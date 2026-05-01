Вы побываете в «китайской Венеции» — городе на воде Чжуцзяцзяо, а в Шанхае погуляете по классическому саду Юйюань и набережной Бунд. В
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуемый возраст — от 8 лет.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях и обеды в ресторанах, а также чайная церемония у подножия Великой Китайской стены. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Трансфер на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером и на скоростных поездах.
Виза. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда).
Программа тура по дням
Встреча и прогулка по Шанхаю
Встретим вас в аэропорту Шанхая. Заселимся в отель, пообедаем и отдохнём. Затем начнём знакомство с Шанхаем, финансовой столицей Китая. Мы побываем в классическом саду Юй Юань, пройдём по старейшей улице города и погуляем по набережной Бунд, с одной стороны которой здания 19 века, а с другой — современные небоскрёбы. Также посетим Храм Нефритового Будды.
Экскурсия по Чжуцзяцзяо
После завтрака начнём экскурсию по Чжуцзяцзяо — городу на воде, который чем-то напоминает Венецию. Этому музею под открытым небом уже больше 17 веков, и он всё ещё хранит атмосферу старинного торгового города. После экскурсии трансфер отвезёт нас на ж/д вокзал, и мы отправимся в Сиань, где заселимся в отель.
Экскурсия по Сианю
Прогуляемся по пешеходному центру города. Сегодня вы увидите Большую Пагоду Диких Гусей 7 века (входит в список ЮНЕСКО) и городскую стену Сианя (оборонительный комплекс 14 века).
Терракотовая армия и Великая мечеть
После завтрака будем изучать город, в котором начинался Великий Шёлковый путь. Осмотрим Терракотовую армию и гробницу первого императора династии Цинь. Увидим Великую мечеть, одну из старейших в Сиане, побываем в мусульманском квартале и пройдём у древней городской стены, которая отделяет исторические районы от современных.
После экскурсионной программы — трансфер на жд вокзал и отправление в Пекин. В Пекине встретимся с гидом, заселимся в отель и отдохнём.
Экскурсия по Пекину
Сегодня исследуем Ламаистский буддийский храм и посетим хутуны в районе Сичэн — старинные кварталы с одноэтажными домами и пагодами. Прогуляемся по парку Цзиншань, с которого открывается шикарный вид на Запретный город.
Ночевать будем в отеле в Пекине.
Запретный город, Врата Небесного Спокойствия и крупнейшая площадь в мире
После завтрака посетим Запретный город — самый крупный дворцовый комплекс в мире и резиденцию императора Китая. Выйдем на площадь Тяньаньмень, самую большую в мире. От Запретного города её отделяют Врата Небесного Спокойствия.
Обедать будем в ресторане со звездой Мишлен — вы сможете попробовать легендарную утку по-пекински.
Великая Китайская стена и чайная церемония
Утром поедем за пределы Пекина — к Великой Китайской стене. Дорога займёт около 2 часов. Мы не просто осмотрим крупнейший в мире архитектурный памятник, но и проведём здесь чайную церемонию. Дальше отправимся в Летний дворец — императорскую резиденцию. А рядом находится «Сад заботы о покое в старости».
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт.
По желанию вы можете продлить отпуск в Китае. Наши консультанты помогут забронировать отели и внутренние перелёты.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|$2500
|1-местное размещение
|$2900
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Трансферы по маршруту, в том числе из/до аэропорта
- Билеты на скоростные поезда
- Вся экскурсионная программа с русскоговорящим китайским гидом
- Чайная церемония
- Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
- Билеты в Шанхай и обратно из Пекина
- Ужины
- Виза
- Медицинская страховка
- Чаевые
- Доплата за 1-местное размещение - указано в билете