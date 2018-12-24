5 отзывов оставили туристы

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Попробовать рождественскую Ригу на вкус

Уют и кулинарные традиции праздничного города на пешеходной прогулке

5
5 отзывов
Viktorija
Viktorija – Гид из Риги
Чтобы испечь лучшие пипаркукас, ты должен найти свой рецепт.

Это не кулинарное правило — это девиз нашей рождественской прогулки! Будем пробовать на вкус зимнюю Ригу.

Рождество в Риге — это не только снег, свечи, елка, подарки, но и обязательно глинтвейн, утка, серый горох и пипаркукас.

Пипаркукас — печенье с перчинкой, рецепт которого передается из поколения в поколение.

Его запах начинается в декабре с первым снегом.

Мы попробуем все возможные варианты печенья и прикупим теста, чтобы дома вспомнить аромат Рождества и угостить им своих близких.

А я расскажу вам об особенностях латышской кухни 🥧.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От €65 за экскурсию

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Попробовать рождественскую Ригу на вкус
Попробовать рождественскую Ригу на вкус

Что вас ожидает

  • Начнем прогулку 👣 с винного бара на одной из самых красивых 🤩 улиц Риги, полной Югендстиля. Здесь мы попробуем глинтвейн, потому что зимой холодно и темно, а после глинтвейна тепло и светло. И много глинтвейна зимой не бывает. И у каждого хозяина свой глинтвейн. И после глинтвейна так приятно пройтись по свежему, морозному городу и рассмотреть все вокруг. До следующего глинтвейна, на следующей улице, или в парке 🌳, или в пассаже.
  • По дороге я покажу вам места, куда вы можете заглянуть после нашей прогулки. Кто знает, где самый вкусный глинтвейн? А к глинтвейну и закуска подается соответствующая, зимняя, сытная, латышская. Все лучшие рестораны и даже маленькие кафешки готовят рождественское меню, и я дам вам все явки и пароли!
  • А уже вечер. Зимой почти весь день — вечер. И нужно обязательно попасть на какой-нибудь концерт или посмотреть хороший фильм 🎥. Ну, в крайнем случае, накупить кучу подарков любимым. Шерстяные носки и шапки, свечи и скатерти, мед и чай, деревянные игрушки и стеклянная бижутерия. Рига — город 🏙️ Мастеров. Я посоветую, где и как это сделать в лучших рождественских традициях. И непременно со вкусом праздника!
Попробовать рождественскую Ригу на вкус
Попробовать рождественскую Ригу на вкус
Попробовать рождественскую Ригу на вкус
Попробовать рождественскую Ригу на вкус
Попробовать рождественскую Ригу на вкус
Попробовать рождественскую Ригу на вкус
Попробовать рождественскую Ригу на вкус
Попробовать рождественскую Ригу на вкус
Попробовать рождественскую Ригу на вкус

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Viktorija
Viktorija
Я дизайнер, обожающий путешествия, разную еду и общение с близкими по духу людьми. Специализируюсь на том, что знаю досконально: моде и еде. Мода — специальность, еда — хобби, местами переходящее в специальность (хожу на кулинарные и винные курсы, семинары и прочие образовательные мероприятия, лично общаюсь со многими шефами в Риге). Каждая моя экскурсия, как джазовая импровизация, зависит от зрителя и моего настроения. Двух одинаковых еще не было. Знакомлю не только с архитектурой и историей, но с людьми, которые в этой истории живут. Похожих предложений стараюсь избегать. Хочу, чтобы мои темы были уникальными.
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5 отзывов оставили туристы

24 декабря 2018
Виктория потрясающе внимательный человек и изумительный рассказчик, который легко и непринужденно подстраивает свой рассказ под интересы и вопросы собеседника. Спасибо огромное за интересную и очень познавательную прогулку! Пирожное "Старая Рига" это маленькое чудо! рекомендованные кафе тоже порадовали вкуснейшими блюдами.
19 декабря 2018
Удивительно, что в мире информационных технологий информация весьма сжата и не полноценна. И за счет таких экскурсий город действительно воспринимается по-другому, он стал для меня по настоящему вкусным, и абсолютно точно красочным. Сухая датированность давно ушла лишь в векипидеческие и открытые данные сети Интернет, а вот драйва от самого города -это уже редкость!!!!Нужно отметить, что у Виктории не только хороший вкус, но и просто нереальная энергетика, которую она абсолютно четко и уверено передала мне. Привет уже из Москвы, и удачи во вдохновении для создании новых и увлекательных вкусах Виктория, которые Вы обязательно точно передадите таким увлекающимся путешественникам! Merci )))))
10 января 2018
Виктория, большое Вам спасибо! Благодаря экскурсии мы увидели Ригу, о которой даже не подозревали. Совершенно точно можно сказать, что мы влюбились в Красавицу-Ригу благодаря Вам и собираемся летом вернуться за новыми впечатлениями. Мы очень довольны и, конечно же, рекомендуем Викторию как отличного гида и интересного собеседника.
Anastasia
30 декабря 2016
Виктория, спасибо за такое замечательное время в Риге! И за прекрасный рассказ и рекомендации)) Обязательно вернусь в Ваш город :)
Pavelll
16 декабря 2013
Всё было чудесно. 3 часа прогулки по историческому центру, кафешки. Рекомендую.

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