1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка по Риге: история, легенды и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, слушая рижские легенды и исследуя исторические площади и здания в свете вечерних огней
Начало: У памятника Свободы
«Средневековая красавица в вечернем платье»
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€65 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Вечерняя экскурсия по загадочной Старой Риге для группы до 4 человек
Погрузитесь в атмосферу таинственной Риги, где каждый уголок хранит свои легенды и истории. Эта экскурсия откроет город с новой стороны
«Добро пожаловать в вечернюю загадочную Ригу»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€65 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уникальный трансфер с экскурсией по Риге: история, архитектура и бальзам
Ваше короткое ожидание в Риге может превратиться в незабываемое приключение! Встреча в аэропорту, личная экскурсия по городу и возвращение обратно
«Стоимость экскурсии в ночное время выше на 20%»
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
€85 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Несколько часов в Риге: от аэропорта до сердца города и обратно
Откройте для себя красоту Риги в короткой экскурсии из аэропорта. Познакомьтесь с историей и архитектурой, прогуляйтесь по улице Альберта
«Экскурсия возможна и в ночное время»
Сегодня в 13:00
Завтра в 15:00
€60 за всё до 2 чел.
Мини-группа
2 часа
Вечерняя Рига: историческая прогулка по живописным уголкам
Исследуйте вечернюю Ригу в компании опытного гида, который раскроет секреты и легенды старинных улиц
Начало: У памятника Свободы с тыльной стороны
«Вечерняя прогулка по Старому городу»
Расписание: 14:00, 16:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
€60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна21 мая 2024Замечательная экскурсия. Лия влюбила в город с первого взгляда. Очень много полезной, интересной информации. Увлекательный и разнообразный маршрут. Рекомендуем к посещению.
- ЕЕкатерина3 мая 2024Была эпичная прогулка: ночью гулять по Риге
- ВВера24 декабря 2023Инга прекрасный экскурсовод! Очень внимательный, интелегентный и знающий свое дело. Была на экскурсии с сыном подростком:) наш гид нашла с ним общий язык и сделала максимум, чтобы ему понравилось и знания все же остались в памяти:) Еще раз огромное спасибо!
- ГГригорий25 октября 2023Спасибо большое Игорю за прекрасную экскурсию по Риге! Он - человек влюбленный в Ригу и частичку своей любви и энтузиазма
- ГГорак4 октября 2023Инга - отличный гид! Всё нам понравилось, всё она запланировала, чтобы нам было удобно и интересно. Передайте её привет! Михаил из Брно - Чехия
- ММарина17 сентября 2023Большое спасибо Инге за замечательную экскурсию! Мы заново открыли для себя старую Ригу. С удовольствием будем рекомендовать эту экскурсию и прекрасного экскурсовода Ингу своим друзьям.
- ТТаня+Саша14 сентября 2023Отзывчивая Лия провела нам чудесную экскурсию по прекрасной Риге, показала уголочки скрытые от глаза при обычной прогулке по городу, рассказала
- ММихаил8 августа 2023Лия прекрасный знающий гид. Очень важно даже в дождливый день когда многие отменяли экскурсии она пришла и показала город с
- ТТатьяна26 декабря 2022Очень довольны экскурсией и супер экскурсоводом Ингой. Очень приятное общение, много интересной информации. Спасибо. Обязательно посоветует другим.
- JJevgenia27 марта 2022Отличные впечатления! Нам очень не повезло с погодой, но несмотря ни на что Лия провела с нами великолепную прогулку! Спасибо огромное!
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Вечерние»
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