Рига красива в любое время года, очаровательна и неповторима как днем, так и при свете фонарей. «Город -загадка, город-мечта».. способная радовать, удивлять, манящая вернуться сюда раз за разом. Вечерний город живет неспешной жизнью. Приглушенный свет фонариков, тихая музыка, доносящаяся из ресторанов и маленьких кафе, праздная публика. . атмосфера праздника и удовольствий.

Мы с вами погуляем по Старой Риге, я расскажу об истории и архитектуре Вэцриги (в переводе с латышского языка-Старой Риги),увидим самые яркие достопримечательности города. Прогулка займет около 2,5 часов и, помимо Старого города, мы осмотрим сквер у Национальной оперы, увидим Памятник Свободы и Бастионную горку,

загадаем желание у Латерны Счастья и памятника Бременским музыкантам.

Экскурсия в первую очередь интересна для тех, кто находится в Риге проездом и предпочитает экскурсию по городу часам ожидания в аэропорту.