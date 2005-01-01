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Вкусная Рига

4.5
9 отзывов
Лия
Лия – Гид из Риги
Город 🏙️ Рига славится не только свой средневековой архитектурой.

Здесь веками соблюдаются кулинарные традиции, с которыми вы сможете познакомиться на нашей экскурсии 🧭.

Я проведу вас по центральному рынку.

Вы сможете попробовать классические блюда Латвии и продегустировать местные продукты.

Также вас ждет знакомство со Старым городом, Ратушной площадью, церквями и другими символами Риги.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • ☀️Однодневная
  • 🗽Самое популярное
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €29 за экскурсию

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Вкусная Рига
Вкусная Рига

Что вы увидите

  • Домская площадь
  • Ратушная площадь
  • дворы старого города
  • Церковь Св. Иоанна
  • Церковь Св. Георгия и Св. Петра
  • Площадь Ливу и рижских котов
  • Квартал Спикери
  • Павильоны Рижского центрального рынка
Прогулка по Старому городу и дегустация латвийских продуктов на Рижском центральном базаре.
Рига - красивейший город 🏙️ с богатой историей 📖 и интересными традициями. Предлагаю вам не только насладиться красотами города, но и попробовать на вкус его кухню 🥧 и типичные продукты.
Помимо исторической экскурсиеи по Старому городу и кварталу Спикери, вы поситите знаменитый Рижский центральный рынок, где продегустируете типичные латвийские продукты (например, хлеб, мясные и рыбные копчености, сыры итд. ) В добавок, я расскажу об особенностях латвийской кухни и, по желанию, вы можете посетить одно из заведений, где можно заказать типично латвийские блюда.
Что входит
  • Услуги гида и 3 или больше дегустаций.
Что не входит
  • Еда
  • напитки по желанию клиента сверх включенных в экскурсию.
Начало
🚩 Домская площадь у входа в Домский собор.
Место завершения
🏁 Рижский центральный базар, улица Централтиргус 3к-1
Вкусная Рига
Вкусная Рига
Вкусная Рига
Вкусная Рига

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Лия
Лия
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9 отзывов оставили туристы

Лия проводит ещё 1 экскурсию

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