Творения выдающегося творца рижского модерна Михаила Эйзенштейна, Эйжена Лаубе, Константина Пекшина
Что вас ждет
Мы увидим город во всем его многообразии. Подобно тому, как художник создает из отдельных разноцветных осколков — черных, белых, красных, зеленых живописное мозаичное панно, так и наша экскурсия складывается из заново прочитанных страниц истории города, домов, площадей древнего города.
Вы увидите все самое интересное в нашем городе в течение одной этой экскурсии. Услышите поступь гулких столетий в узких улочках Риги, увидите крепостные стены, церковь Святого Петра, Ратушную площадь, Дом Черноголовых, Домский собор, «Кошкин дом», Пороховую башню…
Далее совершим приятную прогулку по паркам и бульварам города, узнаем, что было раньше на месте Бастионной горки, на месте Национальной оперы и памятника Свободы, пройдем по мостику, который называется «Восьмое чудо».
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
билеты,
обед.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Билеты
Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3
Завершение: Бульвар Аспазияс, 3 или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в светлое время суток
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Риге
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них