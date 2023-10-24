Гастрономические экскурсии Риги

Найдено 4 экскурсии в категории «Гастрономические» в Риге на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вкусные прогулки по Риге
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
160 отзывов
Вкусные прогулки по Риге: погружение в мир гастрономии
Откройте вкус Риги через уникальные кафе и рестораны, которые скрыты от глаз туристов. Ваш личный гид покажет город с новой стороны
Начало: Aspazijas blv. 5
«Большое количество концептуальных кафе, интерьер, которых так же потрясает, как и кухня»
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
79 за всё до 2 чел.
Попробовать рождественскую Ригу на вкус
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Попробовать рождественскую Ригу на вкус: гастрономическое приключение
Погрузитесь в атмосферу праздника с экскурсией по рождественской Риге. Вас ждут уютные улицы, вкусный глинтвейн и теплые встречи
Начало: По договоренности
«А я расскажу вам об особенностях латышской кухни»
12 июня в 11:30
13 июня в 11:30
от 65 за всё до 6 чел.
В гости к виноделам Латвии
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
В гости к виноделам Латвии: индивидуальная экскурсия
Узнайте, как в Латвии производят уникальное вино из местных ягод и фруктов. Посетите винодельню, насладитесь дегустацией и историей Сигулды
«На винодельне вас ожидает интересный рассказ гостеприимного хозяина о процессе изготовления замечательного вина из разных плодов и ягод и его дегустация»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 110 за всё до 5 чел.
Вкусная Рига
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Вкусная Рига: кулинарное путешествие и историческая прогулка
Погрузитесь в мир латвийских вкусов и ароматов с экскурсией Вкусная Рига. Исследуйте исторические уголки города и насладитесь уникальными блюдами
Начало: Домская площадь у входа в Домский собор
«) В добавок, я расскажу об особенностях латвийской кухни и, по желанию, вы можете посетить одно из заведений, где можно заказать типично латвийские блюда»
Расписание: Каждый день. Возможно договориться о времени, но не позднее 15:00
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
от 50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Miraval
    24 октября 2023
    Вкусные прогулки по Риге
    Виктория не профессиональный, но универсальный гид:) Вы попробуете классическую латвийскую кухню, кондитерские изыски, рижский эликсир из керамической бутылки, деликатесы на
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    рынке от производителей, узнаете много интересных фактов из истории города и архитектуры, много интересной общей информации от инсайдера, живущего много лет в Риге и который учтет ваши интересы и, соответсвенно этому, выстроит маршрут. Мы ходили-смотрели в удобном для нас темпе, все успевали фоткать и снимать на видео. Так, за короткое время мы успели посмотреть все, что хотели. Рига ❤️ мы не прощаемся, но говорим до встречи!

  • Е
    Евгения
    23 октября 2023
    Вкусные прогулки по Риге
    Благодарю за прекрасную экскурсию. После её завершения Рига предстала передо мной с новой стороны. Это было не первое мое посещение
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    города, но на этой экскурсии Рига раскрыла свою увлекательную гастрономическую сторону. Знакомые улицы и площади превратились в уникальные маршруты. Эта экскурсия оставила не только познавательные, но и вкусные впечатления. Спасибо.

  • T
    Tanya
    20 сентября 2023
    Вкусная Рига
    Гид замечательный, еда очень вкусная! Потрясающий рынок! Хотелось бы больше услышать о национальной кухне.
  • А
    Алёна
    15 июля 2023
    Вкусные прогулки по Риге
    Много полезной информации про гастрономические особенности Риги. Особенно понравилась экскурсия по центральному рынку. Емко, познавательно!
  • J
    Julia
    15 августа 2022
    В гости к виноделам Латвии
    Экскурсия в гости к виноделам с замечательным гидом в сочетании с отличной погодой нам очень понравилась. В дороге получили много
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    интересной информации о Риге и Латвии от человека, любящего свою страну и работу. Татьяна обеспечила нам максимальный комфорт во время экскурсии.

  • O
    Oksana
    10 апреля 2022
    В гости к виноделам Латвии
    Нам очень понравилась прогулка с Татьяной, очень душевная и добрая экскурсия, ощущение такое что ты гуляешь с давно знакомым человеком при этом мы узнали много интересного об этой замечательной стране и о местечке Сигулда в частности.
    Нам очень понравилась прогулка с Татьяной, очень душевная и добрая экскурсия, ощущение такое что ты гуляешь
  • Л
    Любовь
    22 июля 2021
    В гости к виноделам Латвии
    Были на экскурсии В гости к виноделам,все замечательно прошло,но советую взять как дополнение Сигулду для лучших впечатлений.
  • Y
    Yana
    8 февраля 2020
    Вкусная Рига
    Это лучшая экскурсия, которую я заказывала! Лия провела нас по старому городу, по моей просьбе мы посидели и погрелись в кафе,
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    она рассказывала настолько естественно и не «заучено», что это было похоже как-будто я приехала к подруге и она рассказывала про свой город))) История была живая, с вопросами-ответами-советами. Без сложных имён, как иногда рассказывают экскурсоводы с академической, лекционной подачей. Очень рекомендую! И все честно по цене (а то некоторые пишут типа 10€, а потом «то» не входит, водителю доплати 10€, вход платный, мы круг прошли больше, давайте ещё по 5€). Плюс с оплаты экскурсии она купила нам сыра, рыбу и пиво на дегустацию, а это по меньшей мере 5€!!!

  • М
    Мария
    24 декабря 2018
    Попробовать рождественскую Ригу на вкус
    Виктория потрясающе внимательный человек и изумительный рассказчик, который легко и непринужденно подстраивает свой рассказ под интересы и вопросы собеседника. Спасибо огромное за интересную и очень познавательную прогулку! Пирожное "Старая Рига" это маленькое чудо! рекомендованные кафе тоже порадовали вкуснейшими блюдами.
  • Ю
    Юрий
    19 декабря 2018
    Попробовать рождественскую Ригу на вкус
    Удивительно, что в мире информационных технологий информация весьма сжата и не полноценна. И за счет таких экскурсий город действительно воспринимается
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    по-другому, он стал для меня по настоящему вкусным, и абсолютно точно красочным. Сухая датированность давно ушла лишь в векипидеческие и открытые данные сети Интернет, а вот драйва от самого города -это уже редкость!!!! Нужно отметить, что у Виктории не только хороший вкус,но и просто нереальная энергетика,которую она абсолютно четко и уверено передала мне. Привет уже из Москвы, и удачи во вдохновении для создании новых и увлекательных вкусах Виктория, которые Вы обязательно точно передадите таким увлекающимся путешественникам! Merci)))))

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Гастрономические»

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  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Домской Собор
  6. Домская площадь
  7. Турайда
  8. Церковь св. Яна
  9. Собор Святого Петра
  10. Памятник Свободы
Сколько стоит экскурсия по Риге в июне 2024
Сейчас в Риге в категории "Гастрономические" можно забронировать 4 экскурсии от 50 до 110. Туристы уже оставили гидам 182 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Риги, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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