А Анна Вечерняя Рига Замечательная экскурсия. Лия влюбила в город с первого взгляда. Очень много полезной, интересной информации. Увлекательный и разнообразный маршрут. Рекомендуем к посещению.

Е Екатерина Рига проездом Была эпичная прогулка: ночью гулять по Риге

В Вера Загадки Старой Риги Инга прекрасный экскурсовод! Очень внимательный, интелегентный и знающий свое дело. Была на экскурсии с сыном подростком:) наш гид нашла с ним общий язык и сделала максимум, чтобы ему понравилось и знания все же остались в памяти:) Еще раз огромное спасибо!

Г Григорий Рига проездом читать дальше передал и нам! Провел по самым значимым достопримечательностям города. Мы ставим ему самую высокую оценку и советуем всем посетителям Трипстера в Риге воспользоваться его услугами! Спасибо большое Игорю за прекрасную экскурсию по Риге! Он - человек влюбленный в Ригу и частичку своей любви и энтузиазма

Г Горак Загадки Старой Риги Инга - отличный гид! Всё нам понравилось, всё она запланировала, чтобы нам было удобно и интересно. Передайте её привет! Михаил из Брно - Чехия

М Марина Несколько часов в Риге. Из аэропорта в город и обратно Большое спасибо Инге за замечательную экскурсию! Мы заново открыли для себя старую Ригу. С удовольствием будем рекомендовать эту экскурсию и прекрасного экскурсовода Ингу своим друзьям.

Т Таня+Саша Вечерняя Рига читать дальше как перелелись народы, религия и многое другое на этой земле Нам очень понравилась и легкость в общении и передаче информации и глубина знаний Лии. Лия посоветовала нам еще несколько значимых мест для просмотра самостоятельно и мы ей очень за это благодарны. Отзывчивая Лия провела нам чудесную экскурсию по прекрасной Риге, показала уголочки скрытые от глаза при обычной прогулке по городу, рассказала

М Михаил Вечерняя Рига читать дальше самой лучшей стороны. К сожалению у меня старая травма ноги но Лия была терпелива, никуда меня не торопила показала все что я хотел увидеть Конечно буду ее рекомендовать другим клиентам Лия прекрасный знающий гид. Очень важно даже в дождливый день когда многие отменяли экскурсии она пришла и показала город с

Т Татьяна Загадки Старой Риги Очень довольны экскурсией и супер экскурсоводом Ингой. Очень приятное общение, много интересной информации. Спасибо. Обязательно посоветует другим.