Шэньчжэнь — это не только небоскрёбы и технологии. За фасадом мегаполиса скрываются уютные миры, где время течёт иначе. Мы приглашаем вас в путешествие по двум деревням и академии. Вы узнаете о скрытых смыслах в архитектуре и создадите картину с помощью художника. А вечером полюбуетесь отражением красных фонарей в воде.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание мастер-класса

Утро начнём в Дафэне — всемирно известной «деревне художников». Как она стала центром живописи? От подделок до признанного арт-кластера, где работают тысячи творцов — вы узнаете историю этого места. Увидите, как рождаются картины, попробуете сами написать шедевр (даже если никогда не держали кисть) и почувствуете себя частью арт-сообщества.

День проведём в Ганькэне — древней деревне народа хакка с 350-летней историей. Почему их называют «китайскими цыганами»? Откуда в деревне сторожевые башни и как пираты терроризировали южное побережье страны? Узкие улочки, традиционная архитектура и аромат уличной еды перенесут вас в старый Китай. А мы расскажем о набегах, обороне и местных генералах.

Волшебный вечер встретим в «Академии 24 историй». Тысячи красных фонарей отражаются в воде — романтичное место для прогулок и невероятных фотографий. Разберёмся в принципах сада «горы и воды», символике пагод и мостов. Заодно коротко пройдём по китайской историографии — от Жёлтого императора до династии Мин.

Примерный тайминг

8:30 — встреча

9:00 — прогулка по Дафэню

10:30 — мастер-класс по живописи (≈1,5 ч)

12:00 — обед

13:00 — выезд в Ганькэн на такси (≈30 мин)

13:30 — прибытие в Ганькэн

17:00 — переход в «Академию 24 историй» (пешком, 10 мин)

17:30 — посещение академии

19:30 — выход из академии и ужин

Организационные детали

Дополнительные расходы

Мастер-класс по живописи: 30–100 юаней (≈$4–15, зависит от размера картины)

Вход в академию: 30 юаней (≈$4)

Питание: обед — 40–60 юаней на чел. (≈$6–9), ужин — 60–80 юаней на чел. (≈$9–12)

Такси между локациями

С вами будет гид из нашей команды.