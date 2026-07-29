Шэньчжэнь — молодой мегаполис, который всего за несколько десятилетий прошёл путь от рыбацкой деревни до глобального центра инноваций. Мы исследуем старинные кварталы и ультрасовременные районы, прокатимся на беспилотном такси, увидим доставку дронами и заглянем в китайскую Кремниевую долину. А я расскажу, как этот город стал символом стремительного развития Китая.

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Описание экскурсии

10:00 — встреча в вашем отеле

11:00–12:00 — деревня Наньтоу. Через ворота эпохи Мин войдём в старый город, где древняя архитектура соседствует с модными кафе, дизайнерскими магазинами и уличной едой

12:30 — парк талантов. Вы увидите доставку заказов дронами, по желанию попробуете кофе от робота-бариста и взглянете на Шэньчжэнь глазами его жителей

13:30 — на беспилотном такси до «Джентл Монстр». Прокатитесь на автономном автомобиле: руль вращается сам, а машина общается с пассажирами. Затем посетите один из трёх в мире концептуальных магазинов «Джентл Монстр», где большую часть пространства занимают арт-инсталляции, а дизайнерские вещи становятся частью выставки

14:00–15:00 — китайская Кремниевая долина. Окажемся в районе Хуацянбэй — крупнейшем в мире рынке электроники. Здесь рождаются технологические тренды, а среди бесконечных павильонов можно найти всё: от комплектующих до самых необычных современных гаджетов

Я расскажу:

как рыбацкая деревня за одно поколение стала технологичным мегаполисом

почему Шэньчжэнь называют городом без местных жителей

как утопия «зелёного города» с 1200 парками соседствует с гиперплотностью

в какой момент случился переход от подпольных торговцев электроникой до гигантов вроде Huawei и Tencent

Организационные детали