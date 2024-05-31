Ночные прогулки и экскурсии Риги

Найдено 9 экскурсий в категории «Ночные» в Риге на русском языке, цены от €59. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
История, архитектура и легенды Старой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
208 отзывов
История, архитектура и легенды Старой Риги: погружение в средневековье
Приглашаем на увлекательную прогулку по Старой Риге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 12:30
Завтра в 15:00
65 за всё до 5 чел.
Первое свидание с Ригой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
147 отзывов
Первое свидание с Ригой: средневековье, архитектура, легенды
Погрузитесь в 800-летнюю историю Риги: от средневековых улочек до архитектурных шедевров. Эта экскурсия станет вашим идеальным первым свиданием с городом
Начало: Памятник Свободы
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
59 за всё до 10 чел.
Загадки Старой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
17 отзывов
Вечерняя экскурсия по загадочной Старой Риге для группы до 4 человек
Погрузитесь в атмосферу таинственной Риги, где каждый уголок хранит свои легенды и истории. Эта экскурсия откроет город с новой стороны
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
65 за всё до 6 чел.
Рига проездом
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
Уникальный трансфер с экскурсией по Риге: история, архитектура и бальзам
Ваше короткое ожидание в Риге может превратиться в незабываемое приключение! Встреча в аэропорту, личная экскурсия по городу и возвращение обратно
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
85 за всё до 4 чел.
Секреты Старой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Секреты Старой Риги: Путешествие по историческим улицам
Погрузитесь в атмосферу Средневековья на индивидуальной экскурсии по Старой Риге. Узнайте секреты древнего города и его легенды
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
65 за всё до 5 чел.
Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
67 отзывов
Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество
Погрузитесь в атмосферу Риги, прогуливаясь по её историческому центру с уникальной архитектурой модерна и деревянными домами
Начало: У часов Laima
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
68 за всё до 8 чел.
Несколько часов в Риге. Из аэропорта в город и обратно
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Несколько часов в Риге: от аэропорта до сердца города и обратно
Откройте для себя красоту Риги в короткой экскурсии из аэропорта. Познакомьтесь с историей и архитектурой, прогуляйтесь по улице Альберта
Сегодня в 13:00
Завтра в 15:00
60 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка по Старой Риге
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
31 отзыв
Фотопрогулка по Старой Риге: погружение в историю и красоту
Познакомьтесь с живописными уголками Риги и запечатлейте моменты на профессиональные фотографии во время уникальной фотопрогулки
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
120 за всё до 4 чел.
Вечерняя Рига
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
10 отзывов
Вечерняя Рига: историческая прогулка по живописным уголкам
Исследуйте вечернюю Ригу в компании опытного гида, который раскроет секреты и легенды старинных улиц
Начало: У памятника Свободы с тыльной стороны
Расписание: 14:00, 16:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    31 мая 2024
    История, архитектура и легенды Старой Риги
    Инга провела очень интересную экскурсию и смогла увлечь наших трёх детей-подростков легендами о Риге. Мы много двигались, ныряли в закоулки,
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    проходили лабиринты двориков в сердце Старой Риги. Инга чувствует настроение и интерес своих клиентов с полуслова. Спасибо, Инга, большое за экскурсию, прогулку и Ваш позитив!

  • И
    Ирина
    14 мая 2024
    Фотопрогулка по Старой Риге
    Очень замечательная получилась прогулка по старой Риге. Татьяна очень душевный и добрый человек. С первых минут встречи было это понятно))) Погуляли, пофотографировались 🤤 надеюсь, что снимки получаться такие же теплые и душевные, как наша встреча!
    Очень замечательная получилась прогулка по старой Риге. Татьяна очень душевный и добрый человек. С первых минут встречи было это понятно)))
  • О
    Ольга
    14 мая 2024
    Первое свидание с Ригой
    Все было хорошо организованно. Гид также ответил на все мои вопросы во время экскурсии. Спасибо.
  • Е
    Екатерина
    3 мая 2024
    Рига проездом
    Была эпичная прогулка: ночью гулять по Риге
  • K
    Katia
    29 апреля 2024
    История, архитектура и легенды Старой Риги
    Экскурсия по старому городу Риги на троих была незабываемым опытом! Инга была очень знающей и увлекательной рассказчицой, которая позволил нам
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    окунуться в историю и культуру этого удивительного места. Двухчасовая индивидуальная экскурсия позволила нам увидеть и почувствовать всю прелесть старой Риги. Большое спасибо за такой замечательный опыт!

    Экскурсия по старому городу Риги на троих была незабываемым опытом! Инга была очень знающей и увлекательной
  • А
    Анна
    17 апреля 2024
    История, архитектура и легенды Старой Риги
    Возможно ли узнать и влюбиться в Ригу за 2 часа? Да,возможно!Огромное спасибо Инге за глубокие знания,интересную экскурсию! Планируем вернуться и ещё раз пообщаться с нашим прекрасным экскурсоводом!
  • А
    Александр
    12 марта 2024
    Первое свидание с Ригой
    Отличный экскурсовод. Приятный и не напряжный маршрут. Прекрасная и живая подача материала. Разумная цена. Настоятельно рекомендую!
  • В
    Вера
    24 декабря 2023
    Загадки Старой Риги
    Инга прекрасный экскурсовод! Очень внимательный, интелегентный и знающий свое дело. Была на экскурсии с сыном подростком:) наш гид нашла с ним общий язык и сделала максимум, чтобы ему понравилось и знания все же остались в памяти:) Еще раз огромное спасибо!
  • В
    Валерия
    4 декабря 2023
    Первое свидание с Ригой
    Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод многое показала и рассказала. Высший класс!
  • Г
    Григорий
    25 октября 2023
    Рига проездом
    Спасибо большое Игорю за прекрасную экскурсию по Риге! Он - человек влюбленный в Ригу и частичку своей любви и энтузиазма
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    передал и нам! Провел по самым значимым достопримечательностям города. Мы ставим ему самую высокую оценку и советуем всем посетителям Трипстера в Риге воспользоваться его услугами!

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Ночные»

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  1. История, архитектура и легенды Старой Риги
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  5. Секреты Старой Риги
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  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Домской Собор
  6. Домская площадь
  7. Турайда
  8. Церковь св. Яна
  9. Собор Святого Петра
  10. Памятник Свободы
Сколько стоит экскурсия по Риге в июне 2024
Сейчас в Риге в категории "Ночные" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 59 до 120. Туристы уже оставили гидам 528 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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