Шэньчжэнь от А до Я: от рыбацкой деревни до мегаполиса за 45 лет
Увидеть город, где прошлое и будущее существуют одновременно
Шэньчжэнь — молодой мегаполис, который всего за несколько десятилетий прошёл путь от рыбацкой деревни до глобального центра инноваций.
Мы исследуем старинные кварталы и ультрасовременные районы, прокатимся на беспилотном такси, увидим доставку дронами и заглянем в китайскую Кремниевую долину. А я расскажу, как этот город стал символом стремительного развития Китая.
Описание экскурсии
10:00 — встреча в вашем отеле
11:00–12:00 — деревня Наньтоу. Через ворота эпохи Мин войдём в старый город, где древняя архитектура соседствует с модными кафе, дизайнерскими магазинами и уличной едой
12:30 — парк талантов. Вы увидите доставку заказов дронами, по желанию попробуете кофе от робота-бариста и взглянете на Шэньчжэнь глазами его жителей
13:30 — на беспилотном такси до «Джентл Монстр». Прокатитесь на автономном автомобиле: руль вращается сам, а машина общается с пассажирами. Затем посетите один из трёх в мире концептуальных магазинов «Джентл Монстр», где большую часть пространства занимают арт-инсталляции, а дизайнерские вещи становятся частью выставки
14:00–15:00 — китайская Кремниевая долина. Окажемся в районе Хуацянбэй — крупнейшем в мире рынке электроники. Здесь рождаются технологические тренды, а среди бесконечных павильонов можно найти всё: от комплектующих до самых необычных современных гаджетов
Я расскажу:
как рыбацкая деревня за одно поколение стала технологичным мегаполисом
почему Шэньчжэнь называют городом без местных жителей
как утопия «зелёного города» с 1200 парками соседствует с гиперплотностью
в какой момент случился переход от подпольных торговцев электроникой до гигантов вроде Huawei и Tencent
Организационные детали
В стоимость включён трансфер на автомобиле
Можно скорректировать маршрут и составить программу с учётом ваших интересов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
3–4 человека (за чел.)
$100
1–2 человека (за чел.)
$250
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ангелина — ваш гид в Шэньчжэни
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Ангелина. Уже 20 лет я живу в Китае и своими глазами наблюдаю, как Шэньчжэнь из огромной стройки превратился в современный мегаполис.
Я покажу вам не только фасады, но и читать дальшеуменьшить
душу города: уютные старые кварталы, техно-арт-пространства, мангровые парки, лучшие смотровые площадки и места, где проходят шоу дронов, фонтанов и световые представления. Подскажу, какие гаджеты стоит привезти из Китая, где покупать без переплат и какие заведения любят местные — от семейных кафе с отличным димсамом до стильных rooftop-баров с видом на залив.
Больше всего мне нравится видеть, как гости открывают для себя Шэньчжэнь с новой стороны — зелёный, футуристичный, вкусный и невероятно живой. Каждая экскурсия для меня — это возможность поделиться своей любовью к этому удивительному городу.
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