Экскурсия «Рижская мозаика» предлагает уникальную возможность познакомиться с историей Риги. Гости смогут увидеть крепостные стены, церковь Святого Петра, Ратушную площадь и Дом Черноголовых.
Также будет возможность насладиться прогулкой по паркам и бульварам, узнать историю Бастионной горки и Национальной оперы. Это путешествие обещает стать незабываемым и полным открытий
Также будет возможность насладиться прогулкой по паркам и бульварам, узнать историю Бастионной горки и Национальной оперы. Это путешествие обещает стать незабываемым и полным открытий
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные исторические объекты
- 🕌 Знаменитые архитектурные памятники
- 🌳 Прогулка по живописным паркам
- 📜 Погружение в историю города
- 🎨 Атмосфера старинных улиц
Лучшее время для посещения
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апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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Лучшее время для посещения Риги - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, а парки и сады радуют зеленью. Октябрь и апрель также подходят для экскурсий, но стоит учесть возможность дождей. Зимой Рига превращается в сказочный город, однако холод может ограничить длительность прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Крепостные стены
- Церковь Святого Петра
- Ратушная площадь
- Дом Черноголовых
- Домский собор
- Кошкин дом
- Пороховая башня
Описание экскурсии
Что вас ждет Мы увидим город во всем его многообразии. Подобно тому, как художник создает из отдельных разноцветных осколков — черных, белых, красных, зеленых живописное мозаичное панно, так и наша экскурсия складывается из заново прочитанных страниц истории города, домов, площадей древнего города. Вы увидите все самое интересное в нашем городе в течение одной этой экскурсии. Услышите поступь гулких столетий в узких улочках Риги, увидите крепостные стены, церковь Святого Петра, Ратушную площадь, Дом Черноголовых, Домский собор, «Кошкин дом», Пороховую башню… Далее совершим приятную прогулку по паркам и бульварам города, узнаем, что было раньше на месте Бастионной горки, на месте Национальной оперы и памятника Свободы, пройдем по мостику, который называется «Восьмое чудо». Важно знать: В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:
билеты, • обед.
ежедневно в светлое время суток
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепостные стены
- Церковь Святого Петра
- Ратушную площадь
- Дом Черноголовых
- Домский собор
- Кошкин дом
- Пороховую башню
- Парки и бульвары центральной части города
- Творения выдающегося творца рижского модерна Михаила Эйзенштейна, Эйжена Лаубе, Константина Пекшина
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Билеты,
- Обед.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3
Завершение: Бульвар Аспазияс, 3 или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в светлое время суток
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Огромное спасибо Александре за потрясающую экскурсию по Риге! Благодаря высочайшему профессионализму гида и её увлеченности своим делом, наша встреча с Ригой стала настоящей сказкой! Будем рекомендовать всем своим друзьям и знакомым этого прекрасного гида! Александра, до новых встреч! Спасибо!
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