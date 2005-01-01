Прогулка по Старому городу и дегустация латвийских продуктов на Рижском центральном базаре.

Рига - красивейший город 🏙️ с богатой историей 📖 и интересными традициями. Предлагаю вам не только насладиться красотами города, но и попробовать на вкус его кухню 🥧 и типичные продукты.

Помимо исторической экскурсиеи по Старому городу и кварталу Спикери, вы поситите знаменитый Рижский центральный рынок, где продегустируете типичные латвийские продукты (например, хлеб, мясные и рыбные копчености, сыры итд. ) В добавок, я расскажу об особенностях латвийской кухни и, по желанию, вы можете посетить одно из заведений, где можно заказать типично латвийские блюда.