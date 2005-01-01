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Вечерняя Рига

5
7 отзывов
Лия
Лия – Гид из Риги
Вечерняя экскурсия ⛳ по Риге – возможность почувствовать всю красоту города.

При свете фонарей улицы и памятники приобретают очарование, которое заставит вас навсегда влюбиться ❤️ в столицу Латвии.

Мы прогуляемся по Старому городу, посмотрим на Рижский замок 🏰, пройдемся по Ратушной площади.

Вы увидите символы Риги и сможете попасть в местное кафе или бар 🍹, где попробуете традиционные напитки.

Вас ждут интересные истории 📖 о жизни города и незабываемые виды.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🌃Ночная
  • 🗽Самое популярное
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €25 за экскурсию

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Вечерняя Рига
Вечерняя Рига

Что вы увидите

  • Домская площадь
  • Ратушная площадь
  • дворы старого города
  • Церковь Св. Екаба, здание сейма и 3 брата
  • Церковь Св. Петра
  • Площадь Ливу и рижских котов
Вечерняя прогулка 👣 по Старому городу. Историческая экскурсия
Вечер - самое романтичное время суток, украшение и без того прекрасного города.
Вы проводите уходящий день, услышите голоса церквей, окунетесь в Средневековую атмосферу, узнаете городские легенды и историю 📖 Риги, вспомните знакомые места, которые видели в кино 🎥 теплее, выбирайте удобную обувь и берите с собой прекрасное настроение! Моя цель - влюбить вас в этот город!
Что входит
  • Услуги гида.
Начало
🚩 У памятника Свободы с тыльной стороны.
Место завершения
🏁 Кошкин дом
Вечерняя Рига
Вечерняя Рига
Вечерняя Рига
Вечерняя Рига

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Лия
Лия
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7 отзывов оставили туристы

Лия проводит ещё 1 экскурсию

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