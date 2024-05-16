Экскурсия «Рижская мозаика» предлагает уникальную возможность познакомиться с историей Риги. Гости смогут увидеть крепостные стены, церковь Святого Петра, Ратушную площадь и Дом Черноголовых.



Также будет возможность насладиться прогулкой по паркам и бульварам, узнать историю Бастионной горки и Национальной оперы. Это путешествие обещает стать незабываемым и полным открытий

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Риги - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, а парки и сады радуют зеленью. Октябрь и апрель также подходят для экскурсий, но стоит учесть возможность дождей. Зимой Рига превращается в сказочный город, однако холод может ограничить длительность прогулок.

Сейчас август — это идеальное время.