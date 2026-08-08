Неочевидный Шэньчжэнь: от мазка кисти до тысячелетних фонарей
Душа, ремесло и история - с мастер-классом по живописи
Шэньчжэнь — это не только небоскрёбы и технологии. За фасадом мегаполиса скрываются уютные миры, где время течёт иначе. Мы приглашаем вас в путешествие по двум деревням и академии. Вы узнаете о скрытых смыслах в архитектуре и создадите картину с помощью художника. А вечером полюбуетесь отражением красных фонарей в воде.
Описание мастер-класса
Утро начнём в Дафэне — всемирно известной «деревне художников». Как она стала центром живописи? От подделок до признанного арт-кластера, где работают тысячи творцов — вы узнаете историю этого места. Увидите, как рождаются картины, попробуете сами написать шедевр (даже если никогда не держали кисть) и почувствуете себя частью арт-сообщества.
День проведём в Ганькэне — древней деревне народа хакка с 350-летней историей. Почему их называют «китайскими цыганами»? Откуда в деревне сторожевые башни и как пираты терроризировали южное побережье страны? Узкие улочки, традиционная архитектура и аромат уличной еды перенесут вас в старый Китай. А мы расскажем о набегах, обороне и местных генералах.
Волшебный вечер встретим в «Академии 24 историй». Тысячи красных фонарей отражаются в воде — романтичное место для прогулок и невероятных фотографий. Разберёмся в принципах сада «горы и воды», символике пагод и мостов. Заодно коротко пройдём по китайской историографии — от Жёлтого императора до династии Мин.
Примерный тайминг
8:30 — встреча 9:00 — прогулка по Дафэню 10:30 — мастер-класс по живописи (≈1,5 ч) 12:00 — обед 13:00 — выезд в Ганькэн на такси (≈30 мин) 13:30 — прибытие в Ганькэн 17:00 — переход в «Академию 24 историй» (пешком, 10 мин) 17:30 — посещение академии 19:30 — выход из академии и ужин
Организационные детали
Дополнительные расходы
Мастер-класс по живописи: 30–100 юаней (≈$4–15, зависит от размера картины)
Вход в академию: 30 юаней (≈$4)
Питание: обед — 40–60 юаней на чел. (≈$6–9), ужин — 60–80 юаней на чел. (≈$9–12)
Такси между локациями
С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Шэньчжэни
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я постоянно живу в Шэньчжэне (Китай). Вместе с супругом Пэнфэем мы — интернациональная пара, свободно говорим на русском, китайском и английском языках.
Предлагаем услуги русскоязычного гида и сопровождающего как для групп, читать дальшеуменьшить
так и для индивидуальных путешественников. Основной регион работы: Шэньчжэнь и окрестности — Гуанчжоу, Гонконг.
Дополнительная услуга (благодаря знанию делового китайского и английского): сопровождение на заводы, перевод бизнес-переговоров и торговых встреч.
Мы несколько лет работали переводчиками в Москве и на торговых выставках. Мой супруг также работал гидом для китайских путешественников в Москве. У нас есть опыт и с деловыми визитами в Китае.
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