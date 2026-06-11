Сиань был столицей Китая на протяжении многих веков, и именно здесь находится одно из самых известных археологических открытий в мире — Терракотовая армия.
Вы познакомитесь с историей императора Цинь Шихуана и его легендарного воинства, а затем отправитесь на обзорную прогулку по городу. Так за один день вы увидите и древнее наследие Китая, и современную жизнь Сианя.
Вы познакомитесь с историей императора Цинь Шихуана и его легендарного воинства, а затем отправитесь на обзорную прогулку по городу. Так за один день вы увидите и древнее наследие Китая, и современную жизнь Сианя.
Описание экскурсии
- Поездка в музей Терракотовой армии. Время в пути — от 40 минут до 1,5 часа.
- Мемориальная площадь.
- Павильон № 1 — самый масштабный павильон с воинами, выстроенными в боевом порядке.
- Павильон № 2 — элитные подразделения: лучники, кавалерия и боевые колесницы.
- Павильон № 3 — командный штаб Терракотовой армии.
- Музей с артефактами эпохи Цинь, реконструкциями оружия и образцами древних пигментов.
- Панорамный вид на гробницу Цинь Шихуана. Сама гробница остаётся нетронутой и закрытой для посещения, но вы увидите её курган издалека.
- Сувенирная галерея, где можно приобрести миниатюрные копии терракотовых воинов и другие традиционные китайские сувениры.
- Возвращение в город и прогулка по Мусульманскому кварталу.
Вы узнаете:
- О роли императора Цинь Шихуана в объединении Китая.
- О его наследии, которое продолжает влиять на страну более двух тысяч лет спустя.
- О том, как местные крестьяне случайно обнаружили Терракотовую армию.
- О Сиане — одной из великих столиц Китая, правивших здесь императорах и событиях, связанных с их эпохой.
Организационные детали
- Дополнительно, в том числе за гида, оплачиваются билеты в музей — 120 юаней за чел.
- Если вас нужно забрать в аэропорту, это оплачивается дополнительно по договорённости.
- С вами будет гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Сиани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 983 туристов
Я и мои товарищи оказываем услуги гидов-переводчиков в Пекине и других городах Китая с начала 2010-х годов. Умеем простым языком рассказать о китайских традициях, культуре и многовековой истории. Будем рады показать вам интересные места Китая!
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