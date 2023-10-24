1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Вкусные прогулки по Риге: погружение в мир гастрономии
Откройте вкус Риги через уникальные кафе и рестораны, которые скрыты от глаз туристов. Ваш личный гид покажет город с новой стороны
Начало: Aspazijas blv. 5
«Большое количество концептуальных кафе, интерьер, которых так же потрясает, как и кухня»
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
€79 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Попробовать рождественскую Ригу на вкус: гастрономическое приключение
Погрузитесь в атмосферу праздника с экскурсией по рождественской Риге. Вас ждут уютные улицы, вкусный глинтвейн и теплые встречи
Начало: По договоренности
«А я расскажу вам об особенностях латышской кухни»
12 июня в 11:30
13 июня в 11:30
от €65 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
В гости к виноделам Латвии: индивидуальная экскурсия
Узнайте, как в Латвии производят уникальное вино из местных ягод и фруктов. Посетите винодельню, насладитесь дегустацией и историей Сигулды
«На винодельне вас ожидает интересный рассказ гостеприимного хозяина о процессе изготовления замечательного вина из разных плодов и ягод и его дегустация»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от €110 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вкусная Рига: кулинарное путешествие и историческая прогулка
Погрузитесь в мир латвийских вкусов и ароматов с экскурсией Вкусная Рига. Исследуйте исторические уголки города и насладитесь уникальными блюдами
Начало: Домская площадь у входа в Домский собор
«) В добавок, я расскажу об особенностях латвийской кухни и, по желанию, вы можете посетить одно из заведений, где можно заказать типично латвийские блюда»
Расписание: Каждый день. Возможно договориться о времени, но не позднее 15:00
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
от €50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- MMiraval24 октября 2023Виктория не профессиональный, но универсальный гид:) Вы попробуете классическую латвийскую кухню, кондитерские изыски, рижский эликсир из керамической бутылки, деликатесы на
- ЕЕвгения23 октября 2023Благодарю за прекрасную экскурсию. После её завершения Рига предстала передо мной с новой стороны. Это было не первое мое посещение
- TTanya20 сентября 2023Гид замечательный, еда очень вкусная! Потрясающий рынок! Хотелось бы больше услышать о национальной кухне.
- ААлёна15 июля 2023Много полезной информации про гастрономические особенности Риги. Особенно понравилась экскурсия по центральному рынку. Емко, познавательно!
- JJulia15 августа 2022Экскурсия в гости к виноделам с замечательным гидом в сочетании с отличной погодой нам очень понравилась. В дороге получили много
- OOksana10 апреля 2022Нам очень понравилась прогулка с Татьяной, очень душевная и добрая экскурсия, ощущение такое что ты гуляешь с давно знакомым человеком при этом мы узнали много интересного об этой замечательной стране и о местечке Сигулда в частности.
- ЛЛюбовь22 июля 2021Были на экскурсии В гости к виноделам,все замечательно прошло,но советую взять как дополнение Сигулду для лучших впечатлений.
- YYana8 февраля 2020Это лучшая экскурсия, которую я заказывала! Лия провела нас по старому городу, по моей просьбе мы посидели и погрелись в кафе,
- ММария24 декабря 2018Виктория потрясающе внимательный человек и изумительный рассказчик, который легко и непринужденно подстраивает свой рассказ под интересы и вопросы собеседника. Спасибо огромное за интересную и очень познавательную прогулку! Пирожное "Старая Рига" это маленькое чудо! рекомендованные кафе тоже порадовали вкуснейшими блюдами.
- ЮЮрий19 декабря 2018Удивительно, что в мире информационных технологий информация весьма сжата и не полноценна. И за счет таких экскурсий город действительно воспринимается
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Риге в июне 2024
Сейчас в Риге в категории "Гастрономические" можно забронировать 4 экскурсии от 50 до 110. Туристы уже оставили гидам 182 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Риги, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024