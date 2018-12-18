5 отзывов оставили туристы

Чтобы испечь лучшие пипаркукас, ты должен найти свой рецепт.
Это не кулинарное правило — это девиз нашей рождественской прогулки! Будем пробовать на вкус зимнюю Ригу.
Рождество в Риге — это не только
Это не кулинарное правило — это девиз нашей рождественской прогулки! Будем пробовать на вкус зимнюю Ригу.
Рождество в Риге — это не только
Описание экскурсии
- Начнем прогулку с винного бара на одной из самых красивых улиц Риги, полной Югендстиля. Здесь мы попробуем глинтвейн, потому что зимой холодно и темно, а после глинтвейна тепло и светло. И много глинтвейна зимой не бывает. И у каждого хозяина свой глинтвейн. И после глинтвейна так приятно пройтись по свежему, морозному городу и рассмотреть все вокруг. До следующего глинтвейна, на следующей улице, или в парке, или в пассаже.
- По дороге я покажу вам места, куда вы можете заглянуть после нашей прогулки. Кто знает, где самый вкусный глинтвейн? А к глинтвейну и закуска подается соответствующая, зимняя, сытная, латышская. Все лучшие рестораны и даже маленькие кафешки готовят рождественское меню, и я дам вам все явки и пароли!
- А уже вечер. Зимой почти весь день — вечер. И нужно обязательно попасть на какой-нибудь концерт или посмотреть хороший фильм. Ну, в крайнем случае, накупить кучу подарков любимым. Шерстяные носки и шапки, свечи и скатерти, мед и чай, деревянные игрушки и стеклянная бижутерия. Рига — город Мастеров. Я посоветую, где и как это сделать в лучших рождественских традициях. И непременно со вкусом праздника!
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вика — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1424 туристов
Я дизайнер, обожающий путешествия, разную еду и общение с близкими по духу людьми. Специализируюсь на том, что знаю досконально: моде и еде. Мода — специальность, еда — хобби, местами переходящее
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Удивительно, что в мире информационных технологий информация весьма сжата и не полноценна. И за счет таких экскурсий город действительно воспринимается по-другому, он стал для меня по настоящему вкусным, и абсолютно
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Ю
Виктория, большое Вам спасибо! Благодаря экскурсии мы увидели Ригу, о которой даже не подозревали. Совершенно точно можно сказать, что мы влюбились в Красавицу-Ригу благодаря Вам и собираемся летом вернуться за новыми впечатлениями. Мы очень довольны и, конечно же, рекомендуем Викторию как отличного гида и интересного собеседника.
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Виктория потрясающе внимательный человек и изумительный рассказчик, который легко и непринужденно подстраивает свой рассказ под интересы и вопросы собеседника. Спасибо огромное за интересную и очень познавательную прогулку! Пирожное "Старая Рига" это маленькое чудо! рекомендованные кафе тоже порадовали вкуснейшими блюдами.
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Виктория, спасибо за такое замечательное время в Риге! И за прекрасный рассказ и рекомендации)) Обязательно вернусь в Ваш город:)
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Всё было чудесно. 3 часа прогулки по историческому центру, кафешки. Рекомендую.
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