Экскурсия по ночной
Вечерняя экскурсия по Старой Риге. Для гостей, находящихся в Риге проездом или для тех, кто предпочитает прогулки по вечернему городу.
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Что вас ожидает:
- Домский в Риге
- Церковь Св Петра
- Церковь Св Иоанна
- Дом с черными кошками
- Большая и Малая гидьдии
- Ратушная площадь
- Дом Черноголовых
- Дом Швабе
- Пороховая башня
- Шведские ворота
- Бастионная горка
- Памятник Бременским музыкантам
- Три брата
- Домская площадь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Рига красива в любое время года, очаровательна и неповторима как днем, так и при свете фонарей. «Город -загадка, город-мечта».. способная радовать, удивлять, манящая вернуться сюда раз за разом. Вечерний город живет неспешной жизнью. Приглушенный свет фонариков, тихая музыка, доносящаяся из ресторанов и маленьких кафе, праздная публика. . атмосфера праздника и удовольствий.
Мы с вами погуляем по Старой Риге, я расскажу об истории и архитектуре Вэцриги (в переводе с латышского языка-Старой Риги),увидим самые яркие достопримечательности города. Прогулка займет около 2,5 часов и, помимо Старого города, мы осмотрим сквер у Национальной оперы, увидим Памятник Свободы и Бастионную горку,
загадаем желание у Латерны Счастья и памятника Бременским музыкантам.
Экскурсия в первую очередь интересна для тех, кто находится в Риге проездом и предпочитает экскурсию по городу часам ожидания в аэропорту.
Ежедневно. С 17:00 до 1:00.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Транспортные расходы.
- Если пожелаете, могу встретить вас в аэропорту на своем автомобиле
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: по договоренности с туристамиЗавершение: Старый город
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно. С 17:00 до 1:00.Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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papov.sl
4 июля 2017
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