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Сиань был столицей Китая на протяжении многих веков, и именно здесь находится одно из самых известных археологических открытий в мире — Терракотовая армия.



Вы познакомитесь с историей императора Цинь Шихуана и его легендарного воинства, а затем отправитесь на обзорную прогулку по городу. Так за один день вы увидите и древнее наследие Китая, и современную жизнь Сианя.