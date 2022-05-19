Рижская мозаика

Вы увидите все самое интересное в нашем городе в течение одной этой экскурсии

Вы увидите все самое интересное в нашем городе в течение одной этой экскурсии.

Услышите поступь гулких столетий в узких улочках Риги, увидите крепостные стены, церковь Святого Петра, Ратушную площадь, Дом Черноголовых, Домский собор, «Кошкин дом», Пороховую башню.
Рижская мозаика
Рижская мозаика
Рижская мозаика
Рижская мозаика
Рижская мозаика
Рижская мозаика
Рижская мозаика

Что вас ожидает 🤩

  • Крепостные стены
  • Церковь Святого Петра
  • Ратушную площадь
  • Дом Черноголовых
  • Домский собор
  • «Кошкин дом»
  • Пороховую башню
  • Парки и бульвары центральной части города
  • Творения выдающегося творца рижского модерна Михаила Эйзенштейна, Эйжена Лаубе, Константина Пекшина

Что вас ждет

Мы увидим город во всем его многообразии. Подобно тому, как художник создает из отдельных разноцветных осколков — черных, белых, красных, зеленых живописное мозаичное панно, так и наша экскурсия складывается из заново прочитанных страниц истории города, домов, площадей древнего города.
Вы увидите все самое интересное в нашем городе в течение одной этой экскурсии. Услышите поступь гулких столетий в узких улочках Риги, увидите крепостные стены, церковь Святого Петра, Ратушную площадь, Дом Черноголовых, Домский собор, «Кошкин дом», Пороховую башню…
Далее совершим приятную прогулку по паркам и бульварам города, узнаем, что было раньше на месте Бастионной горки, на месте Национальной оперы и памятника Свободы, пройдем по мостику, который называется «Восьмое чудо».

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • билеты,
  • обед.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3
Завершение: Бульвар Аспазияс, 3 или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в светлое время суток
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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