаем и отдохнём. Затем начнём знакомство с Шанхаем, финансовой столицей Китая. Мы побываем в классическом саду Юй Юань, пройдём по старейшей улице города и погуляем по набережной Бунд, с одной стороны которой здания 19 века, а с другой — современные небоскрёбы. Также посетим Храм Нефритового Будды.

2 день

Экскурсия по Чжуцзяцзяо

После завтрака начнём экскурсию по Чжуцзяцзяо — городу на воде, который чем-то напоминает Венецию. Этому музею под открытым небом уже больше 17 веков, и он всё ещё хранит атмосферу старинного торгового города. После экскурсии трансфер отвезёт нас на ж/д вокзал, и мы отправимся в Сиань, где заселимся в отель.

3 день

Экскурсия по Сианю

Прогуляемся по пешеходному центру города. Сегодня вы увидите Большую Пагоду Диких Гусей 7 века (входит в список ЮНЕСКО) и городскую стену Сианя (оборонительный комплекс 14 века).

4 день

Терракотовая армия и Великая мечеть

После завтрака будем изучать город, в котором начинался Великий Шёлковый путь. Осмотрим Терракотовую армию и гробницу первого императора династии Цинь. Увидим Великую мечеть, одну из старейших в Сиане, побываем в мусульманском квартале и пройдём у древней городской стены, которая отделяет исторические районы от современных.

После экскурсионной программы — трансфер на жд вокзал и отправление в Пекин. В Пекине встретимся с гидом, заселимся в отель и отдохнём.

5 день

Экскурсия по Пекину

Сегодня исследуем Ламаистский буддийский храм и посетим хутуны в районе Сичэн — старинные кварталы с одноэтажными домами и пагодами. Прогуляемся по парку Цзиншань, с которого открывается шикарный вид на Запретный город.

Ночевать будем в отеле в Пекине.

6 день

Запретный город, Врата Небесного Спокойствия и крупнейшая площадь в мире

После завтрака посетим Запретный город — самый крупный дворцовый комплекс в мире и резиденцию императора Китая. Выйдем на площадь Тяньаньмень, самую большую в мире. От Запретного города её отделяют Врата Небесного Спокойствия.

Обедать будем в ресторане со звездой Мишлен — вы сможете попробовать легендарную утку по-пекински.

7 день

Великая Китайская стена и чайная церемония

Утром поедем за пределы Пекина — к Великой Китайской стене. Дорога займёт около 2 часов. Мы не просто осмотрим крупнейший в мире архитектурный памятник, но и проведём здесь чайную церемонию. Дальше отправимся в Летний дворец — императорскую резиденцию. А рядом находится «Сад заботы о покое в старости».

8 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт.

По желанию вы можете продлить отпуск в Китае. Наши консультанты помогут забронировать отели и внутренние перелёты.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение$2500
1-местное размещение$2900
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/до аэропорта
  • Билеты на скоростные поезда
  • Вся экскурсионная программа с русскоговорящим китайским гидом
  • Чайная церемония
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
  • Билеты в Шанхай и обратно из Пекина
  • Ужины
  • Виза
  • Медицинская страховка
  • Чаевые
  • Доплата за 1-местное размещение - указано в билете
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Шанхая, время прибытия вашего рейса
Завершение: Аэропорт Пекина, доставим к вашему рейсу
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Людмила
Людмила — ваша команда гидов в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 9 туристов
Экскурсионные туры по миру с высоким уровнем комфорта от профессионального гида и автора книги-бестселлера по Египту. Меня зовут Людмила, я работаю в туризме уже 20 лет и точно знаю, что
такое комфорт в путешествии. В любой стране мы организовываем тур таким образом, чтобы вам всегда было комфортно. Это — точно продуманный тайминг и логистика тура; комфортные отели с уровнем не ниже 8.5 из 10 баллов; группы до 10 человек или индивидуальные путешествия; обеды в ресторанах с красивым видом и хорошим меню, а не туристических столовых; профессиональные гиды, знатоки региона; возможность познакомиться с культурой региона — в свои туры мы всегда включаем тематические мастер-классы, посещение местных ремесленников и национальных шоу.

