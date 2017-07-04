Экскурсия по ночной (вечерней) Старой Риге

Экскурсия по ночной

5
1 оценка
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Вечерняя экскурсия по Старой Риге. Для гостей, находящихся в Риге проездом или для тех, кто предпочитает прогулки по вечернему городу.
Экскурсия по ночной (вечерней) Старой Риге
Экскурсия по ночной (вечерней) Старой Риге
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Что вас ожидает:

  • Домский в Риге
  • Церковь Св Петра
  • Церковь Св Иоанна
  • Дом с черными кошками
  • Большая и Малая гидьдии
  • Ратушная площадь
  • Дом Черноголовых
  • Дом Швабе
  • Пороховая башня
  • Шведские ворота
  • Бастионная горка
  • Памятник Бременским музыкантам
  • Три брата
  • Домская площадь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Рига красива в любое время года, очаровательна и неповторима как днем, так и при свете фонарей. «Город -загадка, город-мечта».. способная радовать, удивлять, манящая вернуться сюда раз за разом. Вечерний город живет неспешной жизнью. Приглушенный свет фонариков, тихая музыка, доносящаяся из ресторанов и маленьких кафе, праздная публика. . атмосфера праздника и удовольствий.
Мы с вами погуляем по Старой Риге, я расскажу об истории и архитектуре Вэцриги (в переводе с латышского языка-Старой Риги),увидим самые яркие достопримечательности города. Прогулка займет около 2,5 часов и, помимо Старого города, мы осмотрим сквер у Национальной оперы, увидим Памятник Свободы и Бастионную горку,
загадаем желание у Латерны Счастья и памятника Бременским музыкантам.
Экскурсия в первую очередь интересна для тех, кто находится в Риге проездом и предпочитает экскурсию по городу часам ожидания в аэропорту.

Ежедневно. С 17:00 до 1:00.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортные расходы.
  • Если пожелаете, могу встретить вас в аэропорту на своем автомобиле
Где начинаем и завершаем?
Начало: по договоренности с туристами
Завершение: Старый город
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. С 17:00 до 1:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4 июля 2017

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