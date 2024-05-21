Вечерние экскурсии Риги

Найдено 5 экскурсий в категории «Вечерние» в Риге на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя Рига
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
74 отзыва
Вечерняя прогулка по Риге: история, легенды и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, слушая рижские легенды и исследуя исторические площади и здания в свете вечерних огней
Начало: У памятника Свободы
«Средневековая красавица в вечернем платье»
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
65 за всё до 6 чел.
Загадки Старой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
17 отзывов
Вечерняя экскурсия по загадочной Старой Риге для группы до 4 человек
Погрузитесь в атмосферу таинственной Риги, где каждый уголок хранит свои легенды и истории. Эта экскурсия откроет город с новой стороны
«Добро пожаловать в вечернюю загадочную Ригу»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
65 за всё до 6 чел.
Рига проездом
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
Уникальный трансфер с экскурсией по Риге: история, архитектура и бальзам
Ваше короткое ожидание в Риге может превратиться в незабываемое приключение! Встреча в аэропорту, личная экскурсия по городу и возвращение обратно
«Стоимость экскурсии в ночное время выше на 20%»
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
85 за всё до 4 чел.
Несколько часов в Риге. Из аэропорта в город и обратно
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Несколько часов в Риге: от аэропорта до сердца города и обратно
Откройте для себя красоту Риги в короткой экскурсии из аэропорта. Познакомьтесь с историей и архитектурой, прогуляйтесь по улице Альберта
«Экскурсия возможна и в ночное время»
Сегодня в 13:00
Завтра в 15:00
60 за всё до 2 чел.
Вечерняя Рига
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
10 отзывов
Вечерняя Рига: историческая прогулка по живописным уголкам
Исследуйте вечернюю Ригу в компании опытного гида, который раскроет секреты и легенды старинных улиц
Начало: У памятника Свободы с тыльной стороны
«Вечерняя прогулка по Старому городу»
Расписание: 14:00, 16:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    21 мая 2024
    Вечерняя Рига
    Замечательная экскурсия. Лия влюбила в город с первого взгляда. Очень много полезной, интересной информации. Увлекательный и разнообразный маршрут. Рекомендуем к посещению.
  • Е
    Екатерина
    3 мая 2024
    Рига проездом
    Была эпичная прогулка: ночью гулять по Риге
  • В
    Вера
    24 декабря 2023
    Загадки Старой Риги
    Инга прекрасный экскурсовод! Очень внимательный, интелегентный и знающий свое дело. Была на экскурсии с сыном подростком:) наш гид нашла с ним общий язык и сделала максимум, чтобы ему понравилось и знания все же остались в памяти:) Еще раз огромное спасибо!
  • Г
    Григорий
    25 октября 2023
    Рига проездом
    Спасибо большое Игорю за прекрасную экскурсию по Риге! Он - человек влюбленный в Ригу и частичку своей любви и энтузиазма
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    передал и нам! Провел по самым значимым достопримечательностям города. Мы ставим ему самую высокую оценку и советуем всем посетителям Трипстера в Риге воспользоваться его услугами!

  • Г
    Горак
    4 октября 2023
    Загадки Старой Риги
    Инга - отличный гид! Всё нам понравилось, всё она запланировала, чтобы нам было удобно и интересно. Передайте её привет! Михаил из Брно - Чехия
  • М
    Марина
    17 сентября 2023
    Несколько часов в Риге. Из аэропорта в город и обратно
    Большое спасибо Инге за замечательную экскурсию! Мы заново открыли для себя старую Ригу. С удовольствием будем рекомендовать эту экскурсию и прекрасного экскурсовода Ингу своим друзьям.
  • Т
    Таня+Саша
    14 сентября 2023
    Вечерняя Рига
    Отзывчивая Лия провела нам чудесную экскурсию по прекрасной Риге, показала уголочки скрытые от глаза при обычной прогулке по городу, рассказала
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    как перелелись народы, религия и многое другое на этой земле Нам очень понравилась и легкость в общении и передаче информации и глубина знаний Лии. Лия посоветовала нам еще несколько значимых мест для просмотра самостоятельно и мы ей очень за это благодарны.

  • М
    Михаил
    8 августа 2023
    Вечерняя Рига
    Лия прекрасный знающий гид. Очень важно даже в дождливый день когда многие отменяли экскурсии она пришла и показала город с
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    самой лучшей стороны. К сожалению у меня старая травма ноги но Лия была терпелива, никуда меня не торопила показала все что я хотел увидеть Конечно буду ее рекомендовать другим клиентам

    Лия прекрасный знающий гид. Очень важно даже в дождливый день когда многие отменяли экскурсии она пришлаЛия прекрасный знающий гид. Очень важно даже в дождливый день когда многие отменяли экскурсии она пришлаЛия прекрасный знающий гид. Очень важно даже в дождливый день когда многие отменяли экскурсии она пришлаЛия прекрасный знающий гид. Очень важно даже в дождливый день когда многие отменяли экскурсии она пришла
  • Т
    Татьяна
    26 декабря 2022
    Загадки Старой Риги
    Очень довольны экскурсией и супер экскурсоводом Ингой. Очень приятное общение, много интересной информации. Спасибо. Обязательно посоветует другим.
  • J
    Jevgenia
    27 марта 2022
    Вечерняя Рига
    Отличные впечатления! Нам очень не повезло с погодой, но несмотря ни на что Лия провела с нами великолепную прогулку! Спасибо огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Вечерние»

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  5. Домской Собор
  6. Домская площадь
  7. Турайда
  8. Церковь св. Яна
  9. Собор Святого Петра
  10. Памятник Свободы
Сколько стоит экскурсия по Риге в июне 2024
Сейчас в Риге в категории "Вечерние" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 60 до 85. Туристы уже оставили гидам 142 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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