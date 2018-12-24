5 отзывов оставили туристы

Удивительно, что в мире информационных технологий информация весьма сжата и не полноценна. И за счет таких экскурсий город действительно воспринимается по-другому, он стал для меня по настоящему вкусным, и абсолютно точно красочным. Сухая датированность давно ушла лишь в векипидеческие и открытые данные сети Интернет, а вот драйва от самого города -это уже редкость!!!!Нужно отметить, что у Виктории не только хороший вкус, но и просто нереальная энергетика, которую она абсолютно четко и уверено передала мне. Привет уже из Москвы, и удачи во вдохновении для создании новых и увлекательных вкусах Виктория, которые Вы обязательно точно передадите таким увлекающимся путешественникам! Merci )))))