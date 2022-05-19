Что вас ждет

Мы увидим город во всем его многообразии. Подобно тому, как художник создает из отдельных разноцветных осколков — черных, белых, красных, зеленых живописное мозаичное панно, так и наша экскурсия складывается из заново прочитанных страниц истории города, домов, площадей древнего города.

Вы увидите все самое интересное в нашем городе в течение одной этой экскурсии. Услышите поступь гулких столетий в узких улочках Риги, увидите крепостные стены, церковь Святого Петра, Ратушную площадь, Дом Черноголовых, Домский собор, «Кошкин дом», Пороховую башню…

Далее совершим приятную прогулку по паркам и бульварам города, узнаем, что было раньше на месте Бастионной горки, на месте Национальной оперы и памятника Свободы, пройдем по мостику, который называется «Восьмое чудо».

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: