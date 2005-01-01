Лия – Гид из Риги

Вечерняя экскурсия ⛳ по Риге – возможность почувствовать всю красоту города.



При свете фонарей улицы и памятники приобретают очарование, которое заставит вас навсегда влюбиться ❤️ в столицу Латвии.



Мы прогуляемся по Старому городу, посмотрим на Рижский замок 🏰, пройдемся по Ратушной площади.



Вы увидите символы Риги и сможете попасть в местное кафе или бар 🍹, где попробуете традиционные напитки.



Вас ждут интересные истории 📖 о жизни города и незабываемые виды.