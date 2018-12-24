5 отзывов оставили туристы

Начнем прогулку 👣 с винного бара на одной из самых красивых 🤩 улиц Риги, полной Югендстиля. Здесь мы попробуем глинтвейн, потому что зимой холодно и темно, а после глинтвейна тепло и светло. И много глинтвейна зимой не бывает. И у каждого хозяина свой глинтвейн. И после глинтвейна так приятно пройтись по свежему, морозному городу и рассмотреть все вокруг. До следующего глинтвейна, на следующей улице, или в парке 🌳, или в пассаже.
По дороге я покажу вам места, куда вы можете заглянуть после нашей прогулки. Кто знает, где самый вкусный глинтвейн? А к глинтвейну и закуска подается соответствующая, зимняя, сытная, латышская. Все лучшие рестораны и даже маленькие кафешки готовят рождественское меню, и я дам вам все явки и пароли!
А уже вечер. Зимой почти весь день — вечер. И нужно обязательно попасть на какой-нибудь концерт или посмотреть хороший фильм 🎥. Ну, в крайнем случае, накупить кучу подарков любимым. Шерстяные носки и шапки, свечи и скатерти, мед и чай, деревянные игрушки и стеклянная бижутерия. Рига — город 🏙️ Мастеров. Я посоветую, где и как это сделать в лучших рождественских традициях. И непременно со вкусом праздника!
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я дизайнер, обожающий путешествия, разную еду и общение с близкими по духу людьми. Специализируюсь на том, что знаю досконально: моде и еде. Мода — специальность, еда — хобби, местами переходящее в специальность (хожу на кулинарные и винные курсы, семинары и прочие образовательные мероприятия, лично общаюсь со многими шефами в Риге). Каждая моя экскурсия, как джазовая импровизация, зависит от зрителя и моего настроения. Двух одинаковых еще не было. Знакомлю не только с архитектурой и историей, но с людьми, которые в этой истории живут. Похожих предложений стараюсь избегать. Хочу, чтобы мои темы были уникальными.
Виктория потрясающе внимательный человек и изумительный рассказчик, который легко и непринужденно подстраивает свой рассказ под интересы и вопросы собеседника. Спасибо огромное за интересную и очень познавательную прогулку! Пирожное "Старая Рига" это маленькое чудо! рекомендованные кафе тоже порадовали вкуснейшими блюдами.
Юрий
19 декабря 2018
Удивительно, что в мире информационных технологий информация весьма сжата и не полноценна. И за счет таких экскурсий город действительно воспринимается по-другому, он стал для меня по настоящему вкусным, и абсолютно точно красочным. Сухая датированность давно ушла лишь в векипидеческие и открытые данные сети Интернет, а вот драйва от самого города -это уже редкость!!!!Нужно отметить, что у Виктории не только хороший вкус, но и просто нереальная энергетика, которую она абсолютно четко и уверено передала мне. Привет уже из Москвы, и удачи во вдохновении для создании новых и увлекательных вкусах Виктория, которые Вы обязательно точно передадите таким увлекающимся путешественникам! Merci )))))
Юлия
10 января 2018
Виктория, большое Вам спасибо! Благодаря экскурсии мы увидели Ригу, о которой даже не подозревали. Совершенно точно можно сказать, что мы влюбились в Красавицу-Ригу благодаря Вам и собираемся летом вернуться за новыми впечатлениями. Мы очень довольны и, конечно же, рекомендуем Викторию как отличного гида и интересного собеседника.
Anastasia
30 декабря 2016
Виктория, спасибо за такое замечательное время в Риге! И за прекрасный рассказ и рекомендации)) Обязательно вернусь в Ваш город :)
Pavelll
16 декабря 2013
Всё было чудесно. 3 часа прогулки по историческому центру, кафешки. Рекомендую.