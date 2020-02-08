Город Рига славится не только свой средневековой архитектурой.
Здесь веками соблюдаются кулинарные традиции, с которыми вы сможете познакомиться на нашей экскурсии. Я проведу вас по центральному рынку. Вы сможете попробовать классические блюда Латвии и продегустировать местные продукты. Также вас ждет знакомство со Старым городом, Ратушной площадью, церквями и другими символами Риги.
Здесь веками соблюдаются кулинарные традиции, с которыми вы сможете познакомиться на нашей экскурсии. Я проведу вас по центральному рынку. Вы сможете попробовать классические блюда Латвии и продегустировать местные продукты. Также вас ждет знакомство со Старым городом, Ратушной площадью, церквями и другими символами Риги.
Описание экскурсииПрогулка по Старому городу и дегустация латвийских продуктов на Рижском центральном базаре. Рига - красивейший город с богатой историей и интересными традициями. Предлагаю вам не только насладиться красотами города, но и попробовать на вкус его кухню и типичные продукты. Помимо исторической экскурсиеи по Старому городу и кварталу Спикери, вы поситите знаменитый Рижский центральный рынок, где продегустируете типичные латвийские продукты (например, хлеб, мясные и рыбные копчености, сыры итд.) В добавок, я расскажу об особенностях латвийской кухни и, по желанию, вы можете посетить одно из заведений, где можно заказать типично латвийские блюда.
Каждый день. Возможно договориться о времени, но не позднее 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Домская площадь
- Ратушная площадь
- Дворы старого города
- Церковь Св. Иоанна
- Церковь Св. Георгия и Св. Петра
- Площадь Ливу и рижских котов
- Квартал Спикери
- Павильоны Рижского центрального рынка
Что включено
- Услуги гида и 3 или больше дегустаций.
Что не входит в цену
- Еда, напитки по желанию клиента сверх включенных в экскурсию.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Домская площадь у входа в Домский собор
Завершение: Рижский центральный базар, улица Централтиргус 3к-1
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Возможно договориться о времени, но не позднее 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Это лучшая экскурсия, которую я заказывала!
Лия провела нас по старому городу, по моей просьбе мы посидели и погрелись в кафе, она рассказывала настолько естественно и не «заучено», что это было
Лия провела нас по старому городу, по моей просьбе мы посидели и погрелись в кафе, она рассказывала настолько естественно и не «заучено», что это было
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Я
Это лучшая экскурсия, которую я заказывала!
Лия провела нас по старому городу, по моей просьбе мы посидели и погрелись в кафе, она рассказывала настолько естественно и не «заучено», что это было
Лия провела нас по старому городу, по моей просьбе мы посидели и погрелись в кафе, она рассказывала настолько естественно и не «заучено», что это было
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Y
Это лучшая экскурсия, которую я заказывала!
Лия провела нас по старому городу, по моей просьбе мы посидели и погрелись в кафе, она рассказывала настолько естественно и не «заучено», что это было
Лия провела нас по старому городу, по моей просьбе мы посидели и погрелись в кафе, она рассказывала настолько естественно и не «заучено», что это было
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l
Экскурсия была интересной и познавательной. Два часа пролетели незаметно, хотя погода в ноябре не располагает к долгим прогулкам. Немного истории и рижский рынок вызвали массу приятных эмоций. Экскурсовод Лия была пунктуальна, позитивна, отвечала на все наши вопросы. Спасибо за ноые впечатления.
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Л
Очень жаль, что Вы не ответили на мое сообщение. Я так и не поняла сложившейся ситуации, т. к. во время экскурсии у меня сложилось впечатление, что Вам очень понравилось. Надеюсь, это просто ошибка…
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T
Гид замечательный, еда очень вкусная! Потрясающий рынок! Хотелось бы больше услышать о национальной кухне.
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