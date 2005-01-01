Остров Кипсала, куда я, приглашаю Вас находится на противоположном берегу Старого города. Этот уголок Риги интересен своей деревянной архитектурой. Здесь, на острове 🏝️ сохранились дома построенные еще в 18 веке им 300 лет. Часть из них старожилы, а другие перенесены из других районов города.

Первыми жителями острова были представители морских профессий: моряки и перевозчики, якорщики и лоцманы, рыбаки и докеры но от них остались только дома да названия улиц где они жили. Постепенно, они ушли в прошлое. Теперь здесь живут другие люди.

Во время прогулки мы увидим где и как жили обеспеченные люди в начале XX века и где живут наши современники, увидим самый дорогой лофт города ( под этим понимается перестроенные из промышленных помещений жилые квартиры), где стоимость некоторых квартиры достигать несколько миллионов евро. Увидим как строились защитные дамбы наводнений. Познакомимся с домиком «Австралийца» и узнаем как на крыше появилась скульптура кенгуру. Во время прогулки если возникнет желания зайдем в таинственный музей 🖼 города посвященный латвийскому Оскару Шиндлеру ( Жанису Липке) который рискуя своей жизнью и жизнью своей семьи спас от немцев более 50 евреев А под конец прогулки полюбуемся правым берегом Даугавы где расположена Старая Рига она как раз напротив. А при желание сможете здесь по фотографироваться на память на фоне старинных рижских шпилей и рижского замка.