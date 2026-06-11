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Один день в Сиане: Терракотовая армия и обзорная экскурсия по городу

Познакомиться с наследием первого императора Китая и увидеть главные места древней столицы
Сиань был столицей Китая на протяжении многих веков, и именно здесь находится одно из самых известных археологических открытий в мире — Терракотовая армия.

Вы познакомитесь с историей императора Цинь Шихуана и его легендарного воинства, а затем отправитесь на обзорную прогулку по городу. Так за один день вы увидите и древнее наследие Китая, и современную жизнь Сианя.
Один день в Сиане: Терракотовая армия и обзорная экскурсия по городу
Один день в Сиане: Терракотовая армия и обзорная экскурсия по городу
Один день в Сиане: Терракотовая армия и обзорная экскурсия по городу

Описание экскурсии

  • Поездка в музей Терракотовой армии. Время в пути — от 40 минут до 1,5 часа.
  • Мемориальная площадь.
  • Павильон № 1 — самый масштабный павильон с воинами, выстроенными в боевом порядке.
  • Павильон № 2 — элитные подразделения: лучники, кавалерия и боевые колесницы.
  • Павильон № 3 — командный штаб Терракотовой армии.
  • Музей с артефактами эпохи Цинь, реконструкциями оружия и образцами древних пигментов.
  • Панорамный вид на гробницу Цинь Шихуана. Сама гробница остаётся нетронутой и закрытой для посещения, но вы увидите её курган издалека.
  • Сувенирная галерея, где можно приобрести миниатюрные копии терракотовых воинов и другие традиционные китайские сувениры.
  • Возвращение в город и прогулка по Мусульманскому кварталу.

Вы узнаете:

  • О роли императора Цинь Шихуана в объединении Китая.
  • О его наследии, которое продолжает влиять на страну более двух тысяч лет спустя.
  • О том, как местные крестьяне случайно обнаружили Терракотовую армию.
  • О Сиане — одной из великих столиц Китая, правивших здесь императорах и событиях, связанных с их эпохой.

Организационные детали

  • Дополнительно, в том числе за гида, оплачиваются билеты в музей — 120 юаней за чел.
  • Если вас нужно забрать в аэропорту, это оплачивается дополнительно по договорённости.
  • С вами будет гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Сиани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 983 туристов
Я и мои товарищи оказываем услуги гидов-переводчиков в Пекине и других городах Китая с начала 2010-х годов. Умеем простым языком рассказать о китайских традициях, культуре и многовековой истории. Будем рады показать вам интересные места Китая!

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