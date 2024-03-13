1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Влюбиться в Ригу за один день: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Риги, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждут легенды, архитектурные шедевры и неповторимый дух города
Начало: У памятника Свободы
«Вы увидите основные достопримечательности Бульварного кольца: памятник Свободы, фонтан Нимфа, оперный театр, православный собор Рождества Христова, Бастионную горку и памятник Барклаю-де-Толли»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Попробовать рождественскую Ригу на вкус: гастрономическое приключение
Погрузитесь в атмосферу праздника с экскурсией по рождественской Риге. Вас ждут уютные улицы, вкусный глинтвейн и теплые встречи
Начало: По договоренности
«Здесь мы попробуем глинтвейн, потому что зимой холодно и темно, а после глинтвейна тепло и светло»
12 июня в 11:30
13 июня в 11:30
от €65 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Новогодняя Рига: уникальное путешествие по средневековым улочкам
Погрузитесь в атмосферу праздника с экскурсией по Новогодней Риге. Узкие улочки, рождественские базары и уютные кафе ждут вас
«Приглашаю вас окунуться в волшебную новогоднюю сказку»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €53 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Ливонская Швейцария и замок Венден: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Сигулде и Цесису. Посетите замок Венден и насладитесь живописными видами долины реки Гауи. Услуги гида и транспорт включены
«Дополнительные траты: входные билеты в замки (для взрослых — €18,5 летом и €14,5 зимой, детям, пенсионерам и студентам — со скидкой)»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€254 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ввероника13 марта 2024Прекрасная прогулка с Игорем; интеллигент, хорошо владеющий материалом; твердая 5- ка
- ААлександр5 августа 2023Разнообразная и нескучная экскурсия, было интересно и взрослым, и ребенку 9 лет. Видно, что Игорь отлично знает свое дело!
- ММарат3 августа 2023Игорь - отличный гид с глубокими знаниями истории. Не навязчив, внимателен к интересам и вопросам гостей. Рекомендую всем.
- ИИгорь1 октября 2022Интереснейшая экскурсия. Горы информации. Суперэкскурсовод Александра. Рекомендуем ее,не пожалеете.
- ННаталия5 января 2020Отличная содержательная экскурсия, открыли для себя много нового из истории создания Латвийского государства!
- ЕЕлена22 декабря 2019Спасибо Татьяне за увлекательную экскурсию)
- ООльга18 июля 2019Интересное, познавательное и очень приятное путешествие! Искренне благодарим нашего гида Александру за высокий профессионализм, внимательное отношение и вдохновляющую атмосферу всей
- ННаталья20 февраля 2019Провели чудесный день. Экскурсия составлена грамотно. Много информации, но нет перенасыщенности сухими фактами. Много двигались, но была возможность отдыхать. Поездка до замков прошла интересно. Всё понравилось. Спасибо.
- ММарина9 января 2019Очень понравилось. Были с ребенком, для него в том числе было познавательно. Гид замечательная, знаний просто тонна! Огромная благодарность и рекомендации. С удовольствием пошли бы еще на прогулку с Татьяной.
- ММария24 декабря 2018Виктория потрясающе внимательный человек и изумительный рассказчик, который легко и непринужденно подстраивает свой рассказ под интересы и вопросы собеседника. Спасибо огромное за интересную и очень познавательную прогулку! Пирожное "Старая Рига" это маленькое чудо! рекомендованные кафе тоже порадовали вкуснейшими блюдами.
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Зимние»
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