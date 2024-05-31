1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
История, архитектура и легенды Старой Риги: погружение в средневековье
Приглашаем на увлекательную прогулку по Старой Риге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 12:30
Завтра в 15:00
€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первое свидание с Ригой: средневековье, архитектура, легенды
Погрузитесь в 800-летнюю историю Риги: от средневековых улочек до архитектурных шедевров. Эта экскурсия станет вашим идеальным первым свиданием с городом
Начало: Памятник Свободы
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€59 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Вечерняя экскурсия по загадочной Старой Риге для группы до 4 человек
Погрузитесь в атмосферу таинственной Риги, где каждый уголок хранит свои легенды и истории. Эта экскурсия откроет город с новой стороны
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€65 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уникальный трансфер с экскурсией по Риге: история, архитектура и бальзам
Ваше короткое ожидание в Риге может превратиться в незабываемое приключение! Встреча в аэропорту, личная экскурсия по городу и возвращение обратно
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
€85 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Секреты Старой Риги: Путешествие по историческим улицам
Погрузитесь в атмосферу Средневековья на индивидуальной экскурсии по Старой Риге. Узнайте секреты древнего города и его легенды
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество
Погрузитесь в атмосферу Риги, прогуливаясь по её историческому центру с уникальной архитектурой модерна и деревянными домами
Начало: У часов Laima
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
€68 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Несколько часов в Риге: от аэропорта до сердца города и обратно
Откройте для себя красоту Риги в короткой экскурсии из аэропорта. Познакомьтесь с историей и архитектурой, прогуляйтесь по улице Альберта
Сегодня в 13:00
Завтра в 15:00
€60 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по Старой Риге: погружение в историю и красоту
Познакомьтесь с живописными уголками Риги и запечатлейте моменты на профессиональные фотографии во время уникальной фотопрогулки
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€120 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Вечерняя Рига: историческая прогулка по живописным уголкам
Исследуйте вечернюю Ригу в компании опытного гида, который раскроет секреты и легенды старинных улиц
Начало: У памятника Свободы с тыльной стороны
Расписание: 14:00, 16:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
€60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим31 мая 2024Инга провела очень интересную экскурсию и смогла увлечь наших трёх детей-подростков легендами о Риге. Мы много двигались, ныряли в закоулки,
- ИИрина14 мая 2024Очень замечательная получилась прогулка по старой Риге. Татьяна очень душевный и добрый человек. С первых минут встречи было это понятно))) Погуляли, пофотографировались 🤤 надеюсь, что снимки получаться такие же теплые и душевные, как наша встреча!
- ООльга14 мая 2024Все было хорошо организованно. Гид также ответил на все мои вопросы во время экскурсии. Спасибо.
- ЕЕкатерина3 мая 2024Была эпичная прогулка: ночью гулять по Риге
- KKatia29 апреля 2024Экскурсия по старому городу Риги на троих была незабываемым опытом! Инга была очень знающей и увлекательной рассказчицой, которая позволил нам
- ААнна17 апреля 2024Возможно ли узнать и влюбиться в Ригу за 2 часа? Да,возможно!Огромное спасибо Инге за глубокие знания,интересную экскурсию! Планируем вернуться и ещё раз пообщаться с нашим прекрасным экскурсоводом!
- ААлександр12 марта 2024Отличный экскурсовод. Приятный и не напряжный маршрут. Прекрасная и живая подача материала. Разумная цена. Настоятельно рекомендую!
- ВВера24 декабря 2023Инга прекрасный экскурсовод! Очень внимательный, интелегентный и знающий свое дело. Была на экскурсии с сыном подростком:) наш гид нашла с ним общий язык и сделала максимум, чтобы ему понравилось и знания все же остались в памяти:) Еще раз огромное спасибо!
- ВВалерия4 декабря 2023Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод многое показала и рассказала. Высший класс!
- ГГригорий25 октября 2023Спасибо большое Игорю за прекрасную экскурсию по Риге! Он - человек влюбленный в Ригу и частичку своей любви и энтузиазма
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Ночные»
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