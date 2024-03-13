Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Риге

Найдено 4 экскурсии в категории «Зимние» в Риге на русском языке, цены от €53. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Ригу за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Влюбиться в Ригу за один день: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Риги, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждут легенды, архитектурные шедевры и неповторимый дух города
Начало: У памятника Свободы
«Вы увидите основные достопримечательности Бульварного кольца: памятник Свободы, фонтан Нимфа, оперный театр, православный собор Рождества Христова, Бастионную горку и памятник Барклаю-де-Толли»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
65 за всё до 10 чел.
Попробовать рождественскую Ригу на вкус
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Попробовать рождественскую Ригу на вкус: гастрономическое приключение
Погрузитесь в атмосферу праздника с экскурсией по рождественской Риге. Вас ждут уютные улицы, вкусный глинтвейн и теплые встречи
Начало: По договоренности
«Здесь мы попробуем глинтвейн, потому что зимой холодно и темно, а после глинтвейна тепло и светло»
12 июня в 11:30
13 июня в 11:30
от 65 за всё до 6 чел.
Новогодняя Рига
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Новогодняя Рига: уникальное путешествие по средневековым улочкам
Погрузитесь в атмосферу праздника с экскурсией по Новогодней Риге. Узкие улочки, рождественские базары и уютные кафе ждут вас
«Приглашаю вас окунуться в волшебную новогоднюю сказку»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 53 за всё до 3 чел.
Ливонская Швейцария и замок Венден
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Ливонская Швейцария и замок Венден: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Сигулде и Цесису. Посетите замок Венден и насладитесь живописными видами долины реки Гауи. Услуги гида и транспорт включены
«Дополнительные траты: входные билеты в замки (для взрослых — €18,5 летом и €14,5 зимой, детям, пенсионерам и студентам — со скидкой)»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
254 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • в
    вероника
    13 марта 2024
    Влюбиться в Ригу за один день
    Прекрасная прогулка с Игорем; интеллигент, хорошо владеющий материалом; твердая 5- ка
  • А
    Александр
    5 августа 2023
    Влюбиться в Ригу за один день
    Разнообразная и нескучная экскурсия, было интересно и взрослым, и ребенку 9 лет. Видно, что Игорь отлично знает свое дело!
  • М
    Марат
    3 августа 2023
    Влюбиться в Ригу за один день
    Игорь - отличный гид с глубокими знаниями истории. Не навязчив, внимателен к интересам и вопросам гостей. Рекомендую всем.
  • И
    Игорь
    1 октября 2022
    Ливонская Швейцария и замок Венден
    Интереснейшая экскурсия. Горы информации. Суперэкскурсовод Александра. Рекомендуем ее,не пожалеете.
  • Н
    Наталия
    5 января 2020
    Новогодняя Рига
    Отличная содержательная экскурсия, открыли для себя много нового из истории создания Латвийского государства!
  • Е
    Елена
    22 декабря 2019
    Новогодняя Рига
    Спасибо Татьяне за увлекательную экскурсию)
  • О
    Ольга
    18 июля 2019
    Ливонская Швейцария и замок Венден
    Интересное, познавательное и очень приятное путешествие! Искренне благодарим нашего гида Александру за высокий профессионализм, внимательное отношение и вдохновляющую атмосферу всей
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    поездки. Мы заказали экскурсию на автомобиле, поэтому особые слова благодарности хотим сказать и водителю Роберту (доброжелательный человек, аккуратный и пунктуальный водитель!) Маршрут составлен оптимально, программа интересно сочетает посещение исторических замков, музейных экспозиций и прогулки по живописным паркам и окрестностям. Все очень понравилось! Искренне рекомендуем эту экскурсию туристам разного возраста, так как профессионализм гида позволит сделать поездку одинаково интересной для детей, молодёжи и людей постарше!

  • Н
    Наталья
    20 февраля 2019
    Ливонская Швейцария и замок Венден
    Провели чудесный день. Экскурсия составлена грамотно. Много информации, но нет перенасыщенности сухими фактами. Много двигались, но была возможность отдыхать. Поездка до замков прошла интересно. Всё понравилось. Спасибо.
  • М
    Марина
    9 января 2019
    Новогодняя Рига
    Очень понравилось. Были с ребенком, для него в том числе было познавательно. Гид замечательная, знаний просто тонна! Огромная благодарность и рекомендации. С удовольствием пошли бы еще на прогулку с Татьяной.
  • М
    Мария
    24 декабря 2018
    Попробовать рождественскую Ригу на вкус
    Виктория потрясающе внимательный человек и изумительный рассказчик, который легко и непринужденно подстраивает свой рассказ под интересы и вопросы собеседника. Спасибо огромное за интересную и очень познавательную прогулку! Пирожное "Старая Рига" это маленькое чудо! рекомендованные кафе тоже порадовали вкуснейшими блюдами.

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Зимние»

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  4. Ливонская Швейцария и замок Венден
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Домской Собор
  6. Домская площадь
  7. Турайда
  8. Церковь св. Яна
  9. Собор Святого Петра
  10. Памятник Свободы
Сколько стоит экскурсия по Риге в июне 2024
Сейчас в Риге в категории "Зимние" можно забронировать 4 экскурсии от 53 до 254. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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