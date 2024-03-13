в вероника Влюбиться в Ригу за один день Прекрасная прогулка с Игорем; интеллигент, хорошо владеющий материалом; твердая 5- ка

А Александр Влюбиться в Ригу за один день Разнообразная и нескучная экскурсия, было интересно и взрослым, и ребенку 9 лет. Видно, что Игорь отлично знает свое дело!

М Марат Влюбиться в Ригу за один день Игорь - отличный гид с глубокими знаниями истории. Не навязчив, внимателен к интересам и вопросам гостей. Рекомендую всем.

И Игорь Ливонская Швейцария и замок Венден Интереснейшая экскурсия. Горы информации. Суперэкскурсовод Александра. Рекомендуем ее,не пожалеете.

Н Наталия Новогодняя Рига Отличная содержательная экскурсия, открыли для себя много нового из истории создания Латвийского государства!

Е Елена Новогодняя Рига Спасибо Татьяне за увлекательную экскурсию)

О Ольга Ливонская Швейцария и замок Венден читать дальше поездки. Мы заказали экскурсию на автомобиле, поэтому особые слова благодарности хотим сказать и водителю Роберту (доброжелательный человек, аккуратный и пунктуальный водитель!) Маршрут составлен оптимально, программа интересно сочетает посещение исторических замков, музейных экспозиций и прогулки по живописным паркам и окрестностям. Все очень понравилось! Искренне рекомендуем эту экскурсию туристам разного возраста, так как профессионализм гида позволит сделать поездку одинаково интересной для детей, молодёжи и людей постарше! Интересное, познавательное и очень приятное путешествие! Искренне благодарим нашего гида Александру за высокий профессионализм, внимательное отношение и вдохновляющую атмосферу всей

Н Наталья Ливонская Швейцария и замок Венден Провели чудесный день. Экскурсия составлена грамотно. Много информации, но нет перенасыщенности сухими фактами. Много двигались, но была возможность отдыхать. Поездка до замков прошла интересно. Всё понравилось. Спасибо.

М Марина Новогодняя Рига Очень понравилось. Были с ребенком, для него в том числе было познавательно. Гид замечательная, знаний просто тонна! Огромная благодарность и рекомендации. С удовольствием пошли бы еще на прогулку с Татьяной.