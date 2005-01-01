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Кипсала-заповедник деревянной архитектуры в центре Риги

Valērijs B.
Valērijs B. – Гид из Риги
Небольшая прогулка 👣 по острову Кипсала, где сохранились великолепные образцы деревянной архитектуры города.

Кроме этого во время экскурсии 🧭, я расскажу, кто жил на Даугавских островах и чем занимались их жители.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €25 за экскурсию

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Кипсала-заповедник деревянной архитектуры в центре Риги
Кипсала-заповедник деревянной архитектуры в центре Риги

Что вы увидите

  • остров Кипсала
  • домик «Австралийца»
  • защитные дамбы
  • Мемориал им. Жаниса Липке
  • обзорный вид на Старую Ригу
Остров Кипсала, куда я, приглашаю Вас находится на противоположном берегу Старого города. Этот уголок Риги интересен своей деревянной архитектурой. Здесь, на острове 🏝️ сохранились дома построенные еще в 18 веке им 300 лет. Часть из них старожилы, а другие перенесены из других районов города.
Первыми жителями острова были представители морских профессий: моряки и перевозчики, якорщики и лоцманы, рыбаки и докеры но от них остались только дома да названия улиц где они жили. Постепенно, они ушли в прошлое. Теперь здесь живут другие люди.
Во время прогулки мы увидим где и как жили обеспеченные люди в начале XX века и где живут наши современники, увидим самый дорогой лофт города ( под этим понимается перестроенные из промышленных помещений жилые квартиры), где стоимость некоторых квартиры достигать несколько миллионов евро. Увидим как строились защитные дамбы наводнений. Познакомимся с домиком «Австралийца» и узнаем как на крыше появилась скульптура кенгуру. Во время прогулки если возникнет желания зайдем в таинственный музей 🖼 города посвященный латвийскому Оскару Шиндлеру ( Жанису Липке) который рискуя своей жизнью и жизнью своей семьи спас от немцев более 50 евреев А под конец прогулки полюбуемся правым берегом Даугавы где расположена Старая Рига она как раз напротив. А при желание сможете здесь по фотографироваться на память на фоне старинных рижских шпилей и рижского замка.
Что входит
  • работа гида
Что не входит
  • Транспорт до места экскурсии
  • питание
Начало
🚩 Balasta dambis 12, Rīga. (рядом с остановкой )
Место завершения
🏁 Остановка общественного транспорта в направлении центра города
Кипсала-заповедник деревянной архитектуры в центре Риги
Кипсала-заповедник деревянной архитектуры в центре Риги
Кипсала-заповедник деревянной архитектуры в центре Риги
Кипсала-заповедник деревянной архитектуры в центре Риги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Valērijs B.
Valērijs B.
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