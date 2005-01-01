Вечерняя прогулка 👣 по Старому городу. Историческая экскурсия
Вечер - самое романтичное время суток, украшение и без того прекрасного города.
Вы проводите уходящий день, услышите голоса церквей, окунетесь в Средневековую атмосферу, узнаете городские легенды и историю 📖 Риги, вспомните знакомые места, которые видели в кино 🎥 теплее, выбирайте удобную обувь и берите с собой прекрасное настроение! Моя цель - влюбить вас в этот город!
Что входит
Услуги гида.
Начало
🚩 У памятника Свободы с тыльной стороны.
Место завершения
🏁 Кошкин дом
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.